تكريم الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها العاشرة

أعلنت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي الفائزين في دورتها العاشرة لعام 2024، في حفل أقيم مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، وتوّج الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني الفائزين نيابة عن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وفازت بالمركز الثاني في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية رانية سماره عن ترجمة كتاب "نجمة البحر" لإلياس خوري، وبالمركز الثالث: إلياس أمْحَرار عن ترجمة كتاب "نكت المحصول في علم الأصول" لأبي بكر ابن العربي، كما توّجت بالمركز الثالث مكرر: ستيفاني دوجول (Stéphanie Dujols) عن ترجمة كتاب "سم في الهواء" لجبور دويهي.

وفي فئة الترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، فاز بالمركز الثاني: الحسين بَنُو هاشم عن ترجمة كتاب "الإمبراطورية الخطابية" لشاييم بيرلمان (Chaïm Perelman)، وبالمركز الثاني مكرر: محمد آيت حنا عن ترجمة كتاب "كونت مونت كريستو" لألكسندر دوما (Alexandre DUMAS)، وبالمركز الثالث: زياد السيد محمد فروح عن ترجمة كتاب "في نظم القرآن، قراءة في نظم السور الثلاث والثلاثين الأخيرة من القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي" لميشيل كويبرس (Michel Cuypers).

وفازت بالمركز الثالث مكرر: لينا بدر عن ترجمة كتاب "صحراء" لجان ماري غوستاف لوكليزيو (Jean-Marie Gustave Le Clézio)، ومنحت الجائزة التشجيعية للمترجم الدكتور عبد الواحد العلمي عن ترجمة كتاب "نبي الإسلام" لمحمد حميد الله.

كذلك توج الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية حيث فازت بالمركز الثالث: طاهرة قطب الدين عن ترجمة كتاب "نهج البلاغة" للشريف الرضي، ومنحت جائزة تشجيعية لإميلي درومستا (EMILY DRUMSTA) عن ترجمة المجموعة الشعرية "ثورة على الشمس" لنازك الملائكة.

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وفي فئة الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، توج بالمركز الثاني: مصطفى الفقي وحسام صبري عن ترجمة كتاب "دليل أكسفورد للدراسات القرآنية" من تحرير محمد عبد الحليم ومصطفى شاه. وفاز بالمركز الثاني مكرر علاء مصري النهر عن ترجمة كتاب "صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس" لستانلي لين بول (Stanley Lane Poole).

وتوج بالجائزة في فئة الإنجاز في اللغة الفرنسية كل من: مؤسسة البراق، ودار الكتاب الجديد المتحدة.

وفاز في فئة الإنجاز في اللغة الإنجليزية كل من: مركز نهوض للدراسات والبحوث، والمترجم تشارلز بترورث (Charles E. Butterworth).

وفاز بالإنجاز في لغة اليورُبا: شرف الدين باديبو راجي، ومشهود محمود جمبا، وفي اللغة التترية فازت جامعة قازان الإسلامية، أما الإنجاز في اللغة البلوشية فذهبت إلى دار الضامران للنشر.

وفي اللغة الهنغارية ذهبت إلى كل من: جامعة أوتفوش لوراند، وهيئة مسلمي هنغاريا، والمترجمين: عبد الله عبد العاطي عبد السلام محمد النجار، ونافع معلا.

وقد عرفت هذه الدورة اختيار اللغة الفرنسية لغة رئيسية ثانية إلى جانب اللغة الإنجليزية، كما اختيرت البلوشية والتترية والهنغارية ولغة يورُبا في فئة اللغات القليلة الانتشار.

توصلت الجائزة خلال هذه الدورة بمشاركات من 35 دولة من أنحاء العالم، تمثل أفرادا ومؤسسات معنية بالترجمة، من بينها 17 دولة عربية.

وتتضمن قائمة الدول العربية التي جاء الترشيح منها: قطر، ومصر، والسعودية، وسوريا، والمغرب، ولبنان، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، وتونس، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسلطنة عمان، وليبيا، والجزائر.

ومن بين الدول غير العربية التي تقدمت بترشيحات لهذا الموسم: فرنسا، ‏وبريطانيا، وهنغاريا، ونيجيريا، وكندا، والسنغال، وتركيا، وروسيا، وباكستان، ‏وبلجيكا، وألمانيا، وغينيا، وإيران، وسويسرا، وأستراليا، والنمسا.

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وتشمل الأعمال المترشحة العلوم الإنسانية المختلفة، من أبرزها: الأدب، والدراسات الإسلامية، والفلسفة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسية، والتاريخ.