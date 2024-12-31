متاحف قطر تنظم فعالية "خُبز المدن المبدعة" لتعزيز التبادل الثقافي مع إيطاليا

في إطار شراكتها مع مؤسسة المعرفة الإبداعية، نظمت إدارة التعاون الدولي والشؤون الحكومية في متاحف قطر فعالية "خُبز المدن المبدعة.. تعاون في مجال الطهي يمزج بين الإرث القطري والإيطالي". وقد استضاف مطعم "ماماز كويزين" في مول بلاس فاندوم هذه الفعالية الأسبوع الماضي، في تجربة فريدة تحتفي بالإبداع والتبادل الثقافي من خلال فن صناعة الخبز، الرمز العالمي الذي يوحد بين الشعوب ويعكس تراثها.

وتأتي هذه الفعالية كجزء من مبادرة شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وتمثل التعاون الثاني بين الدوحة ومشروع "خُبز المدن المبدعة" الذي أُطلق بالشراكة مع مدينة توسون في ولاية أريزونا، إحدى مدن اليونسكو لفنون الطهي، ومؤسسة المعرفة الإبداعية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الروابط بين المدن حول العالم عبر الاحتفاء بالخبز كرمز ثقافي يحمل أهمية مشتركة للمجتمعات الإنسانية.

View this post on Instagram A post shared by Qatar Living® (@qatarliving)

التقاء المطبخ القطري والإيطالي

شهدت الفعالية تعاونًا مميزًا جمع بين الشيف القطرية حصة السليطي والخباز الإيطالي البارع دوناتو تارونا من مدينة مونتي سانت أنجلو. وقدمت حصة طبقًا قطريًا تقليديًا يعتمد على الخبز كمكون رئيسي، مضيفةً لمسة عصرية أظهرت إبداعها في تقديم تراث المطبخ المحلي.

إعلان

ومن جانبه، استعرض الشيف دوناتو مهارته في إعداد الخبز الإيطالي التقليدي، ليختتم هذا التعاون بابتكار رغيف خبز فريد يجمع بين النكهات القطرية والإيطالية. وكان هذا الإنجاز بحضور جوزيبي بياجيني رئيس مؤسسة المعرفة الإبداعية والمُلهم وراء مبادرة "خُبز مدن اليونسكو المبدعة".

وأكدت الفعالية الدور الرائد لمتاحف قطر في تعزيز الدبلوماسية الثقافية والتبادل الإبداعي. وبفضل اختيار الدوحة مدينة مبدعة في مجال التصميم ضمن شبكة اليونسكو، ساهمت متاحف قطر في فتح آفاق لمبادرات مشابهة، تُبرز التزام الدوحة باستخدام الإبداع وسيلة للتنمية المستدامة والحوار الثقافي.

وتم تسجيل الفعالية لتُدرج ضمن موقع مبادرة "خُبز المدن المبدعة" كما أنها ستُوثق ضمن مطبوعة مقبلة تسلط الضوء على أثر هذا التعاون. وتأتي هذه الفعالية استكمالًا لشراكة سابقة بين الدوحة والمبادرة التي انطلقت في يونيو/حزيران 2024، مما يؤكد دور الدوحة النشط في هذه المنصة الدولية.

وتعد مبادرة "خُبز المدن المبدعة" مشروعا مشتركا بين مدينة توسون ومؤسسة المعرفة الإبداعية، بالتعاون مع شركة "كور بينيفت" (Koor Benefit Company) ومؤسسة "أرتشيميديا ترست" (ArchiMedia Trust). وتُبرز هذه المبادرة أهمية فنون الطهي كوسيلة لتعزيز الوحدة والإبداع على مستوى عالمي، مع التأكيد على دور الخبز كرمز للتراث المشترك والهوية الثقافية.