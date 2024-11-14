ثقافة|بلغاريا

"الإنسان والسلاح" مسرحية مناهضة للحرب تثير غضب قوميي بلغاريا

Protestors try to storm the entrance of the Bulgarian National theater Ivan Vazov prior to the premiere of "Arms and the Man" directed by John Malkovich as Nationalist protesters stage a protest against the play they found offending to Bulgaria, in Sofia on November 7, 2024. (Photo by DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP)
محتجون أمام مدخل المسرح الوطني قبل عرض مسرحية "الإنسان والسلاح" التي اعتبروها مهينة لبلغاريا (الفرنسية)
14/11/2024

نظّم مناصرو التوجهات القومية في صوفيا مظاهرة تخللتها أعمال عنف احتجاجا على مسرحية مناهضة للحرب، من إخراج الممثل الأميركي جون مالكوفيتش، متهمين إياه بـ"السخرية" من محاربي الجيش "الذين ماتوا من أجل بلغاريا" في الماضي.

واقتحم مئات المتظاهرين العرض الأول على المسرح الوطني الأسبوع الفائت، حاملين أعلاما ومنشدين أغنيات وطنية ومرددين شتائم وهتافات من بينها "مالكوفيتش اذهب إلى بيتك" واعتدوا بالضرب على المخرج وعدد من الشخصيات، ومنعوا الجمهور من الدخول.

وقالت الطالبة يوانا إيليفا (21 عاما) وسط حشد غاضب "هذه المسرحية عار ويجب حظرها، فهي تسخر من أسلافنا الذين ماتوا من أجل بلغاريا".

وبعد العرض الذي قُدِّم في صالة شبه فارغة، فوجئ جون مالكوفيتش برد الفعل هذا. وعلّق بابتسامة حزينة قائلا "إن العالم يعيش في زمن غريب باتت فيه الرغبة في الرقابة تزداد قوة".

This picture taken on November 6, 2024, shows Bulgarian artists Kremena Slavcheva (L) and Plamen Dimov performing on stage during the dress rehearsal for the play "Arms and the Man" directed by US actor John Malkovich at the Bulgarian National Theatre in Sofia. - A 19th century play directed by US actor John Malkovich has caused a stir in Bulgaria, with critics slamming what they called the "insulting" portrayal of Bulgarians in the production. Last week's premiere of "Arms and the Man" by renowned Irish-born playwright George Bernard Shaw sparked raucous protests among nationalist groups. Holding up banners that read "Malkovich go home", angry protesters blocked access to the National theatre in the capital Sofia before attempting to storm it, accusing the 70-year-old director of ridiculing the country's history and its citizens. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)
خلال البروفة النهائية لمسرحية "الإنسان والسلاح" (الفرنسية)

وتعتمد مسرحية "الإنسان والسلاح" (آرمز أند ذي مان Arms and the Man) -للكاتب الأيرلندي جورج برنارد شو- نبرة فكاهية في مقاربتها الحرب الصربية البلغارية نهاية القرن الـ19، في شكل نقد للنزعة العسكرية واعتبار المقاتلين البلغار أبطالا.

وقال النجم الأميركي في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها مسرحية خفيفة ومسلية سبق أن أخرجتُها عام 1985 في برودواي". واعتبر أن البحث عن الدقة التاريخية في عمل مسرحي ينطوي على "سذاجة خطيرة".

وأضاف المخرج السبعيني "أنا متأكد من أنني لم أُهِن قَطّ أيّا من البلدان الـ47 التي عملت فيها". ورأى أن "المشكلة ليست في المسرحية" ولا فيه، بل هي بمثابة "جزء من عملية جذب الانتباه إليهم".

This picture taken on November 6, 2024, shows US actor John Malkovich watching the dress rehearsal for the play "Arms and the Man" which he directed at the Bulgarian National Theatre in Sofia. - A 19th century play directed by US actor John Malkovich has caused a stir in Bulgaria, with critics slamming what they called the "insulting" portrayal of Bulgarians in the production. Last week's premiere of "Arms and the Man" by renowned Irish-born playwright George Bernard Shaw sparked raucous protests among nationalist groups. Holding up banners that read "Malkovich go home", angry protesters blocked access to the National theatre in the capital Sofia before attempting to storm it, accusing the 70-year-old director of ridiculing the country's history and its citizens. (Photo by Nikolay DOYCHINOV / AFP)
الممثل الأميركي مالكوفيتش يشاهد البروفة النهائية بالمسرح الوطني البلغاري في صوفيا (الفرنسية)

حراك قومي

ففي بلغاريا التي تشهد منذ عام 2021 أزمة سياسية غير مسبوقة، تزدهر الحركات القومية التي يقول نقاد غربيون إنها تستند إلى مصادر معلومات مضللة لوكالات موالية لروسيا.

وهذه المسرحية "سيئة" و"غير مناسبة على الإطلاق" في نظر فازراجدان القومي المتطرف الذي يُعدّ القوة الثالثة بالبرلمان البلغاري.

أما اتحاد الكتّاب فشدّد على أن "مكان مثل هذه الأعمال ليس بلغاريا" معربا عن استيائه من "السخرية من آلاف الجنود الذين سقطوا على الجبهة من أجل الحرية وإعادة توحيد الوطن".

ومع أن المسرحية سبق أن أثارت احتجاجات في القسم الأول من القرن العشرين، فقد عُرِضَت عام 2000 في بلغاريا من دون إثارة ردود فعل غاضبة، على ما ذكّر مُخرجها في ذلك الوقت نيكولاي بولياكوف.

Police officers guard the entrance of the Bulgarian National theater Ivan Vazov prior to the premiere of "Arms and the Man" directed by John Malkovich as Nationalist protesters stage a protest against the play they found offending to Bulgaria, in Sofia on November 7, 2024. (Photo by DIMITAR KYOSEMARLIEV / AFP)
ضباط الشرطة البلغار يحرسون مدخل المسرح الوطني قبل عرض "الإنسان والسلاح" (الفرنسية)

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المناخ الحالي أكثر توترا بكثير، في ظل تنامي مشاعر الكراهية ضد كل ما هو غربي وأميركي".

وقد فتحت النيابة تحقيقا لمعرفة المحرّضين على أعمال العنف.

وأعربت جمعيات أوروبية عدة عن دعمها لمسرح صوفيا، من بينها اتفاقية المسرح الأوروبي التي نبّهت إلى "التوجّه المقلق للجماعات اليمينية المتطرفة في كل أنحاء أوروبا إلى الرغبة في الحدّ من حرية التعبير".

ولم ير المهندس المعماري نيكولاي خريستوف (66 عاما) الذي كان بين الحضور "أي شيء مناهض لبلغاريا" في المسرحية التي "تتمحور على الحب وقصص الشرف".

وقال خريستوف "مثل جميع البلغار ممن هم في سني، أدّيت خدمتي في الجيش ولا أشعر بالإهانة من النص على الإطلاق".

المصدر : الفرنسية

إعلان