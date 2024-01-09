معهد الجزيرة للإعلام يطلق "مصطلحات"

أطلق معهد الجزيرة للإعلام برنامجا تعليميا جديدا تحت مظلة المعارف الإعلامية التي يشاركها مع متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعي، وزوار موقعه الإلكتروني.

يحمل البرنامج اسم مصطلحات ويأتي ضمن عدد من البرامج التثقيفية التي يطلقها معهد الجزيرة للإعلام تزامنا مع حلول الذكرى الـ20 لتأسيسه، وهو برنامج يسعى إلى شرح وتبسيط بعض المفاهيم والمصطلحات التي يجري تداولها عبر وسائل الإعلام في سياقات معينة، مثل الأوليغارشية، والفيل الأبيض وجماعات الضغط وغيرها مما يندرج في هذا الإطار.

يتكون البرنامج من 12 حلقة تنشر بشكل دوري على منصات المعهد الرقمية الرسمية المختلفة، أولى الحلقات بثت يوم الخميس الماضي الموافق 4 يناير/كانون الأول وتناولت مصطلح البلوتوقراطية.

يقدم البرنامج محمد نصره مذيع قناة الجزيرة مباشر، وأشرف فنيا وتحريريا عليه أحمد سيدي منتج في معهد الجزيرة للإعلام وقام بالتصوير والإخراج وحدة الإنتاج التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام.

واعتاد المعهد على تقديم محتوى تعليمي عبر منصاته فقد أطلق سابقا برنامج "الصوت والإلقاء" من تقديم الإعلامي سالم الجحوشي، وبرنامج مظهر المذيع والمراسل من تقديم المذيعة روعة أوجيه.