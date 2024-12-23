مؤسسة قطر تطلق مبادرة "بالعربي" لتعزيز الأفكار الملهمة باللغة العربية

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إطلاق مبادرة "بالعربي" تحت شعار "للأفكار صوتٌ وصدى"، وهي منصة تهدف إلى تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة والملهمة من الناطقين باللغة العربية، وتعزيز دورهم في تحقيق التقدم الاجتماعي.

وتسعى مبادرة "بالعربي" لتعزيز الإبداع والتفكير النقدي من خلال نقاشات فكرية تسهم في ربط الأفراد بجذورهم وهويتهم المشتركة، وتقوية المجتمع والتعاون في بيئة داعمة لتبادل الخبرات والعمل المشترك، والإثراء الثقافي عبر تنمية الشعور بالفخر بالهوية والقيم المشتركة.

فعاليات ومشاركة واسعة النطاق

تشمل المبادرة استضافة فعاليات إقليمية على مدار العام تُختتم بقمة سنوية، حيث يمكن للمتحدثين من قادة الفكر والمبدعين مشاركة أفكارهم لتحفيز التغيير الإيجابي، في مسعى لتمكين الناطقين باللغة العربية من مشاركة أفكارهم المبتكرة، وتعزيز هويتهم الثقافية، وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع من خلال نقاشات وفعاليات تجمع بين الأصالة والإبداع.

ويظل باب الترشح لقمة "بالعربي" 2025 مفتوحا حتى 30 ديسمبر/كانون الأول 2024 حيث يمكن للمشاركين التقدم عبر إرسال مقطع فيديو مدته 5 دقائق يتضمن نبذة عن المتحدث وملخص الفكرة.

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وقال المدير التنفيذي للمبادرات الإستراتيجية بمؤسسة قطر هشام نورين "مع تزايد المحتوى باللغات الأخرى على حساب اللغة العربية، أدركنا الحاجة إلى منصة تقدم محتوى عربيا أصيلا عالي الجودة يعكس ثقافتنا وقيمنا".

وأضاف أن مبادرة "بالعربي" تهدف "لتوحيد المثقفين والمبدعين العرب لبناء بيئة تشجع التفكير الناقد والإبداع بمنظور حديث يتماشى مع القيم العربية والإسلامية".

واختتم قائلًا "نؤمن أن الأفكار المُلهمة قد تكون بداية لإحداث التغيير، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى إيصال أصوات صناع التغيير باللغة العربية إلى العالم".

تعزيز الوصول والتفاعل

ولضمان وصول المبادرة إلى جمهور أوسع، ستنظم فعاليات إقليمية في دول المنطقة توفر منصة رقمية متعددة الوسائط لتبادل المعرفة والتفاعل.

وأطلقت المبادرة في سبتمبر/أيلول 2024 مسابقة لتصميم شعارها، فتلقت أكثر من 1500 مشاركة من أنحاء العالم العربي، وسيُعلن عن التصميم الفائز في قمة "بالعربي" المقررة في أبريل/نيسان 2025 بالدوحة.