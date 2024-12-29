يأس ومعاناة.. المسيحيون في غزة تحت القصف الإسرائيلي

عندما يتذكر خليل صايغ طفولته في قطاع غزة، فإن كنيسة القديس بورفيريوس اليونانية الأرثوذكسية تلوح في ذاكرته بشكل كبير.

يتذكر صايغ، الذي يبلغ من العمر الآن 29 عامًا، حفلات الزفاف، ودروس مدرسة الأحد، ودروس الموسيقى، والزيارات إلى المقبرة الصغيرة.

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ويعيش صايغ حاليا في واشنطن العاصمة، حيث من المقرر أن يستعيد الرئيس السابق دونالد ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني بعد فوزه على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية قبل نحو أسبوعين.

لقد أضافت عودة ترامب السياسية طبقة جديدة من عدم اليقين بالنسبة للفلسطينيين -ليس فقط لأولئك الذين هم داخل غزة، التي تعرضت لقصف متواصل وهجمات برية من قبل إسرائيل على مدى الأشهر الـ13 الماضية- ولكن أيضًا أولئك الذين، مثل صايغ، لديهم عائلة هناك ويراقبون بلا حول ولا قوة من بعيد.

لقد شعر الفلسطينيون بالغضب الشديد بسبب فشل الإدارة الحالية للحزب الديمقراطي في محاسبة إسرائيل على حرب أسفرت عن مقتل أكثر من 43 ألفا و391 فلسطينيا، فضلا عن آلاف آخرين مفقودين ويُفترض أنهم ماتوا تحت الأنقاض. كما أصيب أكثر من 100 ألف شخص بجروح، ونزح تقريبا كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

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وباعتباره رئيسًا لحليف إسرائيل الأقوى، فقد واصل جو بايدن دعمه الثابت للحرب، رافضًا وقف المساعدات العسكرية، ولم تبتعد نائبته كامالا هاريس عن هذا الموقف.

وشعر العديد من الأميركيين العرب بأنهم مجبرون على غسل أيديهم من الديمقراطيين في هذه الانتخابات وصوتوا بدلاً من ذلك لصالح مرشحة الحزب الأخضر جيل شتاين، التي وعدت بالحصول على وقف إطلاق النار ووقف المساعدات ومبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

لقد تعرض منزل صايغ، الذي تحول الآن إلى أنقاض وخراب، للدمار خلال العام الماضي بسبب هذه الحرب التي موّلتها الولايات المتحدة إلى حد كبير، فقد دمرت مئات الآلاف من المنازل، بينما استهدفت الغارات الإسرائيلية المستشفيات والمدارس.

ولكن صايغ يعود إلى ذكريات الأوقات الأفضل، فهو عضو في المجتمع المسيحي الصغير والعريق في قطاع غزة، ويتذكر على وجه الخصوص القداس الإلهي الذي يُقام في كنيسة القديس بورفيريوس كل يوم أحد، وهو طقس طويل قديم يمزج بين الترانيم والبخور والصلوات باللغتين العربية واليونانية القديمة.

كانت الكنيسة والمجمع المحيط بها، والتي يعود تاريخ أجزاء منها إلى القرن الخامس الميلادي، مركزًا للمجتمع المسيحي في غزة.

واليوم تحول جزء كبير من هذا المجمع إلى أنقاض، ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، دمرت غارة جوية إسرائيلية أحد المباني في المجمع، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.

وكان نحو 400 فلسطيني من المسيحيين والمسلمين قد لجؤوا إلى هناك، على أمل أن تنجو الكنيسة من القصف المدمر الذي تتعرض له المنطقة المحيطة بها.

وكانت الكنيسة من بين عدد من الكنائس التي فتحت أبوابها للفلسطينيين الفارين من الضربات الجوية التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

"لقد تحطم قلبي"

وفي الجانب الآخر من المدينة، استقبلت رعية العائلة المقدسة الكاثوليكية أيضًا نحو 600 منهم، من بينهم والدا الصايغ واثنان من أشقائه.

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في ديسمبر/كانون الأول 2023، وبعد أشهر قليلة من وصول العائلة إلى الكنيسة، قتل قناص من الجيش الإسرائيلي امرأتين مسيحيتين، أما وابنتها، أثناء سيرهما من مبنى إلى آخر داخل مجمع العائلة المقدسة. وقد أصيبت إحداهما برصاصة وهي تحاول حمل الأخرى إلى مكان آمن.

ثم في 21 من الشهر نفسه، وقبل أيام قليلة من عيد الميلاد، أصيب والد صايغ، جريس، بصدمة شديدة بسبب ما شاهده، فتعرض لما بدا وكأنه نوبة قلبية، والتي أثبتت في النهاية أنها كانت قاتلة، وكان عمره 68 عاما.

ويقول صايغ للجزيرة: "لم يتبقَّ أي دواء في المجمع، ولم يسمح جيش الاحتلال لسيارات الإسعاف بالدخول. لو كان والدي قادرًا على الحصول على الرعاية الطبية، لكان لا يزال هنا اليوم".

وبعد عدة أشهر، وقعت المأساة مرة أخرى، ففي أبريل/نيسان، توفيت لارا شقيقة صايغ البالغة من العمر 18 عاما، على ما يبدو بسبب ضربة شمس، أثناء محاولتها الفرار من غزة عبر الحدود الجنوبية.

كانت لارا تسافر مع والدتها إلى مصر، حيث كانت تأمل أن تجد الأمان وتلتحق بالجامعة، وقد حصل الاثنان على التصاريح اللازمة، وكانا يسافران على ما وصفته السلطات الإسرائيلية بـ"الطريق الآمن"، والذي تضمن المشي لمسافة 7 كيلومترات سيرًا على الأقدام دون الوصول إلى المياه أو المرافق الطبية، تحت إشراف طائرات دون طيار مسلحة.

لقد كانت الرحلة صعبة للغاية على لارا التي ماتت بشكل مأساوي في الطريق.

اتصل أحد أقاربي بالصايغ ليخبره بالخبر، ويقول: "لقد تحطم قلبي، وفي تلك اللحظة لم يعد من الممكن أن أشعر بأي راحة". ويتساءل: كيف يستطيع الإنسان المؤمن أن يتعامل مع مثل هذه المآسي الشخصية المكثفة والمتكررة؟

ويشير صايغ إلى أن اليأس عنصر يتجلى في كثير من التقاليد اللاهوتية المسيحية، كرد فعل على الشرور الرهيبة التي تسود العالم، مستشهدا بقول سفر المزامير إن "آلام الصديقين كثيرة" بينما "ينمو الأشرار كالعشب".

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ولكن صايغ يقول إن المسيحية تتضمن عنصرا آخر أيضا، وهو عنصر أقوى حتى من اليأس: الإيمان بالقيامة. ففي صميم الإيمان المسيحي تكمن فكرة مفادها أن الحياة انتصرت على الموت، وأن الخير انتصر على الشر، وسوف يستمر هذا حتى عندما تبدو الأمور في أشد حالاتها قتامة.

طفولة وأزمة

وُلِد صايغ عام 1994 لأبوين مسيحيين من الطبقة المتوسطة، وكان واحدًا من 4 أبناء، ونشأ في مدينة غزة، بالجزء الشمالي من القطاع.

ورغم أن العائلة كانت مزدهرة نسبيا، فإنهم كانوا في الواقع لاجئين، بعد أن فقدوا منزلهم في عمليات الطرد التي قامت بها العصابات الصهيونية عام 1948 والحرب التي تلت ذلك والتي يطلق عليها الفلسطينيون اسم "النكبة" أو "الكارثة".

بالإضافة إلى الخدمات الدينية الأسبوعية يوم الأحد، والأعياد الكبرى مثل عيد الفصح وعيد الميلاد، كانت الحياة المسيحية في غزة تدور حول عدد من المؤسسات الثقافية، مثل المركز العربي الأرثوذكسي وجمعية الشبان المسيحيين (YMCA).

وفي كل يوم خميس، كان صايغ يزور جمعية الشبان المسيحية، وفي الصيف كان يحضر المعسكرات هناك.

"كان هذا المكان بمثابة مركز حياة الشباب في غزة"، كما يتذكر. "كان المكان الذي تذهب إليه للصالة الرياضية، وتلعب كرة القدم والتنس. كان المكان الذي تستمتع فيه وتبني صداقاتك".

حتى عام 2005، عندما كان صايغ في العاشرة من عمره، كان هناك آلاف الجنود الإسرائيليين حاضرين في القطاع، حول مستوطناتهم غير القانونية هناك.

كانت نقاط التفتيش العسكرية تعني أن القيادة من مكان في غزة إلى آخر قد تستغرق 5 أو 6 ساعات، على الرغم من حقيقة أن القطاع لا يزيد طوله على 40 كيلومترًا (25 ميلاً). يتذكر صايغ أن الفصول الدراسية كانت تُلغى غالبًا عندما يعجز المعلمون من الجنوب عن الوصول إلى مدرسته في الشمال.

وكانت هناك أيضًا غارات جوية إسرائيلية متكررة، وتبادل لإطلاق النار، وخاصة خلال السنوات الخمس للانتفاضة الثانية من عام 2000 إلى عام 2005.

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في عام 2005، انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، آخذة معها المستوطنين الإسرائيليين. وعلى مدى السنوات التالية، وصلت حركة حماس، التي لم تكن تسيطر على القطاع من قبل، إلى السلطة.

يقول صايغ إن صعود حركة حماس كان مصدر قلق للمجتمع المسيحي، ولكنهم فوجئوا بما حدث، فقد اختارت حماس توفير الحماية للكنائس والمؤسسات المسيحية الأخرى.

ورغم اعتقاده أن هذا كان في الأساس وسيلة لتحسين صورة حماس في الغرب، ولكنه أحدث أيضا فرقا حقيقيا، حيث أحبطت الحركة العديد من الهجمات على المسيحيين المحليين.

في أواخر عام 2008، شنت إسرائيل قصفًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا استمر 22 يومًا، مما أسفر عن استشهاد نحو 1400 فلسطيني وإصابة الآلاف وتدمير حوالي 46 ألف منزل، مما ترك نحو 100 ألف شخص بلا مأوى.

وبعد هذه الكارثة، قرر صايغ، الذي لم يتجاوز عمره 14 عاما، الفرار من غزة إلى الضفة الغربية حيث الأمان النسبي. وكان قد حصل على تصريح لمدة أسبوع لحضور احتفالات عيد الفصح في القدس، وبعد انتهاء التصريح لم يعد إلى منزله ــ وبالتالي أصبح وجوده في الضفة الغربية، في نظر الحكومة الإسرائيلية، غير قانوني.

يقول صايغ الآن: "لقد غادرت بمفردي، دون إذن والديّ. كنت وحدي. كان الأمر صعبًا للغاية".

وفي خضم هذه الأزمة، عاش صايغ ما وصفه بلحظة "العودة إلى المسيح". ورغم أنه نشأ مسيحيا أرثوذكسيا، فإنه لم يكن متدينا كثيرا، ولكن في الضفة الغربية التقى عددا من البروتستانت الفلسطينيين المتحمسين الذين ألهموه لأخذ إيمانه على محمل الجد.

وبعد أن ألهمته هذه الفكرة، التحق صايغ بكلية بيت لحم للكتاب المقدس. وواصل دراسته اللاهوتية لمدة 4 سنوات، لكنه بدأ يدرك أن شغفه يكمن في مجال آخر، وهو مجال السياسة.

ويقول: "إن دراسة اللاهوت في السياق الفلسطيني تثير باستمرار أسئلة سياسية. لقد شعرت دائمًا أن هناك شيئًا مفقودًا في تحليلي".

كان هذا الاهتمام بالسياسة هو الذي قاد صايغ في النهاية إلى الولايات المتحدة، حيث يعيش الآن، ففي عام 2021، وصل إلى واشنطن العاصمة، للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية. ثم في صيف عام 2023، أُبلغ أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح له بالعودة إلى الضفة الغربية ولن يُسمح له إلا بالذهاب إلى غزة.

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ونتيجة لذلك، اضطر صايغ إلى البقاء في الولايات المتحدة، حيث يواصل دراسته ويعمل محللا سياسيا، وهو يتقدم حاليا بطلب اللجوء.

"لقد اعتدنا التجاهل"

ولا تعتبر قصة صايغ قصة غريبة بالنسبة لمسيحي من غزة.

كان عدد المسيحيين في القطاع قبل الحرب حوالي 1000 نسمة، وقد قُتل ما لا يقل عن عشرات المسيحيين منذ بدء الحرب وهو ما يعادل، كما يشير صايغ، حوالي 5% من المجتمع.

يقول صايغ: "كل من تحدثت إليه ممن يقيمون حاليا في كنيسة القديس بورفيريوس يتطلعون إلى مغادرة غزة. لقد تعرضت أغلب المنازل في الشمال، حيث كان المسيحيون يعيشون، للقصف. لقد دمر كل شيء. ولم يعد لدى الناس أي سبب للبقاء".

ورغم هذا يظل العديد من المسيحيين الغربيين، وخصوصا الإنجيليين الأميركيين، مدافعين ملتزمين عن إسرائيل. ويقول صايغ: "لقد اعتدنا على تجاهل إخواننا وأخواتنا في الغرب لنا تماما. وهذا ليس بالأمر الجديد".

ويشير إلى أن هناك استثناء بارزا في هذا الصدد، وهو البابا فرانشيسكو، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ الأيام الأولى للحرب، ويتصل بأبرشية غزة الكاثوليكية كل يوم للاستماع إلى الوضع هناك.

وقال البابا فرانشيسكو في بركاته الأسبوعية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي: "ما زلت أتلقى أخبارا خطيرة ومؤلمة للغاية من غزة".

"إن المدنيين العزل هم هدف للقصف وإطلاق النار. وقد حدث هذا حتى داخل مجمع رعية العائلة المقدسة، حيث لا يوجد مقاتلون، بل عائلات وأطفال ومرضى أو معوقون وراهبات".

ونظرا للوضع الحالي، يقول صايغ، إن بقاء المجتمع المسيحي القديم في غزة "يبدو وكأنه مهمة مستحيلة".

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بالنسبة لصايغ، كانت إحدى طرقه للتكيف مع الوضع هي الدفاع عن القضية الفلسطينية، فهو يتنقل في أنحاء الولايات المتحدة، ويلتقي مجموعات المجتمع المحلي والكنائس ويتحدث إلى وسائل الإعلام.

قبل بضع سنوات، أسس صايغ مبادرة أغورا، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بالتعاون مع صديق إسرائيلي، إليعازر فايس، وهو طالب دكتوراه في جامعة ييل.

ويقول صايغ إن الاستجابة لنشاطهم كانت إيجابية في الغالب، مشيرا إلى أن العديد من الأميركيين لديهم فهم محدود لتاريخ المنطقة، وبالتالي فإن مجرد تعلم بعض الحقائق الأساسية يمكن أن يساعدهم في إدراك أهمية التعايش السلمي وحقوق الفلسطينيين.

ويضيف صايغ: "إنهم يقدرون أننا نفعل ذلك معًا، كإسرائيلي وفلسطيني".

ولكن الأحداث الأخيرة أجبرت الثنائي على إعادة النظر في عملياتهما. ويقول صايغ: "لقد أوضحت الحرب الحالية أنه لا يمكن الحديث عن السلام والتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون تحقيق العدالة أولاً. وهذا يعني إنهاء الاحتلال".

ويبذل الصايغ ووايس الآن جهودهما في الترويج لمبادرة السلام العربية، وهو الاقتراح الذي تدعمه جامعة الدول العربية، والذي يعرض تطبيع العلاقات مع إسرائيل في مقابل انسحابها الكامل من غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي يعترف القانون الدولي باحتلالها بشكل غير قانوني.

ويؤكد صايغ أن "وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا. وهذا يعني أن هدفك متواضع للغاية. إن النضال الفلسطيني لا يتعلق بوقف إطلاق النار، نحن نناضل من أجل التحرر من الاحتلال، ومن أجل إنهاء الاستعمار في الضفة الغربية، وتفكيك المستوطنات غير القانونية. هذا هو هدفنا".

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ولكن في الوقت الراهن، لا يزال هذا الهدف بعيدا.

وفي كنيسة القديس بورفيريوس، لا يزال نحو 400 فلسطيني، بمن فيهم شقيقة صايغ التي نجت من الحرب الإسرائيلية، يلجؤون إلى المأوى. فهم لا يحصلون إلا على القليل من الكهرباء أو الطعام، ولا تزال الكنيسة تعاني من القصف.

وفي الوقت نفسه، أصبح مركز الشبان المسيحيين، الذي قضى فيه صايغ جزءا كبيرا من طفولته، مقبرة حقيقية، حيث دُفن العديد من الأشخاص الآن تحت ملعب كرة القدم الذي كان يلعب فيه ذات يوم.

ويقول صايغ: "إن المعاناة مستمرة، ولا توجد نهاية في الأفق الآن".