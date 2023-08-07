دورة تدريبية للصحفيين الفلسطينيين في بيروت ضمن مبادرة سفراء الجزيرة

أعلن معهد الجزيرة للإعلام -بالشراكة مع معهد ديالكتيك- عن فتح باب التسجيل مجانا للصحفيات والصحفيين الفلسطينيين في دورة "التغطية الصحفية في مناطق التوتر"، التي ستقام في بيروت لمدة 3 أيام (13-15 أغسطس/آب 2023)، بواقع 5 ساعات يوميا.

يهدف هذا التدريب إلى مساعدة الصحفيين الفلسطينيين في تحديد التهديدات والمخاطر التي قد تواجههم ومعالجتها خلال التغطيات الصحفية.

محاور الدورة:

مفهوم السلامة المهنية وسلامة الصحافة والمخاطر التي تواجه الصحفيين في أوقات السلم والحرب.

تقييم المخاطر.

التهديدات ضد الصحافة آثارها وطرق الاستجابة لها.

التخطيط للسلامة الشخصية قبل وأثناء وبعد التغطية، معدات السلامة الصحفية.

السفر الآمن والتعامل مع آليات ووسائل النقل خارج ومنطقة التغطية وداخلها.

التعامل مع الحواجز الأمنية في أوقات السلم والحرب والتعامل مع نقاط التفتيش.

تغطية مناطق النزاعات.

السلامة الجسدية والنفسية.

الأطر والآليات والأدوات القانونية لحماية الصحفيين.

آثار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

الأمن الرقمي وتشفير المعلومات والتواصل مع غرفة الأخبار.

ويقدم المعهد هذا التدريب للصحفيين الفلسطينيين المقيمين في لبنان ممن لم يحصلوا على تدريب في مجال السلامة المهنية، بشرط ألا تقل خبرتهم عن عامين في مجال الصحافة، وتكون الأولوية لمن يعمل مراسلا أو مصورا أو منسقا ميدانيا، وحدد المعهد آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل بمنتصف العاشر من أغسطس/آب الجاري.