تحتفي العاصمة الألبانية تيرانا بجامعها الكبير الجديد نمازجاه (جامع الصلاة) بعد أكثر من عقدين على انتهاء نظامها الشمولي الذي تبنى سياسة "إلحاد الدولة" ورزح تحت وطأتها مجتمع يمثل المسلمون بمختلف طوائفهم أكثر من نصف سكانه.

ووقعت ألبانيا تحت النفوذ الإيطالي في عشرينيات القرن الماضي ثم أصبحت دولة شيوعية تحظر الممارسة الدينية وفقا للدستور من عام 1944 إلى عام 1991، ونظر الشيوعيون الألبان إلى الدين باعتباره تهديدًا مجتمعيًا يقوض تماسك الأمة، وضمن تلك السياسات، تم التنديد بالأديان -لا سيما الإسلام- باعتبارها "أجنبية"، وتم انتقاد رجال الدين مثل المفتين المسلمين باعتبارهم متخلفين اجتماعيًا ولديهم ميل إلى أن يصبحوا عملاء لدول أخرى لتقويض المصالح الألبانية، ودمر النظام الشيوعي من خلال سياسته أسلوب الحياة الإسلامي والثقافة الإسلامية في ألبانيا التي عرفت الإسلام منذ القرن الـ15.

واستولت الدولة الشيوعية على المباني الإسلامية وحولت مئات الجوامع في البلاد إلى أماكن للتجمع وقاعات رياضية ومستودعات وحظائر ومطاعم ومراكز ثقافية ودور سينما في محاولة لمحو تلك الروابط بين المباني الدينية والناس.

وحتى بعد سقوط الشيوعية في ألبانيا في عام 1991، اشتكى الألبان المسلمون كثيرًا من التمييز ضدهم. وبينما تم بناء كاتدرائيتين (أرثوذكسية شرقية وكاثوليكية)، لم يكن لدى المسلمين في ألبانيا حتى عام 2016 مسجد مركزي وكان عليهم الصلاة في الشوارع. في عام 1992، وضع الرئيس آنذاك، صالح بيريشا، الحجر الأول للمسجد الذي سيتم بناؤه بالقرب من ساحة نمازجاه، بالقرب من البرلمان الألباني. تأخر البناء بعد أن اعترض رئيس البرلمان، بيتر أربنوري، على المشروع.

جامع تيرانا والبلقان الأكبر

وقرر رئيس بلدية تيرانا آنذاك، إيدي راما (رئيس الوزراء حاليا)، بناء المسجد في عام 2010 في المدينة التي كان بها 8 مساجد فقط، بعد أن كان عددها 28 مسجدا في عام 1967. خلال الأعياد الإسلامية، تمتلئ ساحة إسكندر بك (مركز المدينة) بالمصلين المسلمين، ويعود مسجد أدهم بك إلى العصر العثماني ويعد حاليًا المسجد الرئيسي في تيرانا، يتسع لـ 60 شخصًا فقط. كما أن الأمطار تجعل حضور خطب الجمعة عملية شاقة.

تم افتتاح المسجد رسميًا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، في حفل ألقى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما كلمات للجمهور، ومن المتوقع أن يزيد المسجد من نشاط السياحة وسيحل محل مسجد أدهم بك في وسط المدينة باعتباره المسجد الرئيسي بالعاصمة.

وأعرب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، عن شكره لتركيا على بناء مسجد "نمازجاه" ولفت إلى أن الجامع أصبح الآن ميراثا لشعب بأكمله، مشيدا بما أسماه "اللفتة التي تعزز الروابط بين البلدين". وأوضح أن مسلمي ألبانيا كانوا ينتظرون منذ وقت طويل لحظة افتتاح المسجد الذي استكمل بناؤه بمساهمة من رئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

استوحي تصميم المسجد من العمارة العثمانية الكلاسيكية. يحتوي على 4 مآذن، يبلغ ارتفاع كل منها 50 مترًا، في حين يبلغ ارتفاع القبة المركزية 30 مترًا. يضم الطابق الأول من المسجد مركزًا ثقافيًا ومرافق أخرى. تم بناء المسجد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع بالقرب من مبنى البرلمان الألباني. يتسع المسجد لما يصل إلى 8 آلاف شخص للصلاة داخل المسجد و2000 شخص في الخارج، بإجمالي 10 آلاف شخص.

يقول الإمام غازميند تيكا إن المسجد كان ضروريا لآلاف المسلمين الذين كانوا يصلون في الشوارع بجوار المساجد الأصغر حجما في جميع أنحاء المدينة.

"كان المسجد ضروريا للغاية. منذ بداية الخدمات الدينية (بعد سقوط النظام الشيوعي)، كانت جميع الطوائف الدينية في ألبانيا ترغب في بناء شيء للعبادة يكون رمزا، ومكانا لاستيعاب المؤمنين. "إن شاء الله، فسيفساء، بانوراما الانسجام بين الطوائف الدينية تكتمل ببناء وافتتاح مثل هذا المسجد، لأن جميع الطوائف الأخرى اكتملت، وكنا الوحيدين المتبقين بدون كائن عبادة بهذا الحجم"، كما يقول الإمام.

على بعد أقل من 100 متر توجد كاتدرائية كاثوليكية وأبعد نحو المركز توجد كاتدرائية أرثوذكسية. لكن ألبانيا دولة ذات أغلبية مسلمة، تشكل ما يزيد قليلا عن 50 في المئة من سكانها البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة. الديانة الثانية الأكثر اتباعًا هي الكاثوليكية بنسبة 8 في المئة والمسيحية الأرثوذكسية بنسبة 7 في المئة، وفقًا لتعداد عام 2023. تعيش الجماعات الدينية المختلفة معًا بسلام في ألبانيا دون توترات.

"يأتي زوار من ديانات أخرى إلى هنا. أنا مندهش من أن المؤمنين من ديانات أخرى يأتون ويرفعون أيديهم ويصلون. لقد ورثنا ذلك كألبان، ونحن نموذج جيد جدًا. لقد كنا دائمًا جيدين مع بعضنا البعض، وأستطيع أن أقول مقتنعًا تمامًا، أيضًا بصفتي رئيسًا لمثل هذا المسجد، ومثل هذا المجمع، أن هذا سيكون مصدرًا للخير، والانسجام بين الألبان"، كما يضيف تيكا.

تعايش ديني

ويقول عبد الله كيلي، وهو مسلم ألباني: "يكمل مثل هذا المسجد الثلاثي للأديان، وهي الكاتدرائية الأرثوذكسية في الأسفل، والكاتدرائية الكاثوليكية والآن المسجد. وهذا متساوٍ، مثل تقاليدنا التي عشنا خلالها دائمًا في وئام، ويسير على ما يرام بيننا".

ويدير المسجد مؤسسة وقفية، وسيكون لوقف الديانة التركي (رئاسة الشؤون الدينية التركية) تمثيل في مجلس إدارتها. وبصرف النظر عن القاعات الكبيرة للعبادات الدينية، يحتوي المسجد على قاعة مؤتمرات في الأسفل، وأخرى للندوات، ومنطقة كبيرة للمعارض ومكتبة من طابقين. وهو مفتوح للجمهور وليس للمسلمين فقط.

وقد أحضر ميرفان جاكوبي من مقدونيا الشمالية المجاورة مجموعة من الأصدقاء لزيارته. "لقد اكتشفنا حقًا أن هذا مسجد جميل، مليء بالمؤمنين الملتزمين تمامًا بحماس ديني"، كما يقول.

مع عمارته العثمانية مع بعض عناصر التقاليد الألبانية، يجذب المسجد بالفعل العديد من السياح الغربيين. بعد صلاة الجمعة، يلتقطون صورًا لقبته المزخرفة وجدرانه.

جاء مارك جيه ميليما، سائح هولندي من أوتريخت، لزيارة ألبانيا. قرر رؤية المسجد الجديد عندما علم بافتتاحه، قائلا "تساءلت عما حدث هنا لأنني أعرف ألبانيا من بلد مغلق للغاية، والآن أصبحت مفتوحة. لذلك، كنت فضوليًا جدًا بشأن ما حدث هنا وكيف هو. والمسجد، التقينا به بالصدفة، لأنني لم أكن أعرف أن المسجد جديد. تجولنا حول هذا المكان وقلنا، واو، يبدو هذا جديدًا جدًا. لذلك، دخلنا".

يتجول إس بي ليم من ماليزيا بعدسته ويلتقط صورًا للمبنى الجديد والمصلين. "إنه مسجد رائع. لقد أعجبني هذا المسجد بشكل كبير، لأنه يُظهر أن هناك قدرًا كبيرًا من التسامح الديني"، كما يقول مشيرا لأن ألبانيا تبدو مثالا جيدا للعديد من الناس في العالم.

وافتتح المسجد رسميًا في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ومن المؤمل أن يساعد في دفع السياحة وحرية الممارسة الدينية في العاصمة الألبانية.