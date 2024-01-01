"تعلّم العربية" التابع لمعهد الجزيرة للإعلام يطلق دورات جديدة

أطلق برنامج "تعلم العربية" التابع لمعهد الجزيرة للإعلام حزمته الجديدة من الدورات بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

التحق بهذه الدورات موظفون من شبكة الجزيرة الإعلامية، ومتعلمون من مختلف أرجاء العالم، من أكثر من 28 بلدا، ويشرف على تعليمهم أساتذة وخبراء لغويّون، باستخدام مناهج معتمدة عالميا، ويمنح الطالب الذي يجتاز الامتحان والمقابلة الشفوية النهائية شهادة معتمدة من معهد الجزيرة للإعلام.

تشرع لجنة التقييم المختصة بالمعهد في تنظيم مقابلات تقييمية بعد إتمام إجراءات التسجيل، استنادا إلى المعايير الموضوعة في الإطار الأوروبي المرجعي المشترك، بهدف تصنيف الطلاب في مستويات لغوية مختلفة تتراوح بين المبتدئ والمتقدم، لضمان توزيعهم في المستوى الذي يتناسب مع مهاراتهم اللغوية الراهنة.

وتتميز هذه الرحلة التعليمية بتدرج منهجي في تعلم اللغة العربية، بدءا من مرحلة التعرف على الأبجدية وأساسيات اللغة، مرورا بتعلم القواعد والمفردات، وصولا إلى الطلاقة اللغوية التي تؤهل الطالب للمشاركة في المناقشة في قضايا فكرية باللغة العربية.

وبالإضافة إلى ذلك، يشمل البرنامج جانبا ثقافيا يرمي إلى إدماج الطلاب في البيئة الثقافية العربية، مما يعزز من فهمهم للتقاليد والعادات في المجتمعات الناطقة بالعربية، ويسهم في تكوين فهم شامل للغة وسياقها الثقافي.

تأتي هذه الدورات في سياق حرص معهد الجزيرة للإعلام على المحافظة على اللغة العربية بصفتها وعاء الثقافة العربية، وأداة الإعلام العربي، ورغبة في دمج موظفي الجزيرة غير العرب في المجتمع العربي، وتقوية أواصر التواصل بينهم.

في ذات الإطار، احتفت منصات التواصل الاجتماعي لموقع تعلم العربية باليوم العالمي للغة العربية، فقد أجرى فريق "تعلم العربية" في معهد الجزيرة للإعلام عدة مقابلات مع عدد من المهتمين بنشر اللغة العربية وتعليمها من أصحاب مبادرات إلى صناع محتوى وخبراء لغويين ومختصين في المجال عبر منصاته على التواصل الاجتماعي.

أثارت الحلقات النقاش حول قضايا لغوية تهمّ العاملين في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها على وجه الخصوص، حيث ناقش الزميلان إبراهيم منصور وأحمد تحسين مع الضيوف قضايا حوسبة علوم اللغة العربية، وسبل نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات التي تواجهها، وطرق تدريس قواعدها وتعليمها بناء على أنسب النظريات والتقنيات التعليمية.

كما استضافت الحلقات أجانب تعلموا اللغة العربية، وأتقنوها حتى صاروا من معلميها، وكذلك صنّاع محتوى يعملون على إعداد محتوى يخدم اللغة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن "تعلّم العربية" إحدى مبادرات معهد الجزيرة للإعلام، وتهدف إلى نشر اللغة العربية وتعليمها من خلال دورات تعليمية وبرامج وفعاليات متنوعة، كما توفّر المبادرة موادّ مجانية ودروسا ومدونات للمختصين في تعليم اللغة العربية على موقعها، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.