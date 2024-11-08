كيب تاون، جنوب أفريقيا– عند زاوية تقاطع رئيسي في قلب مركز مدينة كيب تاون، تقع أقدم كاتدرائية في جنوب أفريقيا.

كل يوم أربعاء منذ أكثر من 52 أسبوعًا، يجتمع حشد على درجات الحجر خارج المبنى الشاهق المصمم على الطراز القوطي، والكثير منهم يحمل لافتات ويرتدي الكوفية الفلسطينية، مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من عام على غزة.

"كلنا نعاني من صدمة ثانوية بمشاهدة الوحشية، ولكننا نجد السلام في بعضنا البعض"، قال الإمام رشيد عمر، من مسجد كليرمونت جنوب المدينة.

بجانبه على درجات سلم كاتدرائية سانت جورج، يقف خليط متعدد الثقافات من المتظاهرين المناهضين للحرب – بمن فيهم نشطاء مسيحيون ويهود-. ميجان تشوريتز من "اليهود الجنوب أفريقيين من أجل فلسطين حرة"، وهي منظمة تعمل نحو نهاية عادلة وسلمية للصراع، تنضم أيضًا إلى الوقفة الأسبوعية.

"لقد كنا نجتمع لأكثر من 50 أسبوعًا… كنا مصرين، رغم المطر، على إظهار تضامننا مع شعب فلسطين"، قال عمر للجزيرة الإنجليزية.

"يعني لي الأمر كثيرا"، أضاف الرجل البالغ من العمر 64 عامًا والذي كان ناشطًا خلال حقبة الفصل العنصري وأيضًا منسقًا لبرنامج الدين والصراع وبناء السلام في جامعة نوتردام.

تندمج هتافات "حرية، حرية لفلسطين" مع حركة المرور وقت الغداء من السيارات والأشخاص المارين. السيارات تطلق أبواقها تضامنًا مع الواقفين في الوقفة بينما يتأمل المشهد عدد قليل من المشردين الذين ينامون أحيانًا على درجات الكاتدرائية.

تذكر الملصقات واللافتات بالعنف الوحشي الذي يمارس من قبل إسرائيل وبأكثر من 42 ألف فلسطيني قتلوا في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

السلام والاحتجاج ليسا جديدين على هذا الموقع الأيقوني في تاريخ جنوب أفريقيا.

كاتدرائية سانت جورج، كنيسة أنجليكانية تُعرف أيضًا بكاتدرائية الشعب، كانت رمزًا للملاذ لعدة عقود، مما يجعلها موقعًا طبيعيًا للوحدة والأمل وسط اليأس لمتظاهري فلسطين اليوم.

خلال حكم الفصل العنصري، كانت الكاتدرائية تفتح أبوابها للناس من جميع الأجناس. وفي أوج النضال ضد الفصل العنصري في الثمانينيات -عندما كانت تحت قيادة الحائز جائزة نوبل للسلام الراحل، كبير أساقفة البلاد ديزموند توتو- وقفت ضد عدائية نظام الأقلية البيضاء.

"المجتمع في أحلك اللحظات"

عمر كان ناشطًا منذ عام 1976، تلك السنة التي خرج فيها الأطفال السود الجنوب أفريقيون إلى الشوارع للاحتجاج على قوانين التعليم العنصرية وأطلقت حكومة الفصل العنصري النار عليهم، مما تسبب في قتل العشرات، لا سيما في القرى.

خلال حكم نظام الفصل العنصري، يقول عمر إنه حضر العديد من التظاهرات والمسيرات والاجتماعات للصلاة في الكاتدرائية، جنبًا إلى جنب مع رجال الدين المناهضين للفصل العنصري بما في ذلك القس آلان بوساك، والعميد الأخير للكاتدرائية، الأب مايكل ويدر، والأسقف الراحل توتو نفسه.

درس كبير قال عمر إنه تعلمه من توتو هو أن الظلم بأي شكل من الأشكال يجب أن يُحارب ضده.

توتو، الحائز جائزة نوبل للسلام في عام 1984، كان رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، التي حققت في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام الفصل العنصري.

خلال حياته، شبّه الأسقف علنًا أعمال إسرائيل في فلسطين بالقمع الذي عانى منه السود الجنوب أفريقيون تحت نظام الفصل العنصري. وبقي ناقدًا صريحًا لاحتلال إسرائيل حتى وفاته في عام 2021 عن عمر ناهز 90 عامًا.

"الكاتدرائية تمثل نضالات العدالة الاجتماعية في عصر الفصل العنصري"، قال عمر للجزيرة. "وحقيقة أنه في عصر ما بعد الفصل العنصري، نستطيع مواصلة إرث كاتدرائية الشعب، الذي يقف مع قضايا العدالة الاجتماعية – سواء كان ذلك من أجل شعب فلسطين أو من أجل شعب السودان أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، هذا هو حقًا إرث الأسقف الراحل".

عمر – الذي كان مسجده من المؤسسات الدينية في كيب تاون التي توفر العزاء والإلهام للناشطين المناهضين للفصل العنصري– قال إن كاتدرائية سانت جورج لعبت دورًا مهمًا في إبراز أخطاء الفصل العنصري وتستمر في أن تكون صوتًا للعدالة الأخلاقية اليوم.

القس الأنجليكاني الأب إدوين أريسون، الذي كان تحت إشراف الأسقف الراحل توتو وكان أيضًا عضوًا في فريقه، يحمل الكاتدرائية في قلبه.

"كانت الكاتدرائية حقًا منزلًا و"مساحة آمنة" وبالطبع مساحة نضال لنا كناشطين"، قال للجزيرة.

أريسون، كاهن أسود، بدأ نشاطه في حركة مناهضة الفصل العنصري وكان واعظًا في ميتشلز بلاين على سهل كيب في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي في ذروة الاضطرابات المدنية. بالنسبة للناشطين في ميتشلز بلاين – وهي منطقة غير بيضاء فقيرة في ضواحي المدينة- كانت الكنائس غالبًا هي المساحة الآمنة للناشطين الذين تستهدفهم شرطة الفصل العنصري.

قال أريسون إنه كناشط شاب درس ليصبح كاهنًا خلال حقبة الثمانينيات المضطربة، وكانت الكاتدرائية ملاذًا له وللكثيرين الآخرين. "وجدنا مجتمعًا وتشجيعًا هناك، خاصة في أحلك اللحظات".

بصفته رئيس مجموعة الشباب الكنسية، تم احتجازه وسجنه في عام 1985 لمدة 66 يومًا وفي عام 1986 لمدة 71 يومًا. في عام 1985 تم اعتقاله مرة أخرى وأخذ إلى سجن فيكتور فيرستر حيث احتجز مع ناشطين آخرين ضد الفصل العنصري. تم احتجاز نيلسون مانديلا في السجن نفسه في وقت لاحق.

الآن أريسون هو جزء من لجنة توجيه مؤتمر مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذي تم تشكيله من قبل مجموعات التضامن مع فلسطين المختلفة في البلاد ويهدف إلى العمل على تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.

تاريخ العدالة

كنيسة سانت جورج – أو الكنيسة الأنجليكانية الأصلية التي بنيت أولا في الموقع – فتحت أبوابها في يوم عيد الميلاد في عام 1834.

المبنى الحالي، الذي يتضمن برجًا داخليًا مرتفعًا وبرج أجراس ونوافذ زجاجية ملونة معقدة، تم تصميمه وبناؤه من قبل المهندس المعماري البريطاني، هربرت بيكر، المعروف بكونه المهندس المفضل للمستعمرين البريطانيين، بما في ذلك سيسل جون رودس. تم بناء الكاتدرائية من الحجر الرملي من جبل الطاولة وتم وضع أول الحجارة للأساس في عام 1901.

في ذلك الوقت، قال مؤرخو الفنون عن عمل بيكر: "بالنسبة لكنائسه، فضل بيكر عمومًا أسلوب القوس المستدير قليل الامتداد مع جدران مدعومة تتراوح من الحجر الخام بأكمله إلى مجموعات متباينة من الحجر الأبيض…" حسب موقع "حقائق الفنون" (Artefacts).

وأضاف أن بيكر صمم "مبنى كلاسيكيا على شكل صليب قوطي". العمارة القوطية هي نمط معماري كان سائدًا في أوروبا من أواخر القرن الـ12 إلى القرن الـ16. تحتوي الكاتدرائية أيضًا على حديقة فناء جميلة.

قبل عشر سنوات، تم الاعتراف بمبنى الكاتدرائية كموقع تراثي إقليمي من قبل هيئة التراث في محافظة كيب الغربية. قالت هيئة التراث في ذلك الوقت: "لعبت الكنيسة دورًا مهمًا في الاحتجاجات ضد الفصل العنصري والنضال من أجل التحرير خلال الثمانينيات في كيب تاون بالإضافة إلى التراث غير الملموس المرتبط بدور الكهنة المختلفين المرتبطين بالكنيسة في هذا الصدد".

عميد الكاتدرائية السابق، الأب ويدر، الذي تقاعد هذا العام بعد أن خدم هناك منذ عام 2011، قضى الكثير من أشهره الأخيرة في سانت جورج بالإشراف على الوقفات الاحتجاجية لفلسطين.

كان ويدر أيضًا نشطًا في النضال ضد الفصل العنصري بعد أن رُسم كاهنًا في عام 1985. خلال فترة ولايته في سانت جورج، أصبح الصراع في غزة قضية مركزية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قاد إضرابًا عن الطعام من أجل غزة في ما وصفه بأنه نداء لوقف إطلاق نار دائم ومستدام. كما سافر إلى بيت لحم خلال عيد الميلاد للاحتفال مع المسيحيين الفلسطينيين.

لكن هذا يعني أيضًا أنه تعرض لرسائل كراهية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به من أولئك الذين يعارضون موقفه من فلسطين.

تراث ديزموند توتو

عمل الأب ويدر من كثب مع رئيس الأساقفة توتو خلال فترة ولايته كعميد. قال إن هذا كان هبة مُنحت له.

أشهر وجوه سانت جورج وأول رئيس أساقفة أسود في جنوب أفريقيا، توتو قاد العديد من الاحتجاجات والمسيرات ضد آفة الفصل العنصري من على درجات الكاتدرائية.

إحدى المظاهرات الأكثر أهمية كانت مسيرة السلام في سبتمبر/أيلول 1989 في ذروة الفصل العنصري. يقدر أن ما يقرب من 30 ألف شخص، يقودهم توتو، ساروا بطريقة سلمية في مركز المدينة، في واحدة من أكبر المسيرات منذ الستينيات.

أطلقت شرطة الفصل العنصري الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه المملوءة بصبغة بنفسجية أو أرجوانية – وهي تكتيك لمساعدتهم لاحقًا في تحديد واعتقال المشاركين– على المتظاهرين. عندما حاول الناس الهروب من هجوم وحشية الشرطة، وجد الكثيرون ملاذًا في سانت جورج، التي كانت في ذلك الوقت محاطة بعدة شاحنات للشرطة.

من بين الذين حضروا المسيرة وهربوا إلى الكاتدرائية كان الناشطة ضد الفصل العنصري، باتريشيا أنيت فارن فورت. قالت إنها "كادت تنهار" من الغاز المسيل للدموع ووابل المطر الأرجواني بالخارج، قبل أن تهرع للجوء.

"ركضنا إلى الكنيسة وعرفنا أنها مكان آمن"، قالت للجزيرة.

"لكنني مع ذلك تقيأت داخل الكنيسة بسبب ذلك المطر الأرجواني ومن يعرف ما نوع المواد الكيميائية التي كانت فيه"، أضافت، معتبرة المبنى "ملاذنا من الشرطة".

وفقا لمشروع التراث في جريدة "صنداي تايمز"، صعد أحد المحتجين خارج الكاتدرائية على إحدى مركبات الشرطة ووجه مدفع الأرجواني نحو الشرطة. قالت فارن فورت إن الصبغة تلطخ معظم المباني المحيطة. وفي اليوم التالي، ظهرت رسومات جرافيتي في المدينة تقول "الأرجواني سيحكم"، على غرار العبارة الشائعة في ذلك الوقت: "الشعب سيحكم".

بعد عقود، في جنوب أفريقيا الحرة الآن، تعرض كاتدرائية سانت جورج نوافذ زجاجية ملونة متنوعة تخلد ذكرى أيقونات مختلفة. واحدة عند المدخل تكرم توتو، الذي تم وضع رماده أيضًا في الكاتدرائية.

في النافذة، يتموضع توتو أمام شروق الشمس الأفريقي. "يمثل شروق الشمس فجر حقبة جديدة، مما يعني الأمل والتنوير ومستقبلا مشرقا لجنوب أفريقيا وشعبها"، قال ويدر في أبريل، خلال افتتاح النافذة.

"النافذة تعتبر تكريمًا لإرث توتو ودوره في النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا"، أضاف.

الرموز تبقي الأمل حيا

عند صعود درج الكاتدرائية، يتم عرض نقوش متنوعة. "إذا أردت السلام، فلا تتحدث مع أصدقائك. تتحدث إلى أعدائك"، يقول أحد النقوش. "التسامح يعني أنك تُعطى فرصة أخرى للبدء من جديد"، يقول نقش آخر.

الأب بيتر-جون بيرسون، الذي هو مدير مكتب التفاعل مع الأساقفة الكاثوليكيين وكاهن في الكاتدرائية الكاثوليكية الرئيسية في المدينة، يحضر بانتظام الأحداث الخاصة، بما في ذلك السهر من أجل غزة، في كاتدرائية سانت جورج.

الكاتدرائية تمثل "نوعًا لا يصدق من الاستمرارية"، قال للجزيرة. "إنها روح الاستمرارية لكثير من النضالات وتمثل تعبيرًا عن النضالات التي ترتكز هنا".

قال بيرسون إن "الطاقة" أو روح النشاط الموجودة في كاتدرائية سانت جورج هي شيء يأخذه الكثير من الناس معهم إلى منازلهم، إلى المجتمعات في جميع أنحاء كيب تاون وجنوب أفريقيا والقارة.

"أحب ذلك، على مر العقود ترى أن تلك الطاقة تستمر، تصل لشعب كيب فلاتس، لشعب فلسطين، في الكونغو الشرقية والسودان. الناس يمرون من هنا يمثلون كل تلك خيوط النضال وهذا هو المكان الذي يمثلها وينسجها معًا ويجلب الأمل للمضطهدين".

"الرموز تُبقي الأمل حيا"، قال بيرسون، مضيفًا "هذا المكان، يرسخ الأمل".

يتفق العديد من الآخرين على أن الكاتدرائية هي رمز أبدي للمقاومة والمثابرة، أو شيء يربط تاريخها، وحاضرها ومستقبلها.

في سياق القضايا المحلية، هي مكان للضمير واستضافت مظاهرات عامة، مثل السهرات الصلاتية خلال رئاسة جاكوب زوما، عندما كان الفساد في ذروته في جنوب أفريقيا.

بالنظر إلى ما وراء حدود البلاد، فإن دورها كمنارة للأمل والنشاط واضح في الدعوات الحالية للحرية والعدالة في السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية وفلسطين.

"في كل وقتي كناشط لأكثر من 45 عامًا، لم أختبر شيئًا مثل استمرارية هذه المجموعة"، قال عمر للجزيرة من على درجات خارج كاتدرائية سانت جورج، متحدثًا عن "اللحظات المؤثرة" التي وجدها مزيج من الناس من مختلف الثقافات أثناء الوقوف معًا من أجل فلسطين.

متحدثًا عن وحدتهم وتآلفهم، قال: بعد انتهاء المظاهرات الأسبوعية، يجتمع الناس داخل الكنيسة لمشاركة القصص مع بعضهم البعض، ويروون قصصا تساعد الكثيرين على الشفاء من الصدمة الثانوية لحرب سلبت الكثير.

"نجد الشفاء والعزاء في بعضنا البعض" ختم.