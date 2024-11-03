المقاومة الفلسطينية وغزة في الأدب والثقافة الإيرانيين

مع حلول الذكرى السنوية الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، تتجدد النقاشات حول دور المقاومة الفلسطينية وتأثيرها العميق على المستويين السياسي والثقافي.

وفي هذا السياق، يُلاحظ تفاعل الأدب والثقافة الإيرانيين بشكل خاص مع قضية المقاومة في غزة، حيث لعبت القضية الفلسطينية، وخاصة أحداث غزة، دورا بارزا في تشكيل الخطاب الثقافي الإيراني على مر العقود الماضية.

المقاومة في الأدب

منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، أصبحت القضية الفلسطينية، وخاصة دعم المقاومة الفلسطينية، جزءا لا يتجزأ من الهوية السياسية والدينية لإيران، وقد انعكست هذه الرؤية في الأدب الإيراني الذي شهد تطورا كبيرا في تناوله لقضايا المقاومة والصمود الفلسطيني.

الشعر والمقاومة الفلسطينية: يحظى الشعر في إيران بمكانة عالية، وقد خصص العديد من الشعراء الإيرانيين قصائد تتغنّى بالمقاومة الفلسطينية وتندد بالاحتلال الإسرائيلي. وتمتزج في هذه القصائد مشاعر التضامن مع الفلسطينيين ودعمهم، وتُعبّر عن المقاومة كجزء من النضال العالمي في وجه الظلم. يُعدّ الشاعر الإيراني علي موسوي كرمارودي أحد أبرز الشعراء الذين خصصوا مساحة واسعة من أعمالهم لقضية فلسطين، فقد كتب قصائد تحمل رمزية قوية عن غزة وصمود أهلها.

الرواية والسرد الفلسطيني في الأدب الإيراني: تأثرت الرواية الإيرانية، خاصة في العقود الأخيرة، بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ أصبحت المقاومة الفلسطينية جزءا من السرديات الروائية التي تتناول قضايا العدالة والنضال ضد الاحتلال. وتظهر غزة في هذه الروايات رمزا للصمود والتحدي، مستعارةً كخلفية لأحداث تتناول الأبعاد الإنسانية للصراع.

الترجمة الأدبية للأعمال الفلسطينية: لم يقتصر الأمر على الإنتاج الأدبي الإيراني فقط، بل أسهمت دور النشر الإيرانية في ترجمة العديد من الأعمال الأدبية الفلسطينية، خاصة تلك التي توثق أحداث الحروب في غزة. ومن خلال هذه الترجمات، يسعى المثقفون الإيرانيون إلى تعزيز الروابط الثقافية مع الشعب الفلسطيني وإيصال صوتهم إلى القراء الإيرانيين.

المقاومة في الثقافة

إلى جانب الأدب، تلعب الثقافة الإيرانية دورا كبيرا في الاحتفاء بالمقاومة الفلسطينية، حيث تعد المقاومة جزءا من "الهوية الثورية" التي تتبنّاها الدولة وفئة من المجتمع.

السينما والتلفزيون: أنتجت السينما الإيرانية، المعروفة بدقتها الفنية ورسائلها العميقة، عددا من الأفلام الوثائقية والدرامية التي تتناول الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مع التركيز على غزة كمحور لهذه الأفلام. وأحد أبرز هذه الأعمال هو فيلم "33 يوما" الذي يتناول العدوان الإسرائيلي على لبنان في يوليو/تموز 2006 ولكن مع إسقاط رمزية المقاومة فيه على الوضع في غزة. كذلك تركز الأفلام الوثائقية على قصص الأفراد والعائلات التي تعيش تحت الحصار والقصف، لتقدم صورة إنسانية لحياة الفلسطينيين اليومية.

الفنون التشكيلية: الفنانون التشكيليون الإيرانيون أسهموا أيضا في تصوير المقاومة الفلسطينية في أعمالهم، حيث يبرز استخدام رموز مثل الأقصى ومدينة غزة في اللوحات الجدارية والمعارض الفنية. وغالبا ما تُعرض هذه الأعمال في المناسبات الوطنية والثقافية التي تحتفي بالقضية الفلسطينية، مثل "يوم القدس العالمي"، وهو فعالية سنوية تُنظم في آخر جمعة من رمضان تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

المهرجانات الثقافية: تنظم إيران مهرجانات ثقافية تتناول القضية الفلسطينية، حيث تُعرض أفلام وكتب وقطع فنية تتناول موضوع غزة والمقاومة. وتعد هذه المهرجانات جزءا من إستراتيجية "القوة الناعمة" الإيرانية التي تهدف إلى إبراز دعمها السياسي والثقافي لفلسطين أمام المجتمع الدولي.

المقاومة في الخطاب الديني والثوري

اضطلعت المقاومة الفلسطينية في غزة بدور محوري في تشكيل الخطاب الديني والثوري في إيران، حيث تقدّم كجزء من "الجهاد ضد الظلم"، وهو مفهوم أساسي في الفكر السياسي الإيراني منذ الثورة الإسلامية.

تُعدّ غزة رمزًا للمقاومة الإسلامية ضد الاستعمار والظلم، ويروّج لهذا الخطاب في المساجد، وفي خطب الجمعة، وفي وسائل الإعلام الإيرانية. ويُنظر إلى قادة المقاومة الفلسطينية على أنهم حلفاء وشركاء في النضال ضد "الاستكبار العالمي" الذي تقوده إسرائيل وحلفاؤها.

الثقافة والفن يساندان السياسة

يشكل الأدب والثقافة الإيرانيان ركيزة أساسية في التعبير عن التضامن مع غزة والمقاومة الفلسطينية. فمن خلال الشعر والروايات والأفلام والفنون التشكيلية، تسهم إيران في تعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية وترويج خطاب المقاومة.

كذلك فإن تفاعل هذه الأعمال الثقافية مع الأحداث الجارية في غزة يعكس مدى الارتباط بين المشهد السياسي الإيراني والبعد الثقافي الذي يسعى إلى تقديم دعم معنوي وأيديولوجي للقضية الفلسطينية.

وفي الذكرى السنوية الأولى لحرب غزة، يستمر الأدب والثقافة الإيرانيان بأداء دور محوري في إبراز المقاومة الفلسطينية كقضية إنسانية وسياسية، وتعزيز مكانة إيران كداعم رئيسي لهذه القضية في المنطقة وعلى المستوى العالمي.

ومع مرور عام على حرب غزة، تظل القضية الفلسطينية جزءا حيويا من المشهد الثقافي والإعلامي في إيران. يتجدد هذا الاهتمام سنويا من خلال أعمال أدبية وثقافية تُخلّد صمود الشعب الفلسطيني وتُبرز الأبعاد الإنسانية والسياسية للصراع، لتعزز من الروابط الثقافية والدينية بين إيران وفلسطين، وتؤكد استمرار الدعم الإيراني للمقاومة باعتبارها جزءا من سردية النضال ضد الظلم في العالم الإسلامي.