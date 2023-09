تقربهم من بيئتهم وتعلمهم دينهم.. خطبة جمعة بالأوردية في قطر

يتذكر الشاب الهندي ميرا سعيد المسجد الصغير في مدينة جامو، بكل تفاصيله وذكرياته التي ارتبطت بكل أروقته، بدءا من قاعة الصلاة التي كان يداوم على زيارتها 5 مرات يوميا، إلى المنبر والمئذنة والقبة وصحن المسجد الذي كان يكتظ بالمصلين في كل صلاة جمعة.

ميرا المقيم في الدوحة، انتظر 25 عاما من عمره حتى يعيش نفس الأجواء خلال أداء صلاة الجمعة في أحد مساجد المنطقة الصناعية، والذي تؤدى فيه خطبة صلاة الجمعة بلغته الأم الأوردو، التي تستخدم الأحرف الهجائية العربية.

المواطن الهندي يثمن التوجه القطري بإطلاق خطبة الجمعة باللغة الأوردية في عدد من المساجد بالمنطقة الصناعية، كون هذه المنطقة تضم غالبية من المقيمين سواء من الهنود أو الباكستانيين الذين يتحدثون هذه اللغة، الأمر الذي يجعلهم يفهمون خطبة الجمعة ويشعرون بروحانيات هذه الصلاة التي تعد عيدا للمسلمين كل أسبوع.

انطلاق برنامج تقديم خطب الجمعة في سبع مساجد باللغة الأوردوية بحضور المئات من الناطقين بهذه اللغة.

With attendance of hundreds in 7 mosques, Urdu Friday Khutba begin in 7 mosques.

