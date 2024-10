الفائزة بنوبل للآداب هان كانغ: لن أحتفل والناس يقتلون كل يوم

رفضت الأديبة الكورية الجنوبية هان كانغ (53 عاما)، وهي أول كورية وآسيوية تفوز بجائزة نوبل للآداب، عقد مؤتمر صحفي في أعقاب فوزها بالجائزة أمس الخميس، مشيرة إلى المآسي العالمية الناجمة عن الحرب في العالم.

ونقل والدها، الروائي الشهير هان سونغ وون، البالغ من العمر 85 عامًا، رسالتها خلال مؤتمر صحفي في مدرسة هان سونغ وون الأدبية في جانجهيونج، بمقاطعة جولا الجنوبية.

وقال الوالد "قالت لي (هان كانغ) مع تصاعد الحرب وقتل الناس كل يوم، كيف يمكننا أن نحتفل أو نعقد مؤتمرا صحفيا؟".

وأضاف "إنها لن تعقد مؤتمرا صحفيا"، بحسب ما نقلت صحيفة هانكوك إلبو الكورية الجنوبية العريقة ونسختها الإنجليزية صحيفة كوريا تايمز.

وأوضح "كنت أخطط لإقامة حفل هنا من أجل السكان المحليين، لكن ابنتي أخبرتني ألا أفعل. وقالت: من فضلك لا تحتفل بينما نشهد هذه الأحداث المأساوية" (في إشارة إلى حربي أوكرانيا، وإسرائيل على غزة ولبنان).

كما نصحت هان كانغ والدها بعدم إقامة مأدبة احتفالية في المدرسة الأدبية. وتحرص الكاتبة على البقاء بعيدا عن الأضواء.

وتابعت الكاتبة قائلة لأبيها "لم تمنحني الأكاديمية السويدية هذه الجائزة للاستمتاع بها، بل لكي أحافظ على صفاء ذهني".

وتتميز هان كانغ ايضا بكونها امرأة ملتزمة؛ فهي كانت مدرجة في "قائمة سوداء" تضم نحو عشرة آلاف شخصية ثقافية في كوريا الجنوبية متهمة بانتقاد الرئيسة بارك غن هاي التي تولت السلطة بين عامي 2013 و2017.

واتُهم عدد من المقربين من السلطة بأنهم أرادوا حرمان هؤلاء الفنانين من أي مساعدة عامة أو أي تمويل خاص، فضلاً عن وضعهم تحت المراقبة.

وبالتزامن، يتسابق الناس في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة لشراء أعمال الفائزة نوبل للآداب لعام 2024، في وقت تعطلت فيه خدمات المواقع الإلكترونية بسبب الضغط الشديد.

وذكر مركز كيوبو -أكبر سلسلة متاجر كتب في البلاد- أن مبيعات كتب هان شهدت قفزة هائلة اليوم الجمعة، إذ نفدت المخزونات على الفور تقريبا.

ووُضعت الجمعة لافتة توضح أن كل كتب هان كانغ باللغة الكورية بيعت، ولم يتبق على الرفوف سوى عدد قليل من الطبعات باللغة الإنجليزية، حسب المركز.

وقال كيم هيون جونغ، الناطق باسم كيوبو، لوكالة الصحافة الفرنسية: "نحن سعداء جدا. من المذهل أن نرى هذا العدد الكبير من الناس دفعة واحدة يرغبون في قراءة كتب".

وفسر حماسة الناس لشراء كتب كانغ بأنها الأولى باللغة الكورية التي تنال جائزة نوبل للآداب، فيما قدرت مصادر عدد المبيعات -حتى نشر هذا التقرير- بقرابة 100 ألف نسخة خلال اليوم الجمعة، أي أكثر بمئات المرات من اليوم السابق.

وارتفعت بنسبة قاربت 30% أسعار أسهم المكتبات عبر الإنترنت على غرار "يس 24″ و"ميلّي سيوجاي" الجمعة، مما أدى إلى تعليق التداول بها.

وقال يون كي-هيون (32 عاما) في أثناء زيارته مكتبة وسط سول إن "هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها كوري جنوبي على جائزة نوبل في الأدب، فيا له من شعور".

وأضاف أن "كوريا الجنوبية لم تحقق إنجازات تذكر في نيل جوائز نوبل، لذا فوجئت بأخبار فوز كاتبة تؤلف كتبا بغير الإنجليزية، أي باللغة الكورية، بهذه الجائزة المرموقة".

وبعد وقت قصير من إعلان أمس الخميس، تعطلت بعض مواقع المكتبات الإلكترونية بسبب التدفق الكبير للزوار. ووفقا لموقع كيوبو صباح اليوم الجمعة، فإن 9 من بين أفضل 10 كتب مبيعا كانت من تأليف هان.

من جهته، قال والد هان كانغ، الكاتب المرموق هان سونج-وون، إن ترجمة روايتها "النباتية" إلى لغات أخرى دفعتها نحو العالمية، وساهمت في حصولها على جائزة مان بوكر الدولية عام 2016، والآن جائزة نوبل.

وأوضح قائلا: "كتابة ابنتي حساسة للغاية وجميلة وحزينة".

