معهد الجزيرة للإعلام يطلق التغطية المفتوحة على منصاته الرقمية

تزامنا مع حلول الذكرى الـ20 لتأسيس معهد الجزيرة للإعلام أطلق المعهد -يوم الخميس 11 يناير/كانون الأول 2024- برنامجا جديدا بعنوان "التغطية المفتوحة" على منصاته الرقمية.

برنامج "التغطية المفتوحة" من البرامج التثقيفية التي ينشرها المعهد بهدف الارتقاء بالممارسات الإعلامية على المستوى العربي والإقليمي، من إعداد وتقديم الخبير الإعلامي الأستاذ بيبه ولد امهادي، وفيه يقدم خلاصة تجربة الجزيرة في مجال التغطيات التلفزيونية المباشرة، والمعايير التي يستند إليها هذا الجنس الصحفي الجديد نسبيا على مستوى الوطن العربي.

ويتكون البرنامج من 11 حلقة تتناول التعريف بمفهوم التغطية المفتوحة ومدتها وأنواعها ومتطلبات الشروع فيها، كما تتناول آليات التنفيذ وأدوار المنتجين والمخرجين والمراسلين، والفرق المختلفة التي تتكاتف جهودها لإنجاح التغطية وتحقيق أهدافها، وتغطي مواضيع مختلفة من بينها التقديم التلفزيوني والترجمة واللغة الإعلامية وغيرها من المواضيع التي تهم العاملين في مهنة الصحافة.

يشار إلى أن المعهد أطلق برنامج مصطلحات مطلع شهر يناير/كانون الأول الجاري الذي يسعى إلى شرح وتبسيط بعض المفاهيم والمصطلحات التي يجري تداولها عبر وسائل الإعلام في سياقات معينة، مثل الأوليغارشية، والفيل الأبيض وجماعات الضغط وغيرها مما يندرج في هذا الإطار.