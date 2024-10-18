زيمبابوي.. قصة روائيي الواتساب وقرائهم الكثر

هراري، زيمبابوي- جالسًا على كرسي بلاستيكي، يحدق كينغستون ديوي بتركيز في هاتفه الذكي، وأصابعه تتقافز على الشاشة.

يتوقف لفترة قصيرة وينظر لأعلى لحضور أحد العملاء في كشك الفواكه والخضروات الخاص به في بوديريرو 5، وهي ضاحية مزدحمة ومنخفضة الدخل في جنوب العاصمة الزيمبابوية هراري.

عندما يغادر العميل، يمسك بهاتفه ويستأنف الكتابة في مستند غوغل.

تنطلق موسيقى الإنجيل المحلية الصاخبة من راديو يعمل بالطاقة الشمسية.

ديوي يواصل الكتابة.

"العملاء يعكرون صفو أفكاري،" يقول للجزيرة الإنجليزية.

يكتب ديوي منذ ساعات حتى الآن ويتعين عليه تمرير النص الذي كتبه للتدقيق اللغوي قبل إرسال الفصل الأخير من روايته الجديدة إلى القراء المنتظرين.

بعد التدقيق بعناية في النص لمدة 20 دقيقة تقريبًا، يتوقف، يحدد كامل النص الذي كتبه، ينسخه ويلصقه كرسائل في مجموعة على تطبيق واتساب حيث يطلع عليه أكثر من ألف متابع له.

ديوي هو واحد من الجيل الجديد من المؤلفين في زيمبابوي الذين يبيعون روايات على واتساب للقراء.

"يمكنني كتابة المزيد"

بينما يكتب البعض بالإنجليزية، اختار ديوي اللغة الشونا (اللغة الرئيسية في زيمبابوي) بعد أن استوحى إلهامه من مؤلفين آخرين يكتبون بالشونا التي يتحدثها أكثر من 10 ملايين شخص في 4 بلدان. كتبه لها طابع تقليدي، يكتب عن حقبة ما قبل الاستعمار، وتستكشف نصوصه عمومًا الحياة والمواضيع المتعلقة بالحياة الريفية الأفريقية.

بدأ الكاتب البالغ من العمر 52 عامًا محاولاته في الكتابة في المدرسة الثانوية وكاد يُنشر له كتاب في عام 1، لكنه لم يكن يستطيع تحمل تكاليف النشر بالطريقة التقليدية.

عندما تفشت جائحة كورونا، وفرضت السلطات في البلد الواقع جنوب القارة الأفريقية إغلاقًا وطنيًّا للحد من انتشار الفيروس في مارس/آذار 2020، وجد ديوي نفسه عالقًا في المنزل. ولتمضية الوقت، قرأ بعض القصص التي كانت تُشارك على واتساب، وهو توجه بدأ قبل سنوات، لكنه ازدهر كثيرا خلال الجائحة.

كانت إحدى المجموعات التي انضم إليها، تُسمى اقرأ واكتب، مجموعة مشتركة للكتاب والقراء الناشئين لمشاركة أعمالهم وتوصياتهم.

"شعرت بأنني يمكنني القيام بعمل أفضل بكثير [من الكتاب الذين قرأت أعمالهم في تلك المجموعة]، وكتبت قصة وشاركتها في المجموعة وشجعني الناس على الاستمرار في الكتابة"، يخبر الجزيرة.

لقيت روايته الأولى استحسانًا كبيرًا وكسب ما يكفي من المال لدفع الإيجار وشراء الطعام لعائلته. كان يتقاضى من كل قارئ دولارين مقابل إتاحة قراءة كتابه كاملا.

منذ ذلك الحين، كتب ديوي ونشر 43 رواية عبر مجموعات واتساب، كما يقول، هي قصص تتراوح بين 35 إلى 45 فصلاً.

"أقضي 3 إلى 4 ساعات في كتابة فصل في المتوسط. وكان يمكنني كتابة المزيد إذا كان لدي لابتوب"، يتابع القول. حتى الآن، لا يستطيع تحمل تكلفة جهاز حاسوب.

يبدأ المؤلفون مثل ديوي بكتابة قصة ونشرها على التطبيق (واتساب) بشكل متسلسل، عادةً فصلاً تلو الآخر. ينضم القراء المهتمون بالكاتب أو نوع تلك الكتابة عادةً للمجموعة.

"لدي الآن 4 مجموعات تتابع كتاباتي على واتساب"، يقول، نظرًا لأن التطبيق يحدد عدد الأعضاء بـ1024 عضوًا لكل مجموعة ويضطر لإنشاء مجموعات جديدة للوصول إلى قرائه مع تزايد شعبيته.

عادةً ما تُشارك الفصول القليلة الأولى من الكتاب مجانًا لجذب القراء وبناء الاهتمام. ثم يروّج المؤلفون لأعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك واتساب وفيسبوك، مشجعين القراء على الانضمام إلى مجموعاتهم وقنواتهم.

آلاف القراء

في ضاحية بوديريرو 5 بهراري، كليفر بادا، وهو أحد المعجبين بكتابات مؤلفة واتساب أخرى تدعى باميلا نغيرازي، يفتح ويقرأ فصلًا من كتابها الجديد.

يدير بادا متجرا صغيرا في المنطقة حيث يجتمع الناس أحيانًا. يقرأ حاليًا كتاب نغيرازي الجديد المسمى "نسخة طبق الأصل"، المكتوب باللغة الإنجليزية.

نغيرازي، التي لديها أكثر من 21 ألف متابع على واتساب، هي كاتبة بدوام كامل وتحظى بشهرة كبيرة.

بينما يفضل ديوي مشاركة القصص في مجموعات – التي تتيح التواصل الثنائي، حيث يمكن لجميع الأعضاء إرسال واستقبال الرسائل – تستخدم نغيرازي قناة واتساب.

القنوات هي أدوات بث أحادية الاتجاه داخل التطبيق تسمح للشركات والأفراد بالتواصل مع جمهور كبير دون أن يتمكن المستلمون من الرد مباشرة. ينضم المشتركون إلى القناة لتلقي الرسائل التي يمكن أن تتضمن نصوصًا وصورًا ومقاطع فيديو ومستندات وروابط.

للفصول من 1 إلى 20 من "نسخة طبق الأصل"، شاركتها نغيرازي على القناة مجانًا. ولكن الفصل 20 هو آخر عرض مجاني لها.

"نسخة طبق الأصل" متاح الآن للبيع من الفصل 21 إلى الفصل الأخير وستكون متاحة على تطبيق بوم الذي سنقدمه لك عندما تدفع مقابل الكتاب"، هكذا نصت الرسالة المرسلة على القناة.

يعمل تطبيق "بوم ستوري" على تبسيط عملية النشر الإلكتروني، مما يسهّل على المؤلفين والناشرين إنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي.

الكتب في زيمبابوي

يجد بادا أن "نسخة طبق الأصل"، وهي رواية رومانسية، مثيرة للاهتمام ويخطط لدفع المال لقراءة بقية الرواية.

"لا يبدو أن لدي الكثير من الخيارات الآن"، يقول القارئ.

تقريبا عند منتصف النهار والشمس تشتعل بلا رحمة. بجانبه، تلقي امرأة مسنة كميات كبيرة من البطاطا المقشرة والمقطعة بعناية في مقلاة على موقد يعمل بالغاز.

للوصول إلى الكتاب الكامل، يجب على القراء القيام بدفع للمؤلف عبر خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. يسمح بعض المؤلفين أيضًا للقراء بشراء محتواهم بالدفع عبر رصيد الهاتف المحمول.

عند تأكيد الدفع، يرسل المؤلف الكتاب الكامل للقارئ، عادةً بصيغة PDF، عبر واتساب. يضمن ذلك توصيلا سريعا ومباشرا للمحتوى.

سوق الكتب الإلكترونية

يستخدم حوالي 5 ملايين من سكان زيمبابوي البالغ عددهم 16 مليونًا واتساب. واعتبارًا من بداية هذا العام، هناك أكثر من 2.05 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، وهو ما يمثل حوالي 22.8% من السكان البالغين، وفقًا لتقرير بيانات "داتا ريبورتال العالمية الرقمية" (DataReportal Global Digital Insights).

تقريبا عند منتصف النهار والشمس تشتعل بلا رحمة. بجانبه، تلقي امرأة مسنة كميات كبيرة من البطاطا المقشرة والمقطعة بعناية في مقلاة على موقد يعمل بالغاز.

في بلد يعاني الاقتصاد فيه من الركود ويتسبب التضخم المرتفع في تآكل القدرة الشرائية للأغلبية، فإن التكلفة العالية للتحميل عبر الإنترنت تجبر العديد من الزيمبابويين على استخدام واتساب كأداة اجتماعية.

في حين أن التطبيق أثبت فائدة كبيرة للمؤلفين، حيث يمكنهم فرض رسوم مباشرة على خدماتهم. ومن خلال الاستفادة من شعبية التطبيق، يمكنهم أيضًا التفاعل وتحقيق أرباح من أعمالهم.

وفي الوقت نفسه، أثبت تطبيق المراسلة أنه نعمة للمؤلفين، حيث أصبحوا قادرين على تحصيل رسوم مباشرة مقابل خدماتهم. ومن خلال الاستفادة من شعبية التطبيق، أصبحوا قادرين أيضًا على جذب انتباه القراء وتحقيق الدخل من أعمالهم.

لكن الأزمة الاقتصادية في البلد الواقع في جنوب القارة الأفريقية تعني أن الأغلبية لا تملك دخلًا فائضًا لمثل هذه الخدمات والوصول إلى الإنترنت. على سبيل المثال، تكلفة 250 ميغابايتا من البيانات -التي تمكن من استخدام الإنترنت لمدة 3 ساعات تقريبًا- هي دولار واحد.

وبالمقارنة، الرواتب ليست عالية. يكسب المعلم نحو 300 دولار شهريًا في حين يكسب بعض العمال العاديين الآخرين أقل.

يقول فيليب تشيدافاينزي، المؤلف والناشر الزيمبابوي، للجزيرة عبر خدمة الرسائل: "بالطبع، يمكننا اللجوء إلى أمازون، ولكن كم عدد الزيمبابويين الذين يستطيعون شراء الأشياء من أمازون؟".

في عام 2023، بلغت عائدات سوق الكتب الإلكترونية في أفريقيا نحو 173.7 مليون دولار، مع متوسط عائد لكل مستخدم 1.47 دولار.

وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يصل عدد قراء الكتب الإلكترونية بالقارة إلى 147.3 مليونا، مع نمو السوق سنويا بنسبة 3.76% ليصل إلى 201.3 مليون دولار، كما سترتفع نسبة انتشار المستخدمين بتلك السوق إلى 10.7%.

النشر التقليدي "النخبوي"

على الرغم من شعبية النشر الذاتي على واتساب، لا يعتبر تشيدافاينزي ذلك تهديدًا للنشر التقليدي.

"لن يُنظر إلى هذا على أنه جدي بسبب إمكانية انتهاك معايير الحرفة (النشر)"، يقول.

"النشر مجال حساس للغاية يتطلب عملية حراسة شديدة لضمان التحكم في الجودة. يمكن لأي شخص نشر أي شيء على واتساب، جيدًا أو سيئًا"، يضيف تشيدافاينزي.

يقول إن الصناعة لم تَسلم مما وصفه بـ"الآفة الاقتصادية في البلاد".

وتعاني زيمبابوي من أزمة اقتصادية طويلة الأمد تتميز بالتضخم المفرط الذي أضعف القوة الشرائية، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات البطالة.

"النشر عمومًا عمل نخبوي، ويعتمد على سوق ذات دخول محدودة تنافس على تأمين احتياجات العيش… شراء الكتب هو الخيار الأخير بعد تمويل كل الالتزامات الأخرى من الموارد المالية المتاحة"، يقول تشيدافاينزي.

برأيه، أصبح النشر التقليدي ضحية لعدة عوامل اقتصادية.

حتى صناعة نشر الكتب المدرسية، التي تعد البقرة الحلوب التقليدية للصناعة، لم تسلم من ذلك.

"كنا نحقق النجاح بنشر الكتب المدرسية التي من المفترض أن تكون بقرة حلوب، لكن القرصنة أحدثت فوضى في حرفتنا"، يقول.

هذه نقطة أكدتها مؤسسة دار النشر "ويسفر برس" (Weaver Press)، إيرين ستاوتون، وهي مديرة تنفيذية مخضرمة بالمجال، في مقابلة مع الجزيرة في وقت سابق من العام الماضي.

تذكرت ستاوتون أنها كانت تعمل في دار "باوباب للكتب" (Baobab Books)، التي لم تعد لها وجود بعد أن نشرت أعمالا أدبية حائزة على جوائز، وإذا كان أحد عناوينهم كتابًا مقررًا في المناهج المدرسية، كانوا يبيعون ما يصل إلى ربع مليون كتاب.

لتوضيح الانهيار، قالت ستاوتون إنه عندما كانت رواية "قصة تاماري" للكاتب شيمر شينوديا ضمن المنهج المدرسي بين عامي 2018 و2022، باعت شركتها 2000 نسخة فقط في 4 سنوات.

لقد تم دفع انهيار صناعة النشر بشكل رئيسي من خلال الانتشار الواسع للنسخ غير القانونية للكتب، والتي وصلت إلى مستويات كارثية في البلاد، مما جعل استمرار قطاع النشر في العمل مهددا.

الملكية الفكرية

بالنسبة للناشرين الرقميين الجدد، قد تصبح حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية أيضًا مصدر قلق، حيث يمكن بسهولة مشاركة نسخ من أعمالهم.

"تغطي قوانين حقوق الطبع والنشر في زيمبابوي الأعمال الأدبية المنشورة على المنصات الرقمية مثل واتساب"، قال خبير تكنولوجيا المعلومات جاكوب متيسي للجزيرة.

وأضاف: "يحمي قانون حقوق الطبع والنشر في زيمبابوي حقوق المؤلفين، بما في ذلك أولئك الذين ينشرون أعمالهم عبر الإنترنت أو من خلال تطبيقات المراسلة".

وتابع أن المؤلفين يمكنهم تسجيل أعمالهم لدى مكتب حقوق الطبع والنشر في زيمبابوي لحفظ حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم رسميا وتسهيل حمايتها.

"يمكن للمؤلفين تضمين شروط وأحكام واضحة حول كيفية استخدام أعمالهم، مثل حظر المشاركة أو التوزيع غير المصرح به"، قال للجزيرة.

وأضاف أنه يمكن للمؤلفين أيضا وضع علامات مائية أو تضمين "بيانات تعريفية في أعمالهم لتتبع النسخ غير المصرح بها".

على الرغم من وجود الأدوات القانونية للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية الكثيرة في زيمبابوي، يقول تشيدافاينزي إن "التطبيق متراخٍ".

إن العدد المتزايد من المؤلفين الذين يختارون النشر الذاتي قد دفع إلى تغييرات كبيرة في صناعة النشر في زيمبابوي. من المرجح أن يختار المؤلفون الجدد والأقل شهرة النشر عبر واتساب، ولكن بعضهم مثل نغيرازي قد حققوا شهرة ونجاحا نسبيا.

العديد من الكُتاب الزيمبابويين الأكثر موهبة ورسوخا يتم نشر أعمالهم من قبل شركات دولية، ويرجع هذا في المقام الأول إلى المزايا الكبيرة التي يحصلون عليها مثل الدفعات المقدمة الأعلى، والعوائد المالية الكبرى، والترويج الأفضل للكتب. كما يساعدهم الانتشار الدولي على بناء سمعة عالمية.

لكن هذا حلم بعيد المنال بالنسبة لمعظمهم، خصوصا الكُتاب الجدد الذين لجؤوا إلى البدائل.

"حتى إذا لجأ المؤلفون إلى واتساب، كم يمكنك أن تبيع؟" يسأل تشيدافاينزي. "هل يمكنك أن تبيع ما يكفي لشراء منزل أو قطعة أرض سكنية؟ إنه مستحيل"، يضيف.

بالنسبة لديوي، جعله النشر الذاتي المتسلسل على واتساب كاتبًا أكثر كفاءة، كما يقول.

كما سمح له بمشاركة القصص المحلية المحببة له مع جمهور واسع. "أريد أن يعرف بقية العالم وشعوبه ويحبوا ثقافتنا كأفارقة وكيف نعيش كشعب أسود في المناطق الريفية"، يقول.

أما بالنسبة لمسيرته الأدبية، فإنه يأمل أن يأخذها واتساب إلى مساحات جديدة.

"أريد أن أحقق النجاح الأدبي والاعتراف مثل الذي حققه [روائي لغة الشونا الشهير] باتريك شاكايا"، يقول ديوي.