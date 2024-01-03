ارتفاع عدد المستفيدين من مبادرة سفراء الجزيرة في 2023

نظمت مبادرة سفراء الجزيرة التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام 108 دورات وورش خلال عام 2023 في 20 دولة عربية وغير عربية.

واستعرضت المسؤولة عن المبادرة، رغدة جمال، أرقاما فارقة هذا العام، فقالت إن عدد المشاركين في هذه الورشات والدورات بلغ 2460 متدربا ومتدربة بزيادة 74% عن العام الماضي، وأن عدد العناوين الجديدة توسع ليصل إلى 50 عنوانا تدريبيا منوعا أحدثهم دورة الصحافة في القوانين، ودورة التحقيقات الصحفية في زمن الحرب، ودورة كتابة السيناريو، ودورة الصحافة الاستقصائية، وكتابة القصة للناشئين، وصناعة الفيديو لمنصات التواصل الاجتماعي والتصوير بالجوال.

وفي تفاصيل الدورات المقدمة، فقد قدمت المبادرة 73 دورة تدريبية وجاهية وعن بعد، و35 ورشة تدريبية للناشئين، بحسب رغدة، إذ ارتفعت بنسبة 38% عن العام الماضي.

وتوسعت المساحة الجغرافية التي تغطيها المبادرة لتضم كلا من قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا في كل من سويسرا، والبوسنة، وتركيا، وليبيا، وتونس، والمغرب، والسودان، وإثيوبيا، والصومال وماليزيا، ولبنان، وفلسطين، وعُمان، وسوريا، واليمن، والعراق، والأردن، وأذربيجان، والنيبال، ودولة قطر، بحسب تعبير رغدة.

يذكر أن طلبة الجامعات والإعلاميين الشباب وهواة الصحافة والعاملين في النقابات وموظفي المؤسسات الإعلاميّة المستقلة هي الشريحة الأكبر المستفيدة من هذه المبادرة.

وتتلخص رؤية مبادرة سفراء الجزيرة في إيصال رسالة شبكة الجزيرة الإعلامية وقيمها، ونقل تجارب ومهارات العاملين فيها عبر دورات تدريبية مجانية لتمكين المواهب الإعلامية داخل الوطن العربي وخارجه.

وتقوم المبادرة على مبدأ التطوع، إذ تسهم نخبة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية بالتدريب من أجل نشر خبراتهم في مهنة الصحافة، وبناء جيل رائد من الإعلاميين المحترفين.