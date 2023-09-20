المساجد الخشبية بالأناضول ترفع رصيد تركيا في لائحة التراث العالمي

ارتفع عدد الأصول الثقافية التركية ضمن لائحة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلى 21 بعد إدراج المساجد ذات الأعمدة والعوارض الخشبية بالأناضول في اللائحة.

واتخذ قرار الإدراج في الاجتماع الـ46 للجنة التراث العالمي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي في حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أن المساجد ذات الطراز التركي في البناء -والتي بقيت صامدة منذ العصور الوسطى في الأناضول- تم إدراجها في لائحة التراث العالمي.

والمساجد التاريخية التي أدرجت هي "باي شهير أشرف أوغلو" في ولاية قونيا، و"سيفري حصار الكبير" بولاية أسكي شهير، و"محمود باي" في ولاية قسطمونو، و"آهي شرف الدين" -والذي يحمل اسم "أرسلان خان"- بالعاصمة أنقرة.

وينتشر هذا الطراز التركي من البناء -خاصة بالمساجد- في آسيا الوسطى حتى خراسان، وتكثر المساجد المبنية بهذا الطراز في الأناضول.

وشيدت هذه المساجد باستخدام حجارة وألواح خشبية متداخلة دون الاستعانة بمسامير، ويظهر فيها فن النحت والحفر على الخشب بشكل واضح.

وأول أمس الاثنين، أدرجت اليونسكو مدينة غورديون الأثرية التركية الواقعة بأنقرة في لائحة التراث العالمي.