الأردن يطلق الدورة 23 لمعرض عمّان الدولي للكتاب

انطلقت في الأردن الدورة الـ23 لمعرض عمّان الدولي للكتاب -اليوم الخميس- بمشاركة نحو 400 دار نشر محلية وأجنبية بشكل مباشر أو عن طريق التوكيل من أكثر من 20 دولة.

وتحل الجزائر (ضيف شرف) المعرض الممتد حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول بالمركز الأردني للمعارض الدولية في حين اختير الناقد والأكاديمي الأردني يوسف بكار (الشخصية الثقافية) للدورة.

يرفع المعرض شعار "القدس عاصمة فلسطين" تضامنا مع الفلسطينيين وانطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس.

افتتح المعرض وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة ترافقه وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس وعدد من السفراء والدبلوماسيين الذين تفقدوا أجنحة العرض لا سيما جناح ضيف الشرف.

ويبدأ البرنامج الثقافي اليوم الخميس بندوة عنوانها (الأردن وفلسطين والجزائر.. قراءات تاريخية) تتبعها ندوة أخرى بعنوان (مسؤولية الأردن تجاه المقدسات انطلاقا من الوصاية الهاشمية).

مندوبا عن صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله)، معالي وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يفتتح صباح اليوم فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته ٢٣ بحضور وزيرة الثقافة الجزائرية صورية مولوجي وحضور دبلوماسي كبير.#وزارة_الثقافة_الأردنية#الجزائر pic.twitter.com/covXzdJRIs — وزارة الثقافة الأردنية (@jo_culture) October 10, 2024

كما يشمل برنامج اليوم الأول أمسية شعرية يشارك فيها الفلسطيني موسى حوامدة والأردني سمير القضاة والعراقي عبود الجابري.

وتتناول باقي الندوات والجلسات خلال الأيام القادمة موضوعات من بينها (مستقبل القراءة في ظل العالم الرقمي) و(أدب السيرة الذاتية) و(المرأة والكتابة) و(الكتابة والنشر بين مغرب الوطن العربي ومشرقه).

ومن أبرز ضيوف المعرض الكاتبة العراقية إنعام كجه جي والروائي السعودي أسامة المسلم والروائية المصرية ضحى عاصي والكاتبة السورية لينا هويان الحسن والشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسو والقاصة الكويتية باسمة العنزي والكاتبة العُمانية هدى حمد والشاعر الأردني جلال برجس.