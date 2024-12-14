قصة ميشيكو.. كيف نجت فتاة يابانية من القنبلة النووية؟

كانت تبلغ من العمر 7 سنوات فقط في ذلك الوقت، لكن ميشيكو كوداما لديها ذاكرة واضحة تماما لصباح يوم 6 أغسطس/آب 1945 في هيروشيما باليابان.

"كان يوما مشمسا"، تقول، "في الساعة 8:15، كنتُ في المدرسة، جالسة على مكتبي في مقدمة الفصل، عندما كان هناك وميض أبيض رهيب وانهيار في السقف. قطعة من الزجاج كانت مغروسة في كتفي، وحولي كان الناس محاصرين بقطع الحطام، لكن بقُدرة ما كان الجميع لا يزالون على قيد الحياة".

الشيء التالي الذي تتذكره هو أنها كانت في عيادة المدرسة، حيث أزال أحد المعلمين الزجاج. "لقد مزقوا الستائر لتنظيف جروحنا بقدر ما يستطيعون. ثم وصل والدي، ووضعني على ظهره وسرنا إلى المنزل معا".

ميشيكو هي "هيباكوشا" أي "شخص متأثر بالقنبلة"، ناجية من القنابل النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، ويُقدر عدد الهيباكوشا، بما في ذلك أحفاد الذين شهدوا القصف، اليوم بحوالي 540,000.

بعد ما يقرب من 9 عقود منذ تلك الأحداث المروعة، حصلت منظمة "نيهون هيدانكيو"، المنظمة الممثلة للهيباكوشا، على جائزة نوبل للسلام في 11 أكتوبر 2024، "لجهودها في تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ولإظهارها من خلال الشهادات الحية أن الأسلحة النووية يجب ألا تُستخدم مرة أخرى"، وفقا لكلمات مؤسسة نوبل.

تأسست نيهون هيدانكيو في عام 1956 لزيادة الوعي العام في جميع أنحاء العالم من خلال عرض، عبر تجارب الهيباكوشا، التأثيرات طويلة المدى الظاهرة للأسلحة النووية. وتشمل هذه التأثيرات سرطان الدم، والسرطان، والصدمة النفسية، التي -وفقا لنيهون هيدانكيو- أثرت على الأجيال الثانية وحتى الثالثة.

إعلان

مؤسسة أبحاث تأثير الإشعاع -معهد بحثي ممول بشكل مشترك من حكومات اليابان والولايات المتحدة- تواصل جمع البيانات حتى يومنا هذا، لكنها لم تعترف بعد بأي تأثير صحي غير عادي على أطفال أو أحفاد الناجين من القنبلة الذرية، ويظل هذا موضوعا علميا معقدا للغاية، حيث تأتي العديد من الدراسات الأكاديمية بنتائج مختلفة.

تقف ميشيكو مع نسخة نيهون هيدانكيو للأحداث، ولا توجد قصة توضح هذا بشكل أكثر وضوحا من قصتها الخاصة. ميشيكو مرحة، وودودة، ومتفائلة، وهي مرتبة بشكل أنيق وصغيرة الحجم، بشعر قصير أنيق – عضو نشط في نيهون هيدانكيو. محادثتها مملوءة غالبا بالضحك، حيث تجد لحظات من الفكاهة حتى عند سرد أسوأ لحظاتها.

"لا أستطيع نسيان المشاهد التي شاهدتها"

وُلدت ميشيكو بالقرب من هيروشيما عام 1938، وهي أكبر طفلة لعائلة ميسورة تعمل في مجال النشر، ومع استمرار الحرب العالمية الثانية، حيث كانت القوات الأميركية تتقدم عبر المحيط الهادي باتجاه اليابان، كانت هي وعائلتها يعيشون في ضاحية تاكاسو بمدينة هيروشيما.

وفي حين كانت المدن اليابانية تُقصف بشكل مكثف، ظلت هيروشيما وناغازاكي سليمتين حتى 6 أغسطس، لكن فقط لأن الولايات المتحدة كانت تخطط لقياس الأضرار الدقيقة لسلاح نووي في تلك المدن، وهي حقيقة كشف عنها علنا مدير مشروع مانهاتن ليزلي غروفز في كتابه الصادر عام 1962، الآن يمكن أن يُقال: قصة مشروع مانهاتن.

وبينما كانت ميشيكو تُحمل إلى المنزل من قِبل والدها بعد ساعات فقط من القصف، كانت الأشياء التي شهدتها مطبوعة في ذاكرتها لبقية حياتها.

"حتى بعد 79 عاما، لا أستطيع نسيان المشاهد التي شاهدتها: أم محترقة بشكل رهيب تحتضن بقايا طفلها المتفحم؛ أشخاص بلا عيون يتجولون بلا هدف، آخرون يترنحون، حاملين أمعاءهم بأيديهم".

إعلان

في وقت لاحق، علمت ميشيكو أن حيها تاكاسو، الذي يقع على بُعد حوالي 3.5 كم (ميلين) من مركز التفجير (مباشرة تحت القنبلة)، قد شهد أكبر سقوط من الأمطار السوداء الملوثة بالنفايات النووية، خليط سام من الرماد والماء والنفايات المشعة. وزعمت منظمة نيهون هيدانكيو لاحقا أن الأمطار السوداء تسبب أمراضا مثل فقر وسرطان الدم، وقد حققت المنظمة انتصارا في عام 2021 عندما حكمت محكمة هيروشيما العليا بأن الأشخاص المعرضين للأمطار السوداء خارج حدود المنطقة التي تعرضت مباشرة للانفجار يجب أن يُصنفوا رسميا على أنهم هيباكوشا، لأنهم عانوا من مشاكل صحية مماثلة.

تشرح ميشيكو كيف كانت وحدة الأسرة الضيقة التي لا تزال سمة شائعة في المجتمع الياباني هي الوسيلة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة للعديدين بعد القصف النووي. وكان منزل عائلتها مدمرا جزئيا، ما جعله ملاذا لعشرات الأقارب المصابين والمشردين.

"بدأ عدد من أقاربنا يصلون، هاربين من المناطق الأكثر تضررا"، تتذكر، "كان العديد منهم مصابين بجروح خطيرة، مع تقشر جلدهم ولحمهم".

مع انقطاع الكهرباء والغاز والماء الجاري، وعدم الوصول إلى الإمدادات الطبية، كافحت الأسرة للتكيف، "لكن كانت لدينا بئر في الفناء الخلفي، وتمكنا من استخدام مياه الربيع النقية لتنظيف الجروح وإرواء عطش المصابين"، تقول ميشيكو.

لحسن الحظ، لم يُقتل أي من أفراد عائلتها المباشرين (والداها وأخوها الأصغر هيدينوري وأختها الصغرى يوكوكو) أو يُصابوا بجروح خطيرة في الهجوم، لكن في الأيام والأسابيع التالية رأت الأقارب المصابين بجروح خطيرة يموتون واحدا تلو الآخر، بما في ذلك ابنة عمها المفضلة، التي تبلغ من العمر 14 عاما، والتي ماتت بين ذراعي ميشيكو بسبب حروقها الشديدة.

ومع ذلك استمرت الحياة، وفي غضون أسبوع، بدأت هيروشيما تعود إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية، وبقيت بعض خطوط السكك الحديدية سليمة، مما سمح للقطارات بالتنقل عبر بقايا المدينة المتفحمة، وأقام البائعون متاجرهم مرة أخرى في مبانيهم المدمرة.

إعلان

في غضون ذلك، تعرضت ناغازاكي للقصف في 9 أغسطس/آب، ومن المستحيل معرفة العدد الحقيقي للضحايا نتيجة مباشرة للهجمات النووية، لأنه لم يكن هناك تعداد سكاني في اليابان خلال فترة الحرب. وقد قدَّر الجيش الأميركي أن 70,000 شخص قد قتلوا في هيروشيما (من بين سكان يبلغ عددهم نحو 255,000)، و40,000 في ناغازاكي (من بين حوالي 195,000)، ومع ذلك، قدرت نشرة العلماء الذريين -مجموعة غير ربحية أميركية أسسها ألبرت آينشتاين وتدعو إلى إزالة الأسلحة النووية- أن الأعداد كانت أقرب إلى 140,000 في هيروشيما و70,000 في ناغازاكي، وكان إجمالي سكان اليابان في عام 1945 حوالي 71 مليونا.

تحميص الجراد للبقاء على قيد الحياة

في 15 أغسطس، ألقى الإمبراطور هيروهيتو بثا إذاعيا يعلن فيه الاستسلام غير المشروط لليابان، منهيا 15 عاما من الحرب، أولا مع الصين ومن ثم مع "الحلفاء الغربيين".

"استغرق الأمر وقتا طويلا حتى بدأت حياتنا بالاستقرار مرة أخرى"، تقول ميشيكو. "بعد أن كنا نسكن في ثراء نسبي، أصبح من الصعب على والديَّ حتى تأمين ما يكفي من الطعام. وكنت أنا وأخي الصغير هيدينوري نخرج لصيد الجراد الذي كنا نحمره في مقلاة، قد يبدو ذلك قاسيا لكنه كان مصدرا للبروتين. كنا نذهب أيضا إلى نهر قريب لصيد المحار"، تتذكر.

كانت والدة ميشيكو حاملا في وقت القصف الذري، وقد وُلد أخوها الأصغر بعد بضعة أشهر لكنه توفي بعد فترة قصيرة. من المؤكد أن ذلك كان بسبب التسمم الإشعاعي، تقول ميشيكو.

تُوفي نحو 120,000 من الهيباكوشا بسبب إصابات الحروق والإشعاعات في أعقاب الهجمات، وفقا لنيهون هيدانكيو. وشمل ما يسمى بـ"مرض الإشعاع" أعراضا مثل: النزيف الداخلي، التقيؤ، التهاب الفم والحلق، الإسهال، والحمى الشديدة.

ركّزت الحكومة اليابانية على جهود إعادة البناء، ولم يكن لديها الوقت أو المال الكافي لضحايا التفجيرات الذرية، ومع تدمير معظم المستشفيات في هيروشيما وناجازاكي ومقتل أو إصابة العديد من الأطباء والممرضين، كانت الرعاية الطبية المتاحة للهيباكوشا قليلة للغاية، وتولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه المهمة، وافتتحت مستشفى هيروشيما للتفجيرات الذرية عام 1956 لتقديم الخدمات الطبية لأولئك الذين يعانون من الآثار اللاحقة للتعرض للإشعاع، وقد بدأت الحكومة اليابانية فقط في توسيع الرعاية الصحية المحددة للهيباكوشا في الثمانينيات.

إعلان

من عام 1945 إلى 1952، كانت الولايات المتحدة تحتل اليابان وكانت السلطات الأميركية مهتمة بالأمراض الجسدية للهيباكوشا.

"أتذكر أن لجنة ضحايا القنبلة الذرية الأميركية (ABCC) كانت ترسل أحيانا سيارة جيب إلى منزلنا من أجل والدي"، تقول ميشيكو. لم يتعرض لإصابة كبيرة في الهجوم لكنه عانى من ضعف وإرهاق متزايدين.

"كان عليه الذهاب إلى ABCC – كان هذا أمرا"، تشرح. "كانوا يجرون العديد من الفحوصات، ثم يعطونه الخبز والحليب ليأخذهما إلى المنزل لأطفاله، ولهذا السبب كان يتعاون".

تقول ميشيكو إنها تشارك في عدم الثقة العام بلجنة الـABCC الذي أصبح شائعا بين الهيباكوشا، وهو شعور لا يزال قويا اليوم، وتعتقد أن البيانات التي جمعوها كانت للتحليل في الولايات المتحدة، وليس من أجل الشعب الياباني.

"كانت تفجيرات قنابل اليورانيوم والبلوتونيوم تجارب بحد ذاتها"، تقول، "ثم جاءت لجنة ABCC إلى اليابان لقياس آثارها البشرية علميا".

"لا يمكننا السماح بخلط دمك مع عائلتنا"

استغرق ظهور تلك الآثار أحيانا سنوات بل عقودا، وتسببت في تمييز وإذلال للهيباكوشا، حتى من قبل مواطنيهم اليابانيين.

كان هناك خوف من أن الهيباكوشا يعانون من أمراض غير مرئية وقابلة للانتقال، مما جعل من الصعب عليهم العثور على عمل في أجزاء أخرى من اليابان، أو حتى الزواج.

في السنوات التي تلت الهجوم النووي، عملت ميشيكو وعائلتها على إعادة بناء حياتهم. حاول والدها بشكل غير ناجح إعادة تشغيل دار النشر العائلية، وأصبح في النهاية محررا لمجلة أطفال. والدتها، التي كانت تربيتها الأرستقراطية الساموراي قد زودتها بمهارة صُنع الكيمونو وأداء الرقصات اليابانية التقليدية، لم تكن تعرف الكثير عن الأعمال المنزلية وكان عليها التكيف. تبادلت كيمونواتها المتبقية بالخضراوات لإطعام أسرتها، وعندما نفدت الكيمونو، بدأت في صنعها وبيعها.

إعلان

بسبب الضغوط المالية، لم تستطع ميشيكو الالتحاق بالجامعة واضطرت للبحث عن عمل، ووجدت وظيفة مكتبية، وسرعان ما شكّلت علاقة مع زميل صغير السن فقد والده في الحرب. كانت عائلته تعيش خارج هيروشيما بعيدا عن المناطق المتأثرة بالإشعاع.

في يوم ما، طلب الشاب من ميشيكو أن تأتي إلى المنزل للقاء والدته، وكان هذا يعني شيئا واحدا فقط.

"عندما وصلنا، وجدنا الكثير من الأقارب هناك. قال عم كبير "سمعت من ابن أخي أنه يريد الزواج منك، لذلك بحثنا عن عائلتك، ولا توجد مشكلة في جذورك. لكن سمعنا أنك هيباكوشا، لذلك لا يمكننا السماح بخلط دمك مع عائلتنا".

كان هذا ضربة مدمرة لكن ميشيكو تقول إنها يمكن أن تفهمها "شعرت بالحزن في ذلك الوقت، بعد كل شيء، لم أفعل شيئا لأستحق هذا. لم يكن خطئي أن قنبلة نووية أسقطت. لكنني أيضا قرأت الأخبار عن الأطفال المولودين ميتين، والإجهاضات، والأطفال الذين يعانون من إعاقات، وكل ذلك بسبب القنبلة الذرية، وأقارب الشاب الذي كان يريد الزواج مني لم يرغبوا بشكل مفهوم في أن يحدث أي شيء من ذلك في داخل عائلتهم".

حيوات قاسية

على الرغم من العار المرتبط بذلك، تزوجت ميشيكو في نهاية المطاف من زوجها ماكوتو، الذي التقت به من خلال صديق مشترك، هو أيضا كان من منطقة أخرى في محافظة هيروشيما التي لم تتأثر بالهجوم النووي. وفي حين عارضت عائلته الزواج بسبب كونها من الناجين من القنبلة الذرية، أصر على المضي قدما، وبعد زفافهما، انتقلا إلى الضاحية الجنوبية الشرقية من طوكيو، تشيبا، بسبب عمله، حيث استقرا في حياة الطبقة الوسطى التقليدية كـ"رجل براتب" ياباني.

"كل ليلة كنا نناقش ما إذا كان يجب علينا إنجاب أطفال أم لا، بالنظر إلى المخاطر المحتملة"، تقول ميشيكو.

في النهاية، قرر الزوجان أن ولادة طفل "ستمثل حياة جديدة لكل أحبائي الذين قتلوا". أنجبوا ابنتين هما مامي وأكيكو.. "كانتا كلتاهما بصحة جيدة ومبتهجتين ولم تعانيا من مرض خطير أثناء نشأتهما".

في الخلفية، كانت اليابان تعيد بناء نفسها بوتيرة سريعة لا تصدق، لتصبح قوة صناعية عالمية في غضون عقدين. لكن في نظر ميشيكو، استمرت التأثيرات طويلة الأمد للقنابل في نسج خيط سام عبر حياة عائلتها.

"تزوجت ابنتي أكيكو من شاب يُدعى ماكوتو"، تقول ميشيكو. "كان يعمل في شركة مملوكة لأجانب، لذا عاشوا في دول مختلفة. وفي إحدى زياراتها إلى اليابان، خضعت أكيكو لفحص طبي. قيل لها إنها قد تكون مصابة بالسرطان، والذي بعد بعض الفحوصات تبين أنه صحيح".

إعلان

عانت العائلة من انتظار مؤلم للأخبار، في حين خضعت أكيكو لعملية جراحية استمرت 13 ساعة. بعد عودتها من المستشفى، بدا أنها ستنجو. لكن في السابع من فبراير عام 2011، توفيت أكيكو فجأة عن عمر يناهز 35 عاما.

"ما زلت أشعر أنها معي، لكن نصف نفسي قد انتُزع"، تقول ميشيكو.

تعتقد ميشيكو أن وفاة أكيكو كانت نتيجة للتغيرات الجينية التي تسببت فيها القنبلة الذرية، وكذلك السرطان الذي أخذ والدتها وأخويها الأصغر هيدينوري وياسونوري (الذي وُلد عام 1947)، وكلاهما في الستينيات من عمرهما. ومن بين إخوة ميشيكو، لا تزال أختها الصغرى يوكوكو على قيد الحياة فقط.

يطالب الناجون الأصغر سنا بإجراء تحقيق رسمي شامل في هذه القضية، بجانب تعويض عما يزعمون أنهم عانوا منه هم وآباؤهم وأجدادهم، ويمثل هذا تحديا، بالنظر إلى استنتاجات مؤسسة أبحاث تأثيرات الإشعاع، التي تولت المسؤولية من ABCC في عام 1975.

رُفعت دعوتان قضائيتان من قبل الجيل الثاني من الناجين في هيروشيما وناغازاكي في عام 2023، حيث رفضت كلا المحكمتين قبول التأثيرات الجينية للتفجيرات النووية على الأجيال اللاحقة.

تقول ميشيكو وزملاؤها من الناجين القدامى إن العالم لم يتعلم الكثير من الأحداث الكارثية لعام 1945 وآثارها المستمرة. اليوم، الصواريخ الحرارية النووية أكثر قوة بكثير من تلك التي أُسقطت على هيروشيما وناغازاكي، وعدد متزايد من الدول تود الانضمام إلى "النادي النووي".

هذا لا يثني ميشيكو، التي تواصل العمل مع "نيهون هيدانكيو" في سعيها للفت الانتباه إلى التأثيرات المدمرة بشكل فريد للأسلحة النووية.

"منذ سن مبكرة تعلّمت عن كرامة الحياة، وخوف الموت"، تقول، "جعلتني تجاربي شخصا أقوى. أبذل ما بوسعي لنقل الحقيقة عن الأسلحة النووية للأجيال الأصغر، وهذه رسالة عاجلة، لأني أيضا قد أموت غدا".

إعلان

تقول ميشيكو كوداما وزملاؤها من الناجين إن تجاربهم تقف كتحذير للبشرية، حاملة رسالتهم العاجلة بأن العالم يجب أن يكون خاليا من الأسلحة النووية، وبالفعل من الحرب نفسها.