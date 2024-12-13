هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية تطلق معرض جدة للكتاب

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية -الخميس- معرض جدة للكتاب بمشاركة ألف دار نشر ووكالة محلية ودولية من 22 دولة موزعة على أكثر من 450 جناحا.

ويأتي المعرض الذي يستمر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري في مركز "سوبر دوم جدة" ضمن مبادرة معارض الكتاب التي تعمل الهيئة من خلالها على دعم صناعة النشر محليا والتشجيع على القراءة.

ويشمل برنامج المعرض أكثر من 100 فعالية، منها الندوات وجلسات النقاش وورش العمل التي يشارك فيها 170 ضيفا من داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى سلسلة من الأنشطة بالمنطقة التفاعلية للأطفال.

وقال المدير العام لإدارة النشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة عبد اللطيف الواصل "عنوان هذه النسخة "مرافئ الثقافة"، اخترناه ليعكس صورة التنوع في المحتوى الذي يطرحه معرض جدة للكتاب".

وأضاف الواصل "المجتمع السعودي في أغلب نسبته مجتمع شاب، الطفل مكون أساسي في هذا المجتمع، لذلك استثمارنا ورؤيتنا لهذا الجانب من الفعالية أن نستثمر في الطفل لتنشئة جيل محب للقراءة".

وبمناسبة اختيار 2024 "عام الإبل" ضمن مبادرة الأعوام الثقافية -التي تسلط الضوء على عناصر الثقافة السعودية- خصص المعرض جناحا للتعريف بأنواع الإبل ومكانتها لدى العرب ودلالتها الرمزية في أشعارهم.