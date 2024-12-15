"مدائن التراث" في شنقيط يحتفي بالمدن القديمة لموريتانيا

انطلقت الجمعة فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان "مدائن التراث" بمدينة شنقيط شمالي موريتانيا، الذي تنظمه الحكومة سنويا بهدف "إعادة الاعتبار للمدن القديمة في البلاد".

وبث التلفزيون الموريتاني فعاليات افتتاح المهرجان الذي حضره رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني، وزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، بالإضافة إلى وفود عربية ودولية، وفق مراسل الأناضول.

وتستمر فعاليات المهرجان 5 أيام، يتم خلالها تنظيم ندوات علمية وسهرات فنية وفلكلورية، ومعارض للصناعات التقليدية.

وفي اليوم الثاني للمهرجان، شاركت فرق فنية ومسرحية وشعراء من مختلف مناطق موريتانيا، في إنعاش فعاليات مهرجان "مدائن التراث" بمدينة شنقيط التاريخية شمالي البلاد.

وقدمت الفرق، أمس السبت، عروضا فنية وفلكلورية ورقصات شعبية، إضافة إلى فقرات أشادت بصمود الشعب الفلسطيني في تصديه للاحتلال الإسرائيلي.

وشملت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الـ13 للمهرجان سباقات الإبل ومعارض للصناعة التقليدية الموريتانية.

وزارت الوفود المشاركة في المهرجان المكتبات التاريخية في المدينة واطلعت على المخطوطات فيها.

ومدينة شنقيط هي التي عرفت البلاد باسمها لقرون، وكان لها دور ثقافي واقتصادي بارز على الطرق التجارية القديمة، وبمنطقة غرب أفريقيا.

وتصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" شنقيط موقعا للتراث العالمي، حيث استطاعت الحفاظ على نمطها المعماري الاستثنائي منذ 7 قرون، وتضم نحو 20 مكتبة تحوي آلاف المخطوطات.

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وتنظم وزارة الثقافة الموريتانية المهرجان سنويا، بالتناوب بين المدن التاريخية القديمة في البلاد وهي شنقيط ووادان وتيشيت وولاتة، بهدف إعادة الاعتبار لها.

وتشارك في فعاليات المهرجان وفود من منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية، بينها اليونسكو، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

كما يشارك في المهرجان وفد جزائري يرأسه وزير الثقافة زهير بللو، بالإضافة للعديد من الخبراء والباحثين والأكاديميين.​​​​​​​