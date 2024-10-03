شاهد: معرض الرياض الدولي للكتاب 2024

انطلقت، الخميس الماضي، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، تحت شعار "الرياض تقرأ" في حرم جامعة الملك سعود بالعاصمة، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، وتحلّ دولة قطر ضيف شرف على المعرض هذا العام.

ويستمر المعرض حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة أكثر من ألفي دار نشر، من أكثر من 30 دولة، موزعة على أكثر من 800 جناح، إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية.

وسيكون زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، على موعد مع تجربة معرفية وثقافية مميزة ومتنوعة ضمن برنامج ثقافي ثري بالفعاليات والأنشطة التي تتجاوز 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية والمسرحية، وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات، وذلك بمشاركة نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية والمنطقة والعالم.

ويستضيف المعرض كوكبة من الشخصيات الأدبية والفنية ورواد الثقافة من المنطقة والعالم، كما يخصص فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة للأطفال في منطقة الطفل، وركنا خاصا لعرض أعمال المؤلفين السعوديين، ومنصات لتوقيع الكتب التي تتيح للجمهور لقاء مؤلفيهم المفضلين لتوقيع أحدث إصداراتهم.