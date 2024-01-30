معجم للمصطلحات الصحفية.. المركز القطري للصحافة يثري الساحة الإعلامية معرفيا

في سياق جهوده لإثراء الساحة الإعلامية، وتقديم الدعم المعرفي للصحفيين والعاملين في مجال الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، شكّل المركز القطري للصحافة لجنة تضم مجموعة من الأكاديميين والإعلاميين الذين سيعملون على تحقيق أهداف المركز في نشر الوعي الصحفي والإعلامي، وتعزيز المعارف التي تُشكّل مرجعا مهما للصحفيين والإعلاميين والعاملين في مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية والمُهتمين بالشأن الإعلامي، والباحثين، وطلبة الجامعات، وغيرهم من المهتمين.

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024 في مقر المركز، واتفق المشاركون على آلية العمل والمنهج الذي سترتكز عليه اللجنة لإنجاز المهمة.

وستتولى اللجنة إعداد معجم للمصطلحات الصحفية والإعلامية المُستخدمة في الصحف ووسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، حيث سيتضمن أبرز المصطلحات المُستخدمة في المنصات الصحفية التقليدية والجديدة ووضع التعريفات المنوطة بها وكيفية استخداماتها، بحيث يكون هذا المعجم مصدرا جديدا للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، والعاملين في وسائل الإعلام، وطلبة الجامعات، والباحثين، وكلّ الراغبين بالتعرّف على أبرز المصطلحات الإعلامية التي تتداولها مختلف وسائل الإعلام في دولة قطر والمنطقة.

وشرح رئيس اللجنة سعد الرميحي دور المعجم فيما يتعلق بكل المصطلحات التي تستخدم في عالم الإعلام والنشر، وقال للجزيرة نت موضحا إن "هناك مصطلحات لا نعرف أصلها هل عربي أم أعجمي؟، وهناك طلاب وطالبات يدرسون في كليات الإعلام، ويتخرجون منها دون أن يكون لهم إلمام بمثل هذه المصطلحات".

ومن أمثلة ذلك، يضيف الرميحي "ماذا تعني صحيفة التابلويد؟ (الصحافة الصفراء) وما الفرق بينها وبين الصحيفة الستندارد (التقليدية)، ثم ماذا معنى البونط (الخط)، وما معنى الورق الساتانيه؟، وفي صفحات المجلات هناك مصطلح شائع اسمه البروجية، ماذا يعني؟ وماذا يعني الترند؟، وماذا تعني الترويسة في الصحيفة؟، وماذا يعني الإعلام الرقمي؟" وغيرها.

واستدرك قائلا "ناهيك عن كثير من المصطلحات، التي نود أن يتعرف عليها المهتمون في الميدان الإعلامي سواء التقليدي كالصحف والمجلات والتلفاز والإذاعة، وإعلام الثورة المعلوماتية الجديد"، وأردف "نأمل أن نصدر هذا المعجم ورقيا وإلكترونيا".

من جانبه، قال مدير عام المركز القطري للصحافة صادق محمد العماري، إن معجم المصطلحات الإعلامية يعتمد على المعنى اللغوي للمفردات، ويختلف عن الدليل الإرشادي الخاص بكل وسيلة إعلامية على سبيل المثال كلمة إرهاب يفسر المعجم معنى كلمة إرهاب في اللغة.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه مع وجود الإعلام الجديد ظهرت كثير من المصطلحات الغامضة بالنسبة للجمهور، "يأتي دور اللجنة توضيح معنى المصطلحات الحديثة التي ستستفيد منها عدة جهات أبرزها وسائل الإعلام والطلاب بالجامعات بالإضافة إلى الجمهور".