عبد اللطيف الواصل: تجربة الزائر أساس نجاح معرض الرياض للكتاب

قال المدير العام للإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة، الدكتور عبد اللطيف الواصل في حوار خاص للجزيرة نت، إن تجربة الزائر هي أساس نجاح معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، لذلك تحرص إدارة المعرض على تحسين جودة تجربة الزائر منذ خروجه من المنزل وحتى عودته إليه.

وأضاف أن "الأيام العشرة الماضية عبرت عن تحقق شعار المعرض المختار لهذا العام "الرياض تقرأ"، وذلك من خلال الأعداد المليونية التي زارت المعرض وحجم المشتريات، بالإضافة إلى الحراك الثقافي الذي يحدث على الهامش".

وأكد أن مشاركة دولة قطر في هذه النسخة تعد حدثا استثنائيا، حيث يمكن للزائر أن يأخذ جولة كاملة على أبعاد الثقافة القطرية من خلال جناح وزارة الثقافة القطرية، التي تستعرض فنون العمارة والأزياء والمصنوعات اليدوية.

واختتمت أمس السبت فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 الذي أقيم في جامعة الملك سعود، تحت شعار "الرياض تقرأ"، بمشاركة أكثر من ألفي دار نشر من 30 دولة. وقدم المعرض برنامجا ثقافيا ثريا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية وعدد من دول العالم.