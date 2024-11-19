اليونسكو تعزز مستوى حماية 34 موقعا تراثيا في لبنان

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أمس الاثنين أنها منحت عشرات المواقع التراثية المهددة بالغارات الإسرائيلية في لبنان "حماية مؤقتة معززة"، لتوفر لها بذلك مستوى أعلى من الحماية القانونية.

وجاء في بيان لليونسكو أن المواقع وعددها 34 "تستفيد الآن من أعلى مستوى من الحصانة ضد مهاجمتها واستخدامها لأغراض عسكرية".

في الأسابيع الأخيرة استهدفت ضربات إسرائيلية عدة مواقع قريبة من آثار رومانية مدرجة في قائمة التراث العالمي في بعلبك في شرق لبنان وصور في جنوبه.

ولفتت اليونسكو في بيانها إلى أن "عدم الامتثال لهذه البنود من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 وأسبابا محتملة للملاحقة القضائية".

وتنص اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954 على أن "أي ضرر يلحق بالممتلكات الثقافية، بغض النظر عن الشعب الذي تنتمي إليه، هو ضرر للتراث الثقافي للبشرية جمعاء، لأن كل شعب يساهم في ثقافة العالم"

خطوة اليونسكو تأتي غداة مناشدة مئات من الجهات الثقافية بما في ذلك علماء آثار وأكاديميون، الهيئة التابعة للأمم المتحدة تفعيل آلية الحماية المعززة.

وشدّدت الهيئة على أن بعلبك وصور "ستتلقيان مساعدة تقنية ومالية من اليونسكو لتعزيز حمايتهما القانونية وتحسين تدابير استباق المخاطر وإدارتها وتوفير مزيد من التدريب لمديري المواقع".

ووثق تقرير مطوّل للجزيرة نت بالصور ومقاطع الفيديو مواقع التراث الثقافي والآثار التي تضررت بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي على لبنان، في مناطق أبرزها بعلبك وصور وبيروت وصيدا والبقاع وغيرها من مناطق لبنان.