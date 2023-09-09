أيام الجزيرة الوثائقية.. انطلاق مهرجان الجزيرة بلقان في سراييفو

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام الوثائقية بنسخته السادسة في العاصمة البوسنية سراييفو، والنسخة الثانية من منتدى "أيام الجزيرة الوثائقية"، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى، التي عقدت خلال الدورة الخامسة من مهرجان الجزيرة بلقان للأفلام العام الماضي.

ويقدم منظمو المنتدى هذا العام فرصة مميزة لصناع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيحصل الفائزون في هذه النسخة على مِنح إنتاج قيمتها تصل إلى 70 ألف دولار، بالإضافة إلى جوائز نقدية تتجاوز قيمتها 19 ألف دولار، إضافة إلى مكافآت عينية.

وأكد مدير قناة الجزيرة الوثائقية أحمد محفوظ أهمية هذا المنتدى لصناع الأفلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر أن "هذه الفعالية لا تدعم مشاريع الأفلام من العالم العربي فحسب، بل تمنح صناعها أيضا الفرصة لبناء علاقات مع منتجين ومخرجين وخبراء من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سينعكس على جودة الأفلام الوثائقية التي تنتج في المنطقة".

من جهته، قال مدير منتدى أيام الجزيرة الوثائقية عادل كسيكسي: "نسعى هذا العام إلى أن تكون أيام الجزيرة الوثائقية منتدى دوليا يجمع صناع الأفلام والمنتجين والمستثمرين، فمن بين أكثر من 177 مشروعا من 52 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق أوروبا والقوقاز، اخترنا 22 مشروعا من أفضل المشاريع للمنافسات النهائية".

وأضاف كسيكسي أن لجنة تحكيم الفعالية تضم خبراء في مجال الوثائقيات، وممثلين عن شركات للإنتاج والتوزيع من أنحاء العالم، سيتولون تقييم المشاريع لاختيار أفضلها، وستتاح للفائزين فرص مهمة لتأمين التمويل وعقد شراكات لتحويل مشاريعهم إلى إنتاجات وثائقية متميزة.

وسيعرض المهرجان عددا من الأفلام الوثائقية بدأها -أمس الجمعة- بعرض فيلم "لعبة العقل" الذي يتناول قصة طفل أفغاني وثّق رحلته خلال عامين بكاميرا هاتفه من بلاده إلى بلجيكا.

واختيرت للمنافسة النهائية لعام 2023 مشاريع تتنافس في المسابقة الرئيسية، وهي منصة تستهدف صانعي الأفلام وشركات الإنتاج المستقلة لتطوير وجمع التمويل لأفلامهم الوثائقية. وسيتم إرشاد وتوجيه المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل مدربين محترفين لتعزيز عروضهم التقديمية قبل يوم العرض.