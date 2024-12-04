أنس بيرقلي: الإسلاموفوبيا في المجتمعات المسلمة أكثر تطرفا من الغرب

قبل سنوات أطلق تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي السنوي استجابة لحاجة ملحة لإظهار وجود الإسلاموفوبيا في مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مجالات مختلفة مثل الإعلام والسياسة والتشريع والتوظيف وعلى الإنترنت، إذ شعر بعض الباحثين بأهمية الالتزام لإنتاج تقرير قوي على مستوى أوروبا يكشف عن جوانب القضية التي تمس حياة المجتمعات.

وهكذا على مدار قرابة 10 أعوام قدموا سنويا تقريبا عن الظاهرة في دول الاتحاد الأوروبي ودولا أخرى خارج الاتحاد مثل روسيا وألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود، بمشاركة عشرات الباحثين وخبراء ونشطاء المجتمع المدني من مختلف الدول الأوروبية المتخصصين في دراسات العنصرية والإسلاموفوبيا لتغطية قضايا مختلفة وتقديمات توصيات سياسية ملموسة للمجتمع المدني والساسة.

أحد الأمثلة البارزة على تطبيع الإسلاموفوبيا في أنحاء أوروبا، جاء عقب قرار لجنة نوبل للآداب بمنح الروائي النمساوي بيتر هاندكه الذي ينكر إبادة البوسنة جائزة نوبل في الأدب، ويقول بيرقلي إنه لا يمكن للمرء أن يتخيل أنه في العالم المعاصر يمكن لمنكر للمحرقة أن يتلقى أي جائزة كتلك، وكشف ذلك -بحسب بيرقلي- مدى عدم حساسية وجهل المؤسسات العالمية المهمة للتاريخ الطويل لأيديولوجية الإسلاموفوبيا.

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ويرى الأكاديمي والباحث التركي أنس بيرقلي أن الإسلاموفوبيا تتحرك عبر بناء "هوية مسلمة متخيلة ثابتة"، توصم بمصطلحات سلبية وتعميمها على جميع المسلمين. في الوقت نفسه، تكون الصور الإسلاموفوبية متغيرة وتختلف في سياقات مختلفة، لأن الإسلاموفوبيا تخبرنا أكثر عن الشخص الإسلاموفوبي مما تخبرنا عن المسلمين والإسلام، كما يقول.

وحاولت المؤسسات الأوروبية والدولية تقييم العنصرية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم مؤخرا، إذ حذرت استطلاعاتها وتقاريرها قادة العالم من المخاطر التي تهدد الديمقراطية والنظام العام التي تشكلها 3 جوانب رئيسية هي: الشبكات الدولية لليمين المتطرف التي تحرض على الهجمات الإرهابية الإسلاموفوبية، والعنصرية المؤسسية، أي الأشكال الهيكلية التي تميز ضد المواطنين المسلمين، وثالثها تأثير سياسات مكافحة الإرهاب على حقوق الإنسان والمسلمين.

وليس بعيدا عن المجتمعات الغربية، هل يمكن أن تكون ظاهرة رهاب الإسلام أو "الإسلاموفوبيا" شائعة في مجتمعات مسلمة؟ وكيف تختلف عن نظيرتها في المجتمعات التي يكون المسلمون فيها أقلية صغيرة؟

يعتقد ضيف هذا الحوار أن الظاهرتين (الإسلاموفوبيا في المجتمعات المسلمة والغربية) متشابهتين رغم انبعاثهما من خلفيات فكرية مختلفة ورغم اختلاف العوامل التاريخية والاجتماعية والديمغرافية والسياقات السياسية للمجتمعات المسلمة التي يعيش فيها المسلمون أقلية. مشيرا لما أسماه "الدور الحاسم الذي تلعبه القوى الاستعمارية حتى يومنا هذا، إذ يستخدم رهاب الإسلام لتعزيز قوة مجموعة مهيمنة من الناس الذين يطمحون للحفاظ على استقرارهم وتوسيع قوتهم".

وأنس بيرقلي هو أستاذ مشارك ورئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة التركية الألمانية. حصل على البكالوريوس وأكمل دراساته العليا (الماجستير والدكتوراه) في العلوم السياسية من جامعة فيينا. قام بإجراء أبحاث لرسالته للدكتوراه في جامعة نوتنغهام في إنجلترا بين عامي 2009-2010.

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شغل بيرقلي منصب خبير ومدير مساعد في المركز الثقافي التركي "يونس أمره" في لندن بين عامي 2011-2013. كما كان المدير المؤسس لمراكز "يونس أمره" الثقافية في بوخارست وكونستانتا خلال الفترة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2012. منذ عام 2013، تتركز اهتمامات بيرقلي البحثية على ظاهرة الإسلاموفوبيا، وحركات اليمين المتطرف في أوروبا، والمنظمات الإرهابية، وتحليل السياسة الخارجية. منذ عام 2015، يشغل منصب رئيس تحرير التقرير السنوي للإسلاموفوبيا في أوروبا.

تهدف أبحاثه إلى فهم وتحليل القوى السياسية والاجتماعية التي تشكل العلاقات الدولية والسياسات الداخلية للدول، مع التركيز على التحديات التي تواجه المسلمين في المجتمعات الغربية وتصاعد حركات اليمين المتطرف، فإلى الحوار:

وفي هذا الحوار، يفتح بيرقلي نافذة على عالم معقد من التصورات والسياسات المتعلقة بالإسلام والمسلمين في الغرب. يتناول التحولات الجيوسياسية التي أدت إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه المسلمين في المجتمعات الغربية والإسلامية على حد سواء، كاشفا عن الجذور العميقة للإسلاموفوبيا، سواء في سياق الاستعمار التاريخي أو في إطار التحولات الاجتماعية والسياسية المعاصرة، كما يناقش السياسات الحكومية المثيرة للجدل، خاصة في فرنسا، وتأثيرها على الحريات الدينية والثقافية للمسلمين، فإلى الحوار:

ما تأثير تصوير الإعلام الغربي للإسلام والمسلمين، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة، وكيف يمكن فهم هذا التوجه من خلال التحليل الجيوسياسي؟

عندما انتهت الحرب الباردة، بدأت المجتمعات الغربية والمثقفون الغربيون ينظرون إلى العالم وينظرون إلى الإسلام باعتباره عدوا محتملا.

ووصف هؤلاء الإسلام بأنه بديل محتمل للحضارة الغربية، وهذا ما فعله صمويل هنتنغتون مثلا في كتابه "صراع الحضارات"، إذ قام بتحليل كل الحاضرين والتصورات في تسعينيات القرن الـ20، وقال إن الإسلام قد يشكل تهديدا محتملا لألمانيا الغربية. ولهذا السبب نرى في السنوات الـ30 أو الـ40 الماضية تناميا لكراهية الإسلام من أجل تخويف الناس من الإسلام، وإضفاء الشرعية على سياسات التدخل العسكري أو التدخلات الأخرى في المجتمعات الإسلامية، وقد ازدهرت هذه الصناعة في السنوات الـ40 الماضية، أعتقد أن هذا هو الجانب الجيوسياسي للأمر.

ظهور المسلمين في الغرب يخلق مشاكل لأن المثقفين الغربيين، كما ناقشنا، يعتقدون أن الإسلام أو الدين مشكلة من الماضي. وليس له مكان في الحياة العامة في المجتمع الغربي

كيف تسهم الإسلاموفوبيا في تصوير المسلمين كمشكلة ديموغرافية في أوروبا، وما الآثار الاجتماعية والثقافية لبروز المسلمين في المجتمعات الغربية؟

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الإسلاموفوبيا تحاول تخويف الناس بأن المسلمين سوف يصبحون الأغلبية في أوروبا خلال الأعوام المائة القادمة. وهذا كله كذب وافتراء، فوفقا للتقديرات فإن نسبة المسلمين القصوى (المحتملة) سوف تصل إلى 20% فحسب في بعض الدول خلال الأعوام المائة القادمة.

ومع ذلك فإننا نرى أن أعداد المسلمين تتزايد، ولكن المسلمين أصبحوا أكثر وضوحا. وهذه واحدة من المشاكل الرئيسية، لأن الجيل الثاني من العمال الضيوف كانوا يعملون في وظائف بسيطة في الماضي. أصبح لديهم حاليا أطفال يربونهم وفق ثقافتهم ويتحدثون لغاتهم الأصلية. لقد تلقوا تعليمهم في الجامعات. ولديهم شهادات جامعية. إنهم يريدون أن يصبحوا أطباء ومعلمين. إنهم يريدون أن يكونوا نشطين في الحياة العامة. لذا فإنهم يصبحون مرئيين. وهذا الظهور يخلق مشاكل لأن المثقفين الغربيين، كما ناقشنا، يعتقدون أن الإسلام أو الدين مشكلة من الماضي. وليس له مكان في الحياة العامة في المجتمع الغربي.

ونحن نجد ذلك في المجتمعات الإسلامية. بطبيعة الحال، يقولون منذ 200 أو 300 سنة، لم تكن لدينا مشكلة مثل هذه. ولكن مع أيديولوجية التغريب والتنوير والوضعية، تم استيراد كل هذه الأفكار حول الدين والعلمانية نحو المجتمعات الإسلامية في مصر وتركيا والجزائر وفي جميع أنحاء البلدان الإسلامية. وهناك نوعان.

النوع الأول هو البلد الذي احتلته القوى الاستعمارية عسكريا ثم استعمرته وحكمته. لقد خلقت القوى الاستعمارية نخبا استعمارية، وقد تم تعليم هذه النخب الاستعمارية وفقا للقيم الغربية. وعندما ينظرون إلى الإسلام والمسلمين في جميع المجتمعات، فإنهم ينظرون بأعين المثقفين الغربيين. هذا ما نسميه الاستشراق الذاتي. لذا فإنهم يفكرون في أنفسهم مثل الرجل الأبيض الغربي. وهم يعتبرون المجتمعات شيئا يجب تعليمه، أو شيئا يجب تطويعه وإعادة بنائه وفقا للمعايير الغربية.

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كيف تؤثر السياسات الحكومية الفرنسية على ظهور المسلمين وتقاليدهم في الحياة العامة؟ وما العواقب الناجمة عن تطبيع الإسلاموفوبيا والعنصرية الثقافية في كل من المجتمعات الغربية والمسلمة؟

الحكومة الفرنسية تحاول القضاء على أي ظهور للمسلمين وتقاليدهم ورموزهم في الحياة العامة. ولهذا السبب لديهم عدم المساواة.

لذا فإن الفساتين الطويلة غير مسموح بها. أعني، تخيل حكومة غربية الآن تملي ما يمكن للناس ارتداؤه وما لا يمكنهم ارتداؤه في المدرسة. كل هذا يتم تحت مظلة العنصرية.

هناك أيضا نماذج للإسلاموفوبيا في بلدان مسلمة، مثلا في تركيا أو إيران التي لم يتم استعمارها أو احتلالها عسكريا تماما، في تلك البلدان، كانت هناك عملية تغريب ذاتي فرضناه على أنفسنا. ولقد أدى هذا أيضا إلى خلق النخب الغربية، أو النخب المتغربة، وبالطبع تلك النخب الغربية نظرتها إلى الإسلام لا تختلف عن نظرة المثقف الفرنسي.

وخاصة في بلدان مثل تركيا، فقد تأثرنا بالعلمانية الفرنسية، وكانت تركيا واحدة من أوائل البلدان التي منعت الحجاب في ثمانينيات القرن الماضي. وكانت معركة ضخمة في تركيا، معركة سياسية، لكننا تخلصنا من حظر الحجاب قبل 10 سنوات فقط. ولكن الأيديولوجية هي نفسها.

النخب المتغربة في المجتمعات الإسلامية تنظر إلى المسلمين المحافظين باعتبارهم تهديدا حقيقيا لسلطتها

لذا فإن رهاب الإسلام في المجتمعات الغربية يشكل مشكلة كبرى، ولكنه متطرف للغاية في المجتمعات الإسلامية. لماذا؟ لأن النخب المتغربة في المجتمعات الإسلامية تنظر إلى المسلمين المحافظين باعتبارهم تهديدا حقيقيا لسلطتها.

وكانت هذه هي الحال أيضا في تركيا. كان لدينا الجيش في تركيا الذي كان يتمتع بالقوة الحقيقية وكان يحكم البلاد خلف الكواليس، هذا ما نسميه "نظام الوصاية". كان المدنيون العسكريون والبيروقراطية المدنية يحكمون البلاد. المسؤولون المنتخبون، ورؤساء الوزراء، والوزراء لم يكونوا يتمتعون بقدر كبير من السلطة. لقد تغير هذا في السنوات العشر أو الـ15 الماضية، مع عملية التحول الديمقراطي في هذا البلد، إلا أن هذه النخب في تركيا رأت وتصورت أن التحول الديمقراطي، والانتخابات الحرة والمسؤولين المنتخبين، يشكلون تهديدا لسلطتهم.

الإسلاموفوبيا (في البلاد المسلمة) تؤدي إلى أحداث عنف، وانقلابات عسكرية عنيفة يقتل فيها آلاف من الناس

وأعتقد أن هذا هو السبب وراء أن الإسلاموفوبيا في المجتمعات الإسلامية أكثر تطرفا من الإسلاموفوبيا الغربية، وخاصة في المجتمعات الإسلامية. ونرى أنها تؤدي إلى أحداث عنف، وانقلابات عسكرية، التي كانت عنيفة للغاية، والتي انتهت إلى قتل الآلاف من الناس، من أجل حماية النظام وتأمينه.

هناك قضية كبرى ساخنة (ويا للسخرية) في بلد مثل فرنسا، إنها "العباءة" التي أصبح حظرها قانونيا، كانت تلك الأفكار هامشية فيما سبق لكنها أصبحت اتجاها رئيسيا في السياسة والثقافة والإعلام، وبينما كان الأمر مقتصرا على تيار يميني متشدد مثل أفكار "مارين لوبان" وحزبها، حاليا تبنتها الحكومة الفرنسية وحولتها إلى تشريع وقانون أو لائحة، أيا كان، فقد أصبحت مقننة الآن.

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شرعنة الإسلاموفوبيا تسير بسرعة كاملة، إذ نرى حظر الحجاب، حظر البوركيني، حظر الذبح الحلال، أو قواعد المصافحة بين الجنسين. فلكي تصبح مواطنا في بلد ما، عليك أن تصافح الجنس الآخر. لذا فإن إضفاء الشرعية هو جانب آخر من الأمر، الإسلاموفوبيا تصبح أكثر مؤسسية والآن نرى أن المزيد من الأحزاب والحكومات تتبنى هذه السياسات، وأصبح هناك تطبيع لأيديولوجية اليمين المتطرف، وسياسات وأفكار اليمين المتطرف.