محمية "بني معارض" سابع مواقع "التراث العالمي" بالسعودية

أدرجت منظمة "اليونسكو" محمية "عروق بني معارض" السعودية على قائمة التراث العالمي، في سياق أعمال الدورة الـ45 للجنة التراث المنعقدة في الرياض من 10 حتى 25 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأفاد وزير الثقافة السعودية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان بأن محمية "عروق بني معارض" سجلت كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مشيرا إلى ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها.

تحظى محمية #عروق_بني_معارض بقيمة استثنائية بين مواقع التراث العالمي لليونسكو إذ تعد أكبر صحراء رملية استوائية متصلة في آسيا وأكبر بحر رملي متواصل على وجه الأرض.#هيئة_التراث pic.twitter.com/3N7OGDAt7w — هيئة التراث (@MOCHeritage) September 20, 2023

وأضاف الوزير أن الإدراج يسهم في تسليط الضوء على أهمية التراث الطبيعي وخارطة التراث العالمي، ويعكس القيمة البارزة للمحمية.

وتقع المحمية على طول الحافة الغربية للربع الخالي على مساحة تزيد على 12 ألفا و750 كيلومترًا مربعًا، وتُشكل الصحراء الرملية المتصلة الوحيدة في آسيا الاستوائية، وأكبر بحر رملي متواصل على سطح الأرض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

تجسد محمية #عروق_بني_معارض نموذجاً استثنائياً للتطور البيئي والبيولوجي المستمر لمجتمعات النباتات والحيوانات، حيث تضم 120 نوعاً من النباتات والحيوانات النادرة مثل المها العربي والغزال العربي الرملي والجبلي.#هيئة_التراث pic.twitter.com/ZSjUArM7Dk — هيئة التراث (@MOCHeritage) September 20, 2023

وتتميز بتنوع نُظمها البيئية التي توفر موائل طبيعية حيوية، مما يجعل منها مثالا استثنائيا للتطور البيئي والأحيائي المستمر لمجتمعات النباتات والحيوانات الفطرية؛ حيث تضم أكثر من 120 نوعا من النباتات البرية الأصيلة.

سمو وزير الثقافة @BadrFAlSaud، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رئيس مجلس إدارة هيئة التراث؛ يعلن نجاح المملكة في تسجيل محمية #عروق_بني_معارض في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.#رؤية_السعودية_2030 #وزارة_الثقافة pic.twitter.com/I2dkrM0vBW — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) September 20, 2023

وبخلاف النباتات يوجد في المحمية العديد من الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض التي تعيش في واحدة من أقسى البيئات على كوكب الأرض، بما في ذلك القطيع الوحيد الحر من المها العربي في العالم، والظباء الجبلية والرملية؛ لتكون بذلك أغنى منطقة معروفة من الناحية الأحيائية في الربع الخالي حيث يلتقي أكبر بحر رملي في العالم مع ثاني أطول سلسلة جبلية في الجزيرة العربية؛ لتشكل لوحة طبيعية فريدة وثراء في التنوع رغم صعوبة المناخ.

تعد محمية #عروق_بني_معارض موقعاً طبيعياً تراثياً ذو أهمية عالمية نظراً لكونه من أغنى المناطق البيولوجية المستمرة والتي تضم 5 مجموعات فرعية من النظم البيئة الوطنية في المملكة.#هيئة_التراث pic.twitter.com/FJEtLYJBXU — هيئة التراث (@MOCHeritage) September 20, 2023

وتستوفي محمية "عروق بني معارض" معايير التراث العالمي بوصفها صحراء رملية تشكل منظرا بانوراميا استثنائيا على مستوى العالم لرمال صحراء الربع الخالي، مع بعض أكبر الكثبان الخطية المعقدة في العالم، وتجسد قيمة عالمية رائعة، وتحتوي على مجموعة من الموائل الطبيعية واسعة النطاق والحيوية لبقاء الأنواع الرئيسية، وتشمل 5 مجموعات فرعية من النظم البيئية الوطنية في المملكة، وهو أمر حيوي للحفاظ على التنوع الأحيائي في الموقع، بحسب هيئة التراث السعودية.

محمية #عروق_بني_معارض..

أيقونة برية سعودية تنضم إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو كأول موقع طبيعي تراث عالمي على أرض المملكة. #هيئة_التراث pic.twitter.com/M7ioeLNsNT — هيئة التراث (@MOCHeritage) September 20, 2023

وبذلك يرتفع رصيد السعودية في مواقع التراث العالمي إلى 7 مواقع، بعد أن أضيفت المحمية إلى المواقع السابقة وهي واحة الأحساء، وحي الطريف في الدرعية، وموقع الحِجر الأثري، وكذلك منطقة حمى الثقافية، وجدة التاريخية، والفنون الصخرية في منطقة حائل.