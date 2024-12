"أسطورة المثالية الأميركية" لتشومسكي.. كيف تُهدد السياسة الخارجية الأميركية استقرار العالم؟

صدر في الآونة الأخيرة عن دار نشر بنغوين كتاب جديد للمفكر والناشط والأكاديمي الأميركي نعوم تشومسكي، بالتعاون مع ناثان روبنسون، تحت عنوان: "أسطورة المثالية الأميركية: كيف تُعرِّض السياسة الخارجية الأميركية العالم للخطر".

يقدم تشومسكي رفقة زميله بالكتاب، نقدًا عميقًا للسياسة الخارجية الأميركية ومفهوم الاستثنائية الأميركية، مسلطًا الضوء على الكيفية التي أدت بها التدخلات الأميركية المتكررة بالصراعات العالمية إلى تفاقم النزاعات. ويجمع الكتاب خلاصة أفكار تشومسكي في مجلد واحد، ليقدم للقراء نظرة شاملة عن انتقاداته الجوهرية للسياسة الخارجية الأميركية.

ومن الجدير ذكره أن تشومسكي، المعروف بنقده اللاذع لما يسميه "الليبرالية المتوحشة" وللسياسة الخارجية لحكومات بلاده، وخاصة تدخلاتها العسكرية منذ الثلث الأخير من الـ20، الذي بلغ الـ97 من عمره في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قد تعرض لسكتة دماغية وتدهورٍ في صحته خلال العام الحالي.

تم إنجاز الكتاب قبل عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وقبل إصابة تشومسكي بالسكتة الدماغية. وقد قام المؤلف المشارك ناثان روبنسون بتحليل هجمات حماس وتداعياتها في ملحق الكتاب، مستخدمًا منهجية تشومسكي التحليلية.

تعليقا على الكتاب، كتب ستيفن والت، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، قائلًا: "لقد أثبت نعوم تشومسكي صحة رؤيته… إن سجل النفاق [للمسؤولين الأميركيين] الذي يسرده المؤلفان صادم ومقنع. ولا يمكن لأي قارئ منفتح الذهن أن يطالع هذا الكتاب ويستمر في تصديق المبررات الزائفة التي يسوقها زعماء الولايات المتحدة لتبرير أفعالهم السافرة".

وأضاف دانيال غيري، أستاذ التاريخ الأميركي في كلية ترينيتي بدبلن، أن تحليل تشومسكي كان "بسيطا ويمكن توقعه"، ولكنه كان "صائبًا في 9 حالات من أصل 10".

يُمثِّل كتاب "أسطورة المثالية الأميركية" نذير خطر عاجل، يُنبِّه إلى التهديد الذي تُشكِّله القوة الأميركية على مستقبل البشرية، هذا فضلا عن كونه اتهاما صريحا للسياسة الخارجية الأميركية وأساطيرها "القومية" الداعمة لها. يُقدِّم الكتاب عرضا شاملا، في توقيتٍ بالغ الأهمية، للانتقادات الحادة للقوة الأميركية التي جعلت من تشومسكي "ظاهرة عالمية"، وأحد أشهر المفكرين على الإطلاق. ومن خلال استعراضٍ تاريخي للنشاط العسكري والاقتصادي الأميركي حول العالم، يتتبع الكتاب الكيفية التي أحدث بها السعي الأميركي للهيمنة العالمية دمارا في بلدٍ تلو الآخر.

ومن المفارقات العجيبة، أن تلك الهيمنة العقيمة لم تجعل الأميركيين أكثر أمانا. كما يستكشف الكتاب كيف روَّجت النخب الأميركية المهيمنة لأساطير أنانية حول التزام أميركا بـ"نشر الديمقراطية"، في حين تنتهج سياسة خارجية متهورة تخدم مصالح فئة قليلة من الناس وتُعرِّض للخطر مئات الملايين.

يجول الكتاب عبر أرجاء العالم، مُقدِّما سردا عميقا لعلاقة واشنطن بدول الجنوب العالمي، ودورها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وغزو العراق وأفغانستان، وكلها مُبرَّرة بحكايات نبيلة عن مهمات وبعثات إنسانية ونوايا خيِّرة لصانعي السياسات الأميركية.

يرى المؤلفان أن نفس أنواع الأساطير التي أدت إلى حروب كارثية متكررة، تدفعنا الآن نحو صراعات مع روسيا والصين تُعرِّض مستقبل البشرية للخطر. وبفحص قضايا الانتشار النووي وتغير المناخ، يتجلى كيف تُفاقم سياسات الولايات المتحدة التهديدات العالمية.

وعلى مدى أكثر من 6 عقود، كرَّس نعوم تشومسكي جهوده لكشف الأيديولوجيات الحاكمة وانتقاد استخدام بلاده المنفلت للقوة العسكرية. لذا، يُعَدُّ هذا العمل مدخلا سهل القراءة للقناعات التي كوَّنها بعد حياة طويلة من الفكر والنشاط.

يسرد الكتاب قصة شاملة عن العدوانية واللاأخلاقية الأميركية بلغة بسيطة، بل وحتى بريئة. إنه أداة تعليمية قيِّمة وفعَّالة للشباب مع انخراطهم في عالم السياسة. فلطالما كانت موهبة تشومسكي في ردِّ الأفعال الجيوسياسية إلى علاقاتها الأساسية بالمثل والمساواة. وهذا الكتاب حُجَّة شاملة على أن الولايات المتحدة تعمل دائما من موقف الهيمنة والعنف والاستبداد تجاه الأمم الأخرى. إنه وثيقة تمهيدية يمكن الرجوع إليها لفترة طويلة بعد القراءة الأولى.

