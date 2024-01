الهدم في القاهرة يتواصل بإزالة مركز "درب 17 18" للفن المعاصر

تلقّى سكّان قاهرة المعز ومحبّو الثقافة المصريون بـ"حزن عميق" خبر هدم مركز "درب 17 18" للفن المعاصر، وسط العاصمة، لتنفيذ مشروع لتوسعة الطريق، وشكّلت إزالة هذا المَعلَم التراثي حلقة جديدة في مسلسل سبق أن طال المقابر التاريخية.

ففي السادس من يناير/كانون الثاني، أعلن مركز "درب 17 18" -في بيان عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"- أن مبناه الرئيسي هُدم "من دون أي إشعار أو تعويض مسبق" وسط ما وصفه بـ"حزن عميق وغضب شديد".

فالمركز الواقع في منطقة صناعة الفخار وسط القاهرة كان "بمثابة ملاذ للفنانين والحرفيين من جميع الأنواع لأكثر من عقد" بحسب البيان.

ورأى "درب 17 18" في هدم مبناه "تذكيرا صارخا بالتهديدات المستمرة التي يواجهها تراث القاهرة وتاريخها، وتهجير مجتمعاتها من دون أي اعتبار".

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة إزالة آلاف القبور في جبّانة القاهرة التاريخية التي تُعدّ الأقدم بالعالم الإسلامي والمدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، لخدمة مشاريع لتطوير شبكة الطرق والمواصلات في العاصمة من خلال بناء جسور وأنفاق وسكك حديدية.

وقال مؤسس مركز "درب 17 18" الفنان التشكيلي معتز نصر الدين، في مداخلة هاتفية الأسبوع الفائت ضمن برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي "فوجئنا ببلدوزرات (جرافات) الحي بعد عطلة رأس السنة تدمّر المبنى بمحتوياته".

واستغرب نصر الدين القرار، وقال الفنان الذي أنشأ المركز عام 2008 إن اجتماعاً عُقِد "في وقت سابق مع رئيس الحي وتم الاتفاق على تأجيل الأمر للتفاوض بعد الانتخابات الرئاسية".

لكنّ الأجهزة المحلية عمدت إلى إزالة مبنى "درب" الرئيسي ومبنيين آخرين لتعليم صناعة وحرفة الفخار، كانت "واجهة جميلة ومشرفة" للمنطقة، على حد قول نصر الدين.

من جهتها انتقدت الحديدي إقدام الحكومة على تنفيذ مثل هذه القرارات، وقالت عبر برنامجها "كيف نرشح شخصا لليونسكو ونحن نكره التراث ونكره التاريخ ونكره مصر القديمة" في إشارة إلى ترشيح مصر وزير السياحة السابق خالد عناني لمنصب المدير العام للمنظمة الأممية.

ورأت أن ثمة من يريد أن تتحول القاهرة "بالكامل إلى شوارع وأسفلت" وجسور.

