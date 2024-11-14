قطر.. 9 شعراء تأهلوا لنهائي مسابقة "مثايل" للشعر النبطي

تحت شعار "للأخلاق دلايل"، حددت وزارة الثقافة القطرية ومركز قطر للشعر العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لختام مسابقة "مثايل" المخصصة للشعر النبطي، معلنة أن موضوع الحلقة النهائية سيكون حول "المشاركة في احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر".

وأفاد المركز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بأن قيمة جوائز الحلقة النهائية من مسابقة "مثايل" -التي تقام في درب الساعي بمنطقة أم صلال- تبلغ 1.8 مليون ريال، إذ يحصد الفائز بالمركز الأول مليون ريال، في حين يحصل 8 شعراء آخرين، على 100 ألف ريال لكل منهم.

وقال الشاعر شبيب بن عرار النعيمي مدير مركز قطر للشعر في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "راعينا في مركز قطر للشعر إقامة الحلقة النهائية من مسابقة مثايل تزامنا مع الأجواء التي تعيشها دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة، وذلك بمشاركة 9 شعراء من المتأهلين إلى نهائي هذه المسابقة التي تعد من كبرى المسابقات خليجيا وعربيا".

شبيب بن عرار النعيمي – مدير مركز قطر للشعر: مسابقة #مثايل للشعر النبطي تهدف إلى إنصاف الشعر والشاعر والارتقاء بالشعر النبطي من خلال جمع القصائد الفائزة في ديوان وترجمتها إلى لغات أخرى #وزارة_الثقافة pic.twitter.com/76veFBe26z — وزارة الثقافة (@MOCQatar) November 14, 2024

وذكر أن جميع القصائد الفائزة في المسابقة سيتم تدوينها في ديوان شعري، وستخضع للنقد الأدبي وتقام عليها أبحاث أدبية، كما ستتم ترجمتها إلى لغات عالمية، وذلك ضمن مشروع أدبي يصبو إليه مركز قطر للشعر.

وأشار مدير مركز قطر للشعر إلى أنه تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن أن فقرة الارتجال ستكون على مسرح مسابقة "مثايل" أمام لجنة التحكيم والجمهور، وبمدة زمنية حددتها اللجنة تصل إلى 15 دقيقة لكل شاعر حتى يرتجل شطرين ونصف الشطر بمجموع 3 أبيات شعرية ضمن شطر شعري سيتم تحديده لاحقا في الحلقة النهائية من المسابقة.

شبيب بن عرار النعيمي – مدير مركز قطر للشعر: موضوع الحلقة النهائية لمسابقة #مثايل للشعر النبطي هو المشاركة في احتفالات دولة قطر باليوم الوطني وتحتوي على فقرة الارتجال على المسرح للشعراء المشاركين #وزارة_الثقافة pic.twitter.com/NB1nCnozHo — وزارة الثقافة (@MOCQatar) November 14, 2024

من جهته، قال الشاعر مبارك آل خليفة مدير إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة في حديث للوكالة القطرية: "إن لجنة المسابقة استقبلت مشاركات من مختلف دول العالم طيلة الأشهر الماضية للمسابقة"، مشيرا إلى أن القصائد المشاركة في المسابقة كانت في صلب المواضيع المختارة، مما أهلها إلى المشاركة، كما أن كثيرا من المشاركات أحيت المكتبة النبطية.

أكد الشاعر مبارك آل خليفة، أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمسابقة #مثايل للشعر النبطي، أن الحلقة النهائية ستكون مواكبة لاحتفالات اليوم الوطني بدولة قطر، وهي دعوة للشعراء للمشاركة بالتغني والتعبير عن حب الوطن.#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/mzGDqHFuxj — وزارة الثقافة (@MOCQatar) November 14, 2024

وأضاف: "شهدت المسابقة مشاركة 45 شاعرا على 9 حلقات ومنهم 9 شعراء تأهلوا إلى نهائي المسابقة".

ويتطلع مركز قطر للشعر، من خلال مسابقة "مثايل"، إلى دعم المواهب الشعرية الشابة حتى تصبح علامة مضيئة في عالم الأنشطة الشعرية على المستوى العربي.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأهل الشاعر سعد فهد السبوق عن المرحلة التاسعة والأخيرة ليكمل عقد المتأهلين إلى النهائي وهم: "الشعراء عمر الودعاني، حمد جابر الجرحب، محمد ماجد الجهني، سلطان بندر العجمي، سعيد بن علي آل عفير المري، فيصل نماس الرياحي، عبدالله ناصر السبيعي، سالم علي الحول".

وأعرب أعضاء لجنة التحكيم، وهم حمد بن صالح المري، وحمد بن عبدالله النعيمي من قطر، وضيدان المريخي من السعودية، ومشعل الزعبي من الكويت، وحمود بن وهقة من سلطنة عمان، عن سعادتهم بمستوى الشعراء المتنافسين لهذه المرحلة، لما عكسته قصائدهم من عمق، الأمر الذي يعزز من مكانة الشعر في المجتمع، علاوة على ما ستفرزه من مواهب شعرية واعدة.

وثمنوا قصيدة الشاعر سعد فهد السبوق، المتأهل للنهائي، معتبرين إياها لامست موضوع الحلقة، وهو "حفظ السر"، فضلا عن ترابط أبياتها وقدمت صورا شعرية مميزة، وحملت مفردات قيمة.

وأعرب الشاعر سعد السبوق الفائز بالمرحلة التاسعة من المسابقة عن سعادته البالغة بعد تأهله لنهائي "مثايل"، مشيرا إل أن فوزه الأكبر يتمثل في حضوره لهذه المسابقة والمشاركة مع مجموعة من خيرة الشعراء في المنطقة أمام لجنة تحكيم رفيعة، معلنا استعداده للمرحلة النهائية.