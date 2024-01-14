الهدم في القاهرة يتواصل بإزالة مركز "درب 17 18" للفن المعاصر

تلقّى سكّان قاهرة المعز ومحبّو الثقافة المصريون بـ"حزن عميق" خبر هدم مركز "درب 17 18" للفن المعاصر، وسط العاصمة، لتنفيذ مشروع لتوسعة الطريق، وشكّلت إزالة هذا المَعلَم التراثي حلقة جديدة في مسلسل سبق أن طال المقابر التاريخية.

ففي السادس من يناير/كانون الثاني، أعلن مركز "درب 17 18" -في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"- أن مبناه الرئيسي هُدم "من دون أي إشعار أو تعويض مسبق" وسط ما وصفه بـ"حزن عميق وغضب شديد".

فالمركز الواقع في منطقة صناعة الفخار وسط القاهرة كان "بمثابة ملاذ للفنانين والحرفيين من جميع الأنواع لأكثر من عقد" بحسب البيان.

ورأى "درب 17 18" في هدم مبناه "تذكيرا صارخا بالتهديدات المستمرة التي يواجهها تراث القاهرة وتاريخها، وتهجير مجتمعاتها من دون أي اعتبار".

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة إزالة آلاف القبور في جبّانة القاهرة التاريخية التي تُعدّ الأقدم بالعالم الإسلامي والمدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لخدمة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات في العاصمة من خلال بناء جسور وأنفاق وسكك حديدية.

وقال مؤسس مركز "درب 17 18" الفنان التشكيلي معتز نصر الدين، في مداخلة هاتفية الأسبوع الفائت ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي "فوجئنا ببلدوزرات (جرافات) الحي بعد عطلة رأس السنة تدمّر المبنى بمحتوياته".

واستغرب نصر الدين القرار، وقال الفنان الذي أنشأ المركز عام 2008 إن اجتماعاً عُقِد "في وقت سابق مع رئيس الحي وتم الاتفاق على تأجيل الأمر للتفاوض بعد الانتخابات الرئاسية".

لكنّ الأجهزة المحلية عمدت إلى إزالة مبنى "درب" الرئيسي ومبنيين آخرين لتعليم صناعة وحرفة الفخار، كانت "واجهة جميلة ومشرفة" للمنطقة، على حد قول نصر الدين.

من جهتها انتقدت الحديدي إقدام الحكومة على تنفيذ مثل هذه القرارات، وقالت عبر برنامجها "كيف نرشح شخصا لليونسكو ونحن نكره التراث ونكره التاريخ ونكره مصر القديمة" في إشارة إلى ترشيح مصر وزير السياحة السابق خالد عناني لمنصب المدير العام للمنظمة الأممية.

ورأت أن ثمة من يريد أن تتحول القاهرة "بالكامل إلى شوارع وأسفلت" وجسور.

هدم المبنى الرئيسي لدرب ١٧١٨ هدم معاه حتة أخيرة جوايا كانت لسة عايشة وجواها أمل ..

المكان ده عزيز على قلبي بصورة مقدرش أعبر عنها بكلام..

عزيز عليا كشخص فضل سنين يحضر فيه معارض وحفلات وورش..

وأعز عندي كشخص مسك إدارته لمدة اقتربت من السنتين.. الصورة لمعتز نصر مؤسس درب pic.twitter.com/1eErU8EtdV — Rehab Ragaee (Rou) (@rehabragaee) October 1, 2023

#Save_Darb_17_18 The local authority is planing to demolish @Darb1718 gallery to expand a street without any regard for Darb or the vibrant thriving artisan community https://t.co/FOHLhxCEOH#save_darb_17_18 #انقذوا_درب_١٧_١٨ — noodles (@nadoo) July 27, 2023

بداية حزينة ل ٢٠٢٤…

وداعًا درب ١٧١٨.. وداعًا لبيتي التاني…… pic.twitter.com/gX5MOuZcVH — Rehab Ragaee (Rou) (@rehabragaee) January 2, 2024

ورغم مفاجأة الهدم، كان نصر الدين أطلق في يوليو/تموز الماضي عريضة على الإنترنت وقّعها حتى الآن أكثر من 16 ألف شخص، تحضّ الحكومة على البحث عن "حلول بديلة تسمح باستمرار هذه المؤسسة الثقافية الحيوية".

وكُتب في العريضة "نحن ندرك أهمية التنمية الحضرية والتقدم. ومع ذلك سيكون هدم (درب 17 18) خسارة فادحة للتراث الثقافي لأمتنا وفنانيها".

وانتقد العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ما حدث للمركز الفني، وأعاد بعضهم التذكير بوقائع إزالة المقابر التاريخية.

وكتب أحدهم منتقداً المسؤولين عن قرار الهدم "الكارثة أن هؤلاء هم أنفسهم عندما يتجولون في شوارع باريس وفيينا وروما، يلتقطون الصور بإعجاب، ولكنهم عندما يعودون لبلدانهم يحطمون ما هو رمز للبلاد".

درب مصر القديمة

عام 2002، عرض نصر الدين مشروع مركز الفنون على محافظ القاهرة الذي خصّص له عقاراً في منطقة الفسطاط المعروفة بـ"مصر القديمة" وتحديدا منطقة صناعة الفخار، لما لها من دلالة فنية.

وأطلق نصر الدين اسم "درب 17 18" -بحسب الموقع الرسمي للمركز- تخليدا لمظاهرات يومي 17 و18 يناير/كانون الثاني 1977 عندما تحرّك المصريون ضد قرارات الغلاء في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

وضمّ المركز ورشا لتعليم الحرف والصناعات اليدوية ومركزا للثقافة وقاعات للمعروضات الفنية وساحات للحفلات الموسيقية.

وأشار نصر الدين في مداخلته مع الحديدي إلى أن "أعمالاً تخص 150 فنانا أجنبياً كانوا في مصر تقدر قيمتها بالملايين" كانت موجودة في المبنى لدى هدمه. وأضاف "لا أعلم ماذا سأقول لهم".

وأعرب عن أنه فوجئ "بهذا التصرف التعسفي" في وقت كان يتوقع "تقديراً من الدولة لدور (درب) المهم في الحركة الفنية التشكيلية في مصر".

وقال المعماري المصري أيمن بدر الذي كان دائم التردد على "درب" لوكالة الصحافة الفرنسية "رأيت صور الهدم وشعرت بمزيج من الإحباط والغضب والحزن الشديد".

وأشار بدر إلى أنه كان "واحداً من الناس الذين تأثروا جداً بالمنتج الثقافي" للمركز، وروى أنه تعرّف فيه "على الكثير من المبدعين" وحضر "عدداً من الورش الفنية والعروض الترفيهية".

وأضاف "شعرت بصدمة كبيرة لأنني رأيت تأثير (درب) ليس على شخصي فقط بل كذلك على سكان المنطقة وخصوصا الأطفال".

إزالة مقابر تاريخية

وخلال السنوات الأخيرة، تبنت السلطات قرارات إزالة لمقابر تضم عددا من الأدباء والمثقفين وبعض الرموز التاريخية الأخرى، رغم عشرات الإحاطات البرلمانية، وحالة السخط الشعبي الرافضة للأمر، في ظل توثيق الأضرار من قِبل الباحثين والمتخصصين في التراث.

استمرار أعمال الهدم بمقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي ضمن خطة تطوير #القاهرة التاريخية وسط مخاوف من امتدادها إلى الأضرحة التاريخية pic.twitter.com/WPFO1TUdvt — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 24, 2023

وتقول الحكومة إن مثل تلك المحاور المرورية والطرق الجديدة والتوسعة الجارية ضرورية لحل أزمة الزحام والاختناق المروري، واختصار الوقت، وربط القاهرة القديمة بالطرق الرئيسة، وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وإلى جانب ذلك، كان الإهمال أحد الأسباب التي دفعت اليونسكو إلى التلويح بشطب المنطقة التاريخية من قائمة التراث العالمي، ونقلها إلى قائمة التراث المعرض للخطر، حسب صحف ومواقع محلية.

ويعود تاريخ مدينة الموتى -التي تمتد على مسافة 12 كيلومترا وتغطي مساحة تبلغ حوالي ألف هكتار- إلى الفتح الإسلامي لمصر، وهناك ترقد شخصيات إسلامية بارزة مثل: عمرو بن العاص الذي قاد فتح مصر وحكمها لسنوات، كما توجد قبور العديد من مشاهير الأدب والسياسة.