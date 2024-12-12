الكاتبة والناشرة التركية بَرن موط: الشباب العربي كنز كبير، والمنافي أوجدت جيلا فلسطينيا مبدعا

تؤمن ضيفتنا بالمعرفة طريقا إلى التقدم والإبداع، أن تبنى جسور الثقافة بين الشعوب والأمم، وأن ينهض الأدب والفن بالأمّة من أجل قضاياها الكبرى، عرفت العديد من الأدباء والفنانين والكُتّاب العرب من خلال إقامتهم في تركيا، وعملها في البرامج الثقافية مما قدم مساحات فكرية للجميع للتشارك الإبداعي من خلالها.

بَرن موط الكاتبة والمترجمة والناشرة التركية، تواصل رحلاتها الثقافية من أجل أن يكون للثقافة وأهلها دور في ريادة ثقافية نوعية، فإلى الحوار:

ظهرت أصوات أدبية شبابية في مهرجانات الشعر والقصة في تركيا، هل أنت متفائلة بقدرتهم على الإضافة الثقافية التي تريدونها؟

بلا شك، هناك العديد من الكُتّاب والشعراء الشباب في تركيا، كما يتم نشر أعمالهم الأدبية في العديد من المجلات الأدبية في بلادنا، ونقرأ هنا أعمال الكتاب والشعراء الشباب.

لكن ما يهمني حقا هو تعزيز العلاقة بين الأدب التركي والأدب العربي، فلقد رأينا مرة أخرى مدى أهمية ذلك خلال الإبادة الجماعية التي تجري في فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 م.

لقد قمنا بتنظيم العديد من الفعاليات للجمع بين الكُتّاب والشعراء الأتراك والكُتَاب والشعراء الفلسطينيين. من المهم حقًا بالنسبة لهم أن يتعرفوا على بعضهم البعض. ويجب تعزيز العلاقات المتبادلة وخوض نضال مشترك، ولذلك أعتقد أن هذا هو واجبنا الثقافي الأكبر الآن في صفوف الأدباء كلهم الشباب والأكبر سنًّا منهم.

كيف يمكن أن يسهم هذا في بناء عالم المعرفة؟

إعلان

أعتقد أن سلاحنا الأهم هو المعرفة، قمت بتأليف 3 كتب في مجال الأدب الفلسطيني. والآن، بعد فترة قريبة، سيتم نشر كتاب جديد آخر لي. إننا ننظم باستمرار بعض البرامج مع الشباب، ونعقد محاضرات. وهذا ما أحاول قوله دائمًا، الشيء الوحيد الذي سيدفعنا إلى الأمام هو المعرفة. كمجتمعات شرقية، نحن أناس عاطفيون. نحن جميعا نأسف بشدة لما حدث في فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن هل سألنا أنفسنا هذا السؤال: هل مجرد الانزعاج أو الشتم أو الاحتجاج في الشوارع يكفي لتحقيق النصر؟

وبينما نواجه عدوًا يعمل بثبات كبير منذ 200 عام، فهل عملنا بنفس القدر من الجدية التي بذلوها؟

عادت قضية فلسطين إلى الاهتمام الثقافي التركي، كيف يمكن لهذه العودة أن تأخذ الاستمرار والصعود المرجو ثقافيًّا؟ وما هي المسارات التي تتوقعين أن يسير فيها معرفيًّا؟

قضية فلسطين أصبحت مجددًا قضية مهمة في العالم الثقافي التركي. ومن أجل أن يكون هذا الاهتمام دائمًا ويرتقي ثقافيًا، يمكن تطوير إستراتيجيات متنوعة. بدايةً، من الضروري دعم أنشطة التوعية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مجالات التعليم والفن والإعلام. يمكن تنظيم دروس وندوات ونقاشات حول هذا الموضوع في المدارس والجامعات، مما يوفر فرصة للأجيال الشابة لفهم القضية الفلسطينية وتبنيها بشكل أعمق.

ويُعدُّ الفن، وخاصة الأدب والسينما والمسرح، من الوسائل القوية لإبقاء القضية الفلسطينية حية في الذاكرة الثقافية.

يمكن تشجيع التعاون بين الفنانين الأتراك والفلسطينيين لإنتاج مشاريع مشتركة، ومن خلال الأعمال الأدبية والبصرية، خاصةً الروايات والشعر، ويمكن تعزيز الوعي بتاريخ فلسطين وثقافتها والصعوبات التي يواجهها شعبها.

كما يلعب الإعلام دورًا كبيرًا في إبقاء هذا الاهتمام حيًا. فالأفلام الوثائقية، والبرامج، والأخبار، والمقالات التي تسلط الضوء باستمرار على قضية فلسطين والتضامن الثقافي، تساعد في الحفاظ على اهتمام المجتمع.

إعلان

ومن الناحية المعرفية، يمكن توقع زيادة الدراسات المتعمقة حول القضية الفلسطينية. يمكن للأبحاث الأكاديمية والمقالات والكتب التي تتناول الأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية للقضية الفلسطينية أن تسهم في تكوين قاعدة معرفية أوسع حولها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء أرشيفات رقمية عن فلسطين وإتاحتها للجمهور، مما يسهل وصول الناس إلى المعلومات ويزيد من فرص تعلم الثقافة والتاريخ الفلسطيني.

وفي الختام، فإن الخطوات المتخذة في مجالات التعليم والفن والإعلام يمكن أن تعزز جذور القضية الفلسطينية في العالم الثقافي التركي، وتخلق وعيًا دائمًا في المجتمع. وبهذه الطريقة، يمكن أن يصبح الاهتمام الثقافي والفكري بفلسطين مستمرًا، ويتحول بمرور الوقت إلى تضامن أقوى.

أصدرت في دار النشر الخاصة بك كتابا لرسومات الراحل ناجي العلي، لماذا يستمر هذا الفنان في حضوره؟ وما سر بقاء حنظلة حتى يومنا هذا؟

حنظلة الطفل الذي لن يكبر، سيبقى دائما في العاشرة من عمره، ويداه مقيدتان خلف ظهره وظهره موجه للناس. وكان لهذا معنيان. أولا، يبتعد عن الناس، أي لا يتقبل ما يحدث. حنظلة رمز لعدم القبول وعدم الرضا بما يحدث في المنطقة، وفي الوقت نفسه ينظر إلى فلسطين ويداه خلف ظهره، لا يهمه سوى وطنه، لديه دائما بوصلة تشير نحو فلسطين.

في الواقع، ناجي العلي يعيرنا عينيه من خلال حنظلة، فنحن لا نرى عيون حنظلة، بل ننظر إلى العالم من خلال عينيه. وأحيانا ننظر إلى مفاتيح الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم، والتي لا يغادرونها معهم لحظة واحدة، أحيانًا نقف بجانب أحد الوالدين الذي استشهد طفله أو شُوّه في قصف إسرائيلي. في بعض الأحيان نشاهد نفاق العالم.

ولا يهم اللغة التي نتحدث بها لنفهم حنظلة. لا يهم اللغة التي نقرأ بها. بمجرد النظر إلى حنظلة يمكننا أن نفهم ما يحدث في فلسطين، ولا يخبرنا حنظلة عن فلسطين فحسب، بل هو أيضًا رمز لجانبنا الأكثر براءة وأنقى، فالطفل هو رمز نقائنا، الطفل الذي يُذكرنا بنا. لهذا السبب فهو مثير للإعجاب للغاية.

إعلان

قمنا بعمل ألبوم عنه، وكان هذا الألبوم أحد أكبر أحلامنا. لقد كان جهدًا جماعيًا رائعًا. في الاتجاه الفني كان Samed Karagöz والتصميم كان من قبل Neslihan Karagöz.

يتكون الألبوم من 5 أجزاء منفصلة. وفي بداية كل فصل مقدمة للأديب الفلسطيني الراحل محمد الأسعد، وكتب الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصر الله مقالا على الغلاف الخلفي للألبوم. بالإضافة إلى ذلك، كتب نجل ناجي العلي، خالد العلي، مقدمة للألبوم.

ناجي العلي هو الاسم الذي أحبه كثيرًا بشكل شخصي. أنا حقا معجبة به. كل من فنه وشخصيته القوية. لذلك، أنا سعيدة جدًا لأننا ننشر رسوم ناجي العلي الكاريكاتورية.

Ve Hanzala matbaadan çıktı🤲

Pazartesiden itibaren online satış siteleri ve kitabevlerinde…

Yarın 17.00’de Tarık Zafer Tunaya’da gerçekleşecek lansman esnasında, kıymetli dostumuz Samed Karagöz’le @samedkaragoz birlikte Naci el-Ali üzerine bir de söyleşimiz olacak inşallah.🇵🇸 pic.twitter.com/7LZZsRcZM5 — Peren Birsaygılı Mut (@PerenMut) October 3, 2024

مع نهاية عالم 2024 م، كيف تجدين حركة الكتب المترجمة من اللغة التركية إلى اللغة العربية والعكس؟ هل أنت راضية عن مستويات الترجمة؟

لقد تم إنجاز الكثير من العمل الجيد في السنوات الأخيرة في حركة الكتب المترجمة سواء من اللغة التركية إلى اللغة العربية أو العكس. ولكن هذا ليس كافيا. فلدينا المزيد من العمل للقيام به، وأعتقد أنه يجب علينا العمل كثيرا في هذا المجال المهم.

هل تمد حركة التبادل الثقافي والنشر والترجمة جسور التواصل بين العرب والأتراك؟ إلى أي مدى تجدين أننا قطعنا شوطا في ذلك؟

نعم، إن حركة التبادل الثقافي والنشر والترجمة تسهم بشكل كبير في مد جسور التواصل بين العرب والأتراك. فهذه الأنشطة تُعد وسيلة فعالة لتعزيز الفهم المتبادل وتقريب الثقافات وإثراء المحتوى الثقافي بين الطرفين. عبر الترجمة، يصبح الأدب العربي متاحًا للقارئ التركي والعكس، مما يسمح بتبادل الأفكار والرؤى وتجارب الشعوب.

إعلان

وقد قطعنا شوطًا ملموسًا في هذا المجال، خاصة مع ازدياد التعاون بين دور النشر والمؤسسات الثقافية في العالم العربي وتركيا. كما أن هناك اهتماما ملحوظا من كلا الطرفين لتعزيز هذا التواصل عبر تنظيم المعارض والفعاليات الثقافية المشتركة. إلا أنه لا يزال هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لاستمرار هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل مجالات ثقافية أوسع، وتعزيز الحوار المباشر بين المثقفين والمؤلفين العرب والأتراك.

كيف يمكن الاستفادة معرفيًّا من الشباب العربي الذي أتقن اللغة التركية في الجامعات؟

هنا، أود ككاتبة تركية أن أقدم بعض النقد الذاتي. في بلدنا، نستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين. هم أصدقاؤنا وأصدقاؤنا الأعزاء. هم مهمون جدًا بالنسبة لنا. أو حتى العديد من العرب الذين يتواجدون في بلدنا للدراسة أو العمل. من بينهم كُتّاب وفنانون مهمون. هناك شباب موهوبون للغاية. كما تعلمون، كتب محمود درويش أهم قصائده في المنفى، وكتب غسان كنفاني أهم كتبه في بيروت. وَوُلد حنظلة في الكويت. يجب أن نكون على دراية بالكنز الكبير الذي نملكه في تركيا. يجب أن يرى الكُتَّاب الأتراك هذا.

أود أن أتحدث عن تجربتي الشخصية، منذ 20 عامًا، أكتب بشكل احترافي. ولكن منذ أن التقيت بالكُتّاب العرب وكونت علاقات صداقة معهم، لاحظت أن قلمي أصبح أقوى. أفكر فيما إذا كنت كاتبة في لبنان في السبعينيات ولم أكن أعرف غسان كنفاني، ألن يكون ذلك خسارة كبيرة؟ أو إذا لم أكن أعرف نزار قباني؟ لذا يجب على تركيا أن تكون على وعي بالكنز الكبير الذي تملكه وأن تدعمه في جميع المجالات.

هل تخشين من دخول الذكاء الاصطناعي للمنافسة في مجال الترجمة؟ ولماذا في حال كانت الإجابة بـ"لا"؟

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقوم بعمل ممتاز، فإنني أعتقد أنه لن يتمكن أبدًا من إضافة عاطفة الإنسان إلى النص.

إعلان

على سبيل المثال، هل يمكننا ترجمة الشِّعر بالذكاء الاصطناعي؟ سيفتقد الدقة والمشاعر المطلوبة وهي من أسس القصيدة الشعرية.