الكوريون في أوزبكستان.. موسيقى البوب ​​الكورية والصراع الثقافي المحتدم

طشقند، أوزبكستان – في الأدراج والخزائن الخشبية التي تمتد على طول غرفة المعيشة الخاصة به، يبحث فيكتور آن (77 عاما) في التاريخ. فشقته المبعثرة الواقعة على بعد بضع خطوات من درج مبنى يعود إلى الحقبة السوفياتية في ضاحية خارجية مورقة في طشقند، يضم أرشيفا محفوظا بشكل فوضوي لعمل حياته في تصوير الشتات الكوري في آسيا الوسطى، المعروف باسم "كوريو سارام".

وُلد والدا آن بإقليم بريمورسكي في أقصى شرق سيبيريا في الاتحاد السوفياتي آنذاك، حيث هاجر عدد كبير من الكوريين من شمال شبه الجزيرة منذ أواخر القرن التاسع عشر. لكن جيلهم سيمثل نهاية تلك الهجرة العظيمة وبداية أخرى.

بلغت كراهية الأجانب المتزايدة والشكوك في أنهم ربما يتجسسون لصالح الإمبراطورية اليابانية ذروتها في مرسوم وقّعه الزعيم السوفياتي جوزيف ستالين في عام 1937، لترحيل حوالي 172 ألف كوري إلى جمهوريتي كازاخستان وأوزبكستان السوفياتيتين.

وُلِد فيكتور آن بأوزبكستان بعد نحو عقد من الزمان، ودرس الهندسة الهيدروليكية قبل أن يعمل ميكانيكيا وفني راديو وسينما، ثم عمل لاحقًا -دون جدوى- مزارعا للبصل والبطيخ. ولم تتم دعوته ليكون مصورا لصحيفة "لينين كيتشي" (راية لينين)، وهي صحيفة ناطقة باللغة الكورية ومقرها ألماتي في كازاخستان، إلا في الثلاثينيات من عمره.

خلال العقود التالية، سافر عبر آسيا الوسطى، ووثق الحصاد والأعياد والحفلات الشعبية والحياة اليومية للسكان الكوريين.

يتجول آن، وهو شخصية نحيفة باسمة بلحية بيضاء كثيفة، في شقته. يتلاشى صوفه البني الفضفاض بينما يصنع الشاي بسرعة في المطبخ، ويشير إلى والديه في صورة على الحائط، ويقلب أكواما من ورق الصحف الأصفر، ويتجول حول تمثال كبير مصنوع من ومضات الكاميرا القديمة.

يشير إلى صورة من أوائل التسعينيات لرجلين يضربان حوضًا من الأرز لصنع كعكة الأرز الكورية، وهي لحظة تم التقاطها في الوقت المناسب، يقول "في هذه اللحظة، احتفظت بما كانت عليه من قبل".

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تمت إعادة تسمية جريدته باسم "كوريو إلبو" (يوميات كورية). بدأت في طباعة القصص بالروسية وكذلك الكورية، وهي علامة على أن العديد من قرائها من "كوريو سارام" ​​قد استوعِبوا إلى حد فقدان اللغة الكورية، بالإضافة إلى لهجتهم المنطوقة المميزة "كوريو مار".

يقول آن للجزيرة الإنجليزية "لأن هذه اللهجة غير مكتوبة، فهي تختفي. خاصة مع الجيل القديم.. لأن الجيل الجديد لا يعرفها".

اليوم، أصبح آن مصورًا فنيًا راقيا، وعرض أعماله في كوريا الجنوبية وفي جميع أنحاء أوروبا.

بدأ تحوله المهني في الوقت الذي فتحت فيه الإصلاحات الليبرالية، التي وافق عليها ميخائيل غورباتشوف في الثمانينيات، مساحة كبرى للحريات الفردية وانتقاد الحكومة. في عام 1991، تم الكشف عن العديد من الفظائع، وخاصة تلك التي ارتكبت في ظل حكم ستالين بعد أن تم الكشف أخيرًا عن النطاق الكامل لترحيل الكوريين من سيبيريا إلى آسيا الوسطى.

يقول آن "بالطبع، كنا نعلم أن بعض الناس قد تم ترحيلهم وأن البعض الآخر كانوا تحت القمع، لكننا لم نكن نعرف عددهم".

يفتح آن دراسة ثنائية اللغة لأعماله على الصفحة التي تحتوي على أول تأليف فني له، من عام 1988، يظهر مظروفا سوفياتيا على شكل مثلث موضوعا بالقرب من نافذة. يتدفق الضوء إلى الغرفة المظلمة، التي يغطيها الغبار وأنسجة العنكبوت. بالنسبة لفيكتور آن، يتحدث هذا عن كيف تظل بعض القصص منسية أو غير مروية مثل قصص المرحلين.

"الموجة الكورية"

يوجد اليوم نحو 500 ألف "كوريو سارام" ​​في الاتحاد السوفياتي السابق، ولكن الأشخاص الذين صورهم آن قديما، مثل صناع القبعات والمزارعين، اختفوا تقريبا.

وتقدم الاستيعاب الثقافي لـ"كوريو سارام" في محيطهم الجديد الذي بدأ في سيبيريا. وبدأت كوريو مار، التي تأثرت بالروسية، ثم الأوزبكية والكازاخية في وقت لاحق، في الانحدار في وقت مبكر من ستينيات القرن العشرين، وهي تعتبر الآن مهددة بالانقراض. وأصبحت اللغة الروسية اللغة الأساسية للتعليم والعمل والأدب، وحتى الحياة المنزلية.

وتستمر ثقافة "كوريو سارام" ​​اليوم من خلال عادات معينة، مثل تكريم كبار السن، وإعداد الطعام الكوري، والاحتفال بالأعياد مثل "Seollal"، رأس السنة الكورية. وقد انحرف بعضها بشكل كبير عن كوريا الجنوبية. فمهرجان تشوسوك الخريفي هو احتفال بهيج بالحصاد في شبه الجزيرة، ولكنه حدث كئيب في آسيا الوسطى.

ولكن هذه التقاليد المتلاشية اصطدمت بتوجه جديد سمي بـ"الموجة الكورية" ويعني الانفجار العالمي في شعبية الثقافة الشعبية الكورية الجنوبية.

والآن، تقام عروض رقص "الكي بوب" في المقاهي في مختلف أنحاء طشقند، ويمكن لزوار العاصمة شراء النقانق الكورية من شاحنة طعام على مرمى حجر من تمثال تيمور العظيم، الفاتح التركي المغولي في القرن الرابع عشر.

وكان الحماس المفاجئ للصادرات الثقافية الكورية الجنوبية، حتى بين الأوزبك العرقيين، سببا في تعقيد هويات كوريو سارام، سواء كمجموعة أو كأفراد. ويرى البعض أنها فرصة مرحب بها للتوفيق بين ثقافتين كوريتين متميزتين للغاية، في حين يعتقد آخرون أن الهوية الكورية الجنوبية قد تحل محل هويتهم.

خلال أمسية دافئة في معهد الملك سيجونغ في طشقند، كان العديد من الفصول الدراسية المرتبة حول فناء مركزي لا يزال مليئا بالعشرات من المراهقين، الذين يجلسون على كتبهم المدرسية للغة الكورية.

قبل 6 سنوات فقط، كان المركز الثقافي، الذي يدير دورات لغوية وتموله كوريا الجنوبية، يضم نحو 300 طالب. والآن تضاعف هذا العدد. وقد أنشأ المعهد بالفعل مركزا آخر، ويخطط لإنشاء مركز ثالث. وفي الوقت نفسه، تقوم المدارس الخاصة والفروع المحلية للجامعات الكورية بتدريس عدد أكبر من الطلاب.

قبل بضع سنوات كان جميع الطلاب تقريبا من أصول "كوريو سارام"، ولكن الآن يقول المعلمون في معهد الملك سيجونغ إن نحو 40% منهم من الأوزبك العرقيين، ينجذبون إلى الموسيقى والأفلام الكورية، أو إغراء الهجرة إلى كوريا الجنوبية للعمل أو التعليم. ويبلغ متوسط ​​الراتب في أوزبكستان 395 دولارا شهريا، وهو أقل كثيرا من الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية الذي يبلغ 1544 دولارا.

يبلغ خا يودجين 16 عاما، وهو من عائلة من "كوريو سارام" ​​من طشقند. وهو يتعلم اللغة جزئيا لفهم تراث أجداده بشكل أفضل، ولأنه مفتون بالثقافة الكورية الجنوبية.

حتى وقت قريب، كان "خا"، الذي يرتدي نظارة بإطار سلكي وشعره مفروق بشكل أنيق، جزءًا من مجموعة رقص كي بوب، لكنه الآن يركز على دراسته، والتي يأمل أن تأخذه إلى جامعة كوريا الوطنية للفنون في سول. لقد زار كوريا الجنوبية بالفعل واستمتع بوقته في معسكر صيفي للأطفال الكوريين في الشتات لإعادة الاتصال بتراثهم.

يقول خا إنه هو ومثله العديد من الأصدقاء يريدون العيش في كوريا. فهم يحبون الثقافة الكورية والحياة الكورية.

تعمل "ليودميلا كان" معلمة في المعهد وتبلغ 42 عاما، وتقول إنه جاء أجدادها من شمال كوريا لكن والديها ولدا في أوزبكستان. تحدثت عائلتها، الروسية في المنزل، مع لهجة السجل الرسمي للكورية، وبدأت في تعلم الكورية عندما كانت في الـ15 من عمرها.

تقول "رأيت نفسي شخصا كوريا عرقيا. وأحببت غناء الأغاني الكورية… ووجدت أنه من الغريب جدا أنني ولدت في أوزبكستان لكنني لا أستطيع التحدث باللغة الأوزبكية، وأنني كورية ولكن لا أستطيع التحدث باللغة الكورية".

وعندما كانت أصغر سنا، شعرت بالنبذ ​​من قبل بعض الأوزبك الذين كانوا ينظرون إلى الكوريين باستخفاف. ولاحقا، خلال إقامتها لمدة 3 أشهر في كوريا الجنوبية لتحسين لغتها الكورية، وجدت نفسها "مُستبعدة" بشكل مماثل من قبل الكوريين الجنوبيين، الذين، كما تقول، كانوا سليطين ورفضوا إتقانها للغة.

تقول إن التقدير الجديد لأوزبكستان للثقافة الكورية ساعدها على سد هذه الفجوة. إذ كانت تشعر في السابق بأنها شخص بلا وطن، لكن الآن أصبح الأوزبك أكثر تفاعلًا وودية تجاهها. حتى سائقو سيارات الأجرة وموظفو البنوك أصبحوا أكثر أدبًا، ويريدون التحدث عن أحدث مسلسلات الدراما الكورية.

فتقول "في السابق، كانت أوزبكستان دولة كنت أرغب دائما في مغادرتها. الآن أصبحت دولة أريد أن أعيش فيها".

الارتياب والرحيل

بدأت هوية "كوريو سارام" ​​المميزة في التشكل لأول مرة في أقصى أطراف الإمبراطورية الروسية شرقًا في أواخر القرن التاسع عشر، حيث دفعت المجاعة والكوارث الطبيعية الكوريين إلى مغادرة الحدود، حيث استقروا كمزارعين.

منحت السلطات الروسية موجات مبكرة من الناس حيازة الأراضي. وكان أولئك الذين تبعوهم في العقود اللاحقة، مثل الذين فروا من ضم اليابان لكوريا في عام 1910 وسياستها القمعية، أكثر عرضة لأن يصبحوا عمالا بلا أرض أو يعيشون في مراكز حضرية مثل فلاديفوستوك، التي كانت موطنًا للمدارس الكورية والصحف والمسرح.

خلال الثورة الروسية عام 1917 والحرب الأهلية التي أعقبتها، انحاز الآلاف من الكوريين إلى البلاشفة وقاتلوا من أجلهم، منجذبين إلى وعود الشيوعيين بالإصلاح الزراعي. وبحلول ذلك الوقت، اندمج العديد منهم كمواطنين سوفييت واتخذوا أسماء روسية أولى، مع الاحتفاظ بألقاب كورية مثل "كيم" أو "تشوي" عادة.

ولكن مشاعر "كراهية الأجانب" طالت الكوريين، كما ظلت الشكوك تجاههم تتزايد في عدم الولاء من جانب السلطات السوفياتية. وتعمق التنافس الذي أنشأته الحرب الروسية اليابانية بعد غزو اليابان لمنشوريا (التي تشكل الآن جزءا من شمال شرق الصين ولكنها كانت تاريخيا جزءا من الإمبراطورية الروسية) في عام 1931، وأصبحت التوغلات عبر الحدود والتجسس حدثا منتظما على نحو متزايد.

وتم تبرير مرسوم الترحيل لعام 1937 باعتباره وسيلة "لمنع اختراق التجسس الياباني لمنطقة الشرق الأقصى".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرحّل فيها ستالين أعضاء عرقية معينة. ولكن نطاق نقل الكوريين شكل سابقة للاضطهادات اللاحقة، مثل التطهير العرقي لتتار القرم في عام 1944.

ويقول فاليري خان، أستاذ التاريخ في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في طشقند، والذي ينتمي هو نفسه إلى عرقية كوريو سارام "كانت هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها ترحيل جميع الأشخاص المنتمين إلى هذه العرقية".

وبعد أن تم نقلهم لمسافة تزيد عن 6 آلاف كيلومتر (3700 ميل) في قطارات قذرة، مات المئات في طريقهم إلى وجهاتهم في المناطق الريفية في أوزبكستان وكازاخستان، بعضهم من الجوع، بينما استسلم عشرات الآلاف لأمراض مثل الملاريا والتيفوس في المناخ الدافئ والرطب الذي لم يعتادوا عليه.

ولكن في الأحواض الخصبة في آسيا الوسطى، حيث عاشوا في مساكن جماعية وعملوا في مزارع جماعية، تفوق الكوريون في زراعة الأرز والمحاصيل الأخرى. وانتقل العديد منهم لاحقًا إلى مدن متنوعة عرقيًا مثل طشقند، حيث بدأت تقاليدهم الثقافية واللغوية والدينية المتميزة في التلاشي.

الصعود إلى الأعلى

يقول خان إن قصة "كوريو سارام" ​​غالبا ما تُختزل في قصة تُعرَّف فقط بالمأساة، وخاصة في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. ويرى خان أن هذه الرواية تبسيطية ويقول إن نجاحات "كوريو سارام" ​​في بيئتها الجديدة لا ينبغي تجاهلها، ويعتقد أن تلك النجاحات تفوقت على نجاحات الشتات الكوري في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة.

بعد وفاة ستالين في عام 1953، تم رفع الاضطهاد عن الكوريين في الاتحاد السوفياتي. ووصل بعضهم إلى مراتب أعلى في القضاء والأوساط الأكاديمية ومناصب الحزب. واكتسب آخرون سمعة طيبة في مجال الثقافة، مثل أناتولي كيم، المؤلف المولود في كازاخستان؛ وفيكتور تسوي، أحد أشهر نجوم الروك في الاتحاد السوفياتي وحفيد المرحلين الكوريين.

خلال الفترة السوفياتية، كان هناك القليل من التبادل بين شعب كوريو سارام (خليط من الكوريين والتركستانيين) ​​وكوريا. ومع قمع "حقيقة" الترحيل رسميا، خافت العديد من العائلات من مناقشة الترحيل مع أطفالها؛ فنشأ البعض وهم يعتقدون أن الكوريين عاشوا دائما في آسيا الوسطى.

وقال خان "كان تطور ونمو كوريو سارام ​​في عزلة، في بيئة عرقية أخرى. كان هذا النوع من البيئة يؤثر بقوة على ثقافة وهوية ولغة كوريو سارام".

بحلول السنوات الأخيرة من الاتحاد السوفياتي، كان الكوريون في المتوسط ​​أفضل حالا اقتصاديًا من أهل آسيا الوسطى العرقيين وكانوا ضِعف احتمال حصول المواطن العادي على تعليم جامعي. وقد وضعتهم تجاربهم مع تسويق الزراعة في وضع جيد للانتقال إلى الرأسمالية، وكان العديد منهم سيتحولون إلى تشغيل شركات تكنولوجيا الكمبيوتر والعيادات الطبية الخاصة والمطاعم.

في كازاخستان، أصبح فلاديمير كيم، قطب التعدين، أول ملياردير من عرقية الكوريو سارام، وهو يتربع اليوم على قائمة فوربس لأغنى ألف شخص.

أدى الاستقلال أيضًا إلى علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة مع كوريا الجنوبية. افتتحت شركة دايو لصناعة السيارات منشأة تصنيع في أوزبكستان بعد أن أقامت الدولتان علاقات تجارية في عام 1992، وتبعتها شركات مثل سامسونغ وإل جي. في عام 2023، تجاوز الاستثمار الكوري في البلاد 7.5 مليارات دولار. ورغم أن تاريخ مصانع كوريو سارام ​​ساعد في ازدهار هذه العلاقة، فإن الكوريين الجنوبيين لا يعتبرونها كورية بشكل عام، كما أن المصانع كانت توظف إلى حد كبير عمالا من أصل أوزبكي، كما يقول خان.

العودة إلى كوريا؟

على النقيض من أوزبكستان، التي تشهد نموا سكانيا متزايدا، سجلت كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة واحدة من أدنى معدلات المواليد في العالم، مما أدى إلى نقص مزمن وشديد في العمال.

وقد هاجر بالفعل ما لا يقل عن 80 ألف كوريو سارام ​​إلى هناك، منجذبين إلى فرص التعليم والعمل. وفي كوريا الجنوبية، أصبح الأوزبك الآن ثالث أكبر مجموعة من الطلاب الأجانب، بعد الصينيين والفيتناميين. وفي أحياء مثل قرية كوريوين في غوانغجو، تقدم مطاعم كوريو سارام ​​أطباقا من آسيا الوسطى مثل الشاشليك، أسياخ اللحوم المشوية، والبلوف، وهو طبق من الأرز واللحوم في كل مكان.

ويعمل العاملون عموما في وظائف منخفضة الأجر في قطاعي التصنيع أو الخدمات، ولم يُظهروا بعد علامات على الصعود الاجتماعي. ولا تسمح تأشيرات العمل المحدودة بإمكانية التجنس، وتحد من فرص العمل. ووجد كثيرون، مثل كان، أن عودتهم إلى وطنهم التاريخي أقل ترحيبا مما توقعوا. وتنتشر التقارير عن التمييز في مكان العمل أو في المجتمع الكوري الجنوبي على نطاق واسع.

وكما يكتب باك نوغا، أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو "إن كوريا لا توفر لهم العدالة التاريخية، ولا تنظر إليهم كأعضاء في المجتمع المدني بل كغرباء، وكعمال يمكنهم توفير عمل مكثف بأجور منخفضة".

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحماس المكتشف حديثًا للثقافة الكورية الجنوبية قد يوقف انحدار التقاليد التي وثقها آن. ولكن من المرجح أن يتضاءل عدد كوريو سارام ​​في آسيا الوسطى مع رحيل المزيد منهم إلى كوريا الجنوبية، حيث ستندمج الأجيال القادمة مرة أخرى بعد النزوح الثالث والأخير، لتكمل رحلة دائرية لأكثر من قرن ونصف.

يخشى خان أن تفضل الأجيال الأصغر سنًا من كوريو سارام ​​استبدال الهوية الكورية الجنوبية بهويتهم الخاصة. وهو يعتبر شعبه فريدًا من نوعه تاريخيًا، وقد تشكل من خلال المرونة والعالمية التي طورها أسلافه مع تكيّفهم مرارًا وتكرارًا مع بيئات غير مألوفة وأجنبية تمامًا. ويقول إن بعض الناس اعتقدوا أنهم فقدوا هويتهم الكورية، وهذا صحيح، ولكنهم استطاعوا خلق هوية جديدة. فقد فقدوا الكثير من الأشياء من ثقافتهم التقليدية ولكنهم اندمجوا مع ثقافة العالم.