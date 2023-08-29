لم يكن بيير باولو بازوليني (1922-1975) يوما شاعرا عاديا في المشهد الأدبي الإيطالي، بل ناقدا ثقافيا ومنّظرا ذا رؤية لا يزال فلاسفة إيطاليا إلى يومنا هذا يحتكمون إلى كتاباته ويعتمدونها مفاتيح لقراءة المعضلات التي يواجهها العالم، لا سيما تلك المرتبطة بالحضارة الرأسمالية.

يخبرنا دييغو فوزارو في إصداره الأخير "نهاية المسيحية.. موت الإله في زمن السوق المعولمة والبابا فرانشيسكو"، الصادر عن منشورات بيمي (2023)، أن كل شيء بدأ عام 1973عندما استيقظ الإيطاليون على إعلانات تملأ الشوارع لماركة جينز جديد، وتقول هذه الإعلانات "لا جينز إلا أنا".

وشاهد الإيطاليون إعلانا آخر تبرز فيه امرأة ترتدي الجينز ذاته كتب عليه "من يحبّني يتّبعني"، كانت تلك هي "شعارات الجينز يسوع، التي أنزلت المقدس من السماوات وحوّلته إلى سلعة دعائية ذات طابع استهلاكي جنسي"، يقول فوزارو في كتابه.

ولم يكن شاعر إيطاليا الأول آنذاك ليترك مثل هذا الحدث يمر دون قراءة حيثياته وتداعياته المستقبلية على الكنيسة وعلى المجتمع.

قراءة استشرافية نقَلها لنا فوزارو ضمن الفصل المعنون "نبوءة بازوليني"، أعلن فيها بداية نهاية الديانة المسيحية في إيطاليا بعد أن قررت حضارة الاستهلاك دخول حرب معلنة على الكنيسة، وذلك عكس النظام الفاشي الذي فضل إقامة تحالف معها استفاد منه الطرفان، بحسب بازوليني.

فلماذا، إذن، قررت الحضارة الرأسمالية الجديدة -التي يعدّها بازوليني أشد توتاليتارية من الفاشية- هدم المسيحية؟

حصن الأديان الرمزي

"تضطلع الديانات السماوية اليوم، لاسيما الإسلام والمسيحية، في أوروبا بدور الحصن الرمزي في جبهة المقاومة ضد تمدد العدمية التكنورأسمالية"، هكذا يفتتح الفيلسوف الإيطالي دييغو فوزارو فصله المعنون بـ"كبح العدم المتمدد.. القوة الحاجبة للدين"، من كتابه الجديد والذي أكد فيه أن خلع مظاهر المقدس عن العالم أصبح سمة ملازمة للحضارة الغربية اليوم، وهي الحضارة الوحيدة في تاريخ البشرية التي تتفاخر بتخلصها من الدين وقتل الإله.

ولم تعد حضارة الرأسمالية المطلقة، التي تؤسس هيمنتها على العدمية النسبية وقوة التقنية، بحاجة إلى الاعتماد -كما في الماضي- على الدين كأداة للسلطة، مما جعل مصلحتها في أن تدفعه للانقراض.

وإن كان شعار القديس أغسطين في كتابه "الاعترافات" هو "أي غنى لي خارج الله هو الفقر"، فتلك هي تماما "الآية" التي تسعى "الديانة التوحيدية" للسوق إلى قلبها، يقول فوزارو، مؤكدا أن التراث الرمزي والأخلاقي للديانات السماوية كامن في التوحيد المسيحي والإسلامي الحامل لحس المجتمع التضامني المرتبط بالمقدس، عكس ما تبشر به عدمية التبادل التي تسعى حضارة التجارة لتكريسها.

ويقول المؤلف إن "النتيجة من خسوف المقدس وموت الإله تؤدي إلى بطلان معنى الحياة لدى الإنسان الغربي، الذي لم يعد وجوده محميا بأي أفق للمعنى ولم يعد موجها لأي هدف نهائي يتعين عليه تحقيقه. ليصبح المعنى الوحيد من عالم منزوع الآلهة يرتبط بنمو خارج الذات يمثله التقدم التكنولوجي ومؤشرات السوق المالية".

الدين والفلسفة في حضارة حديثة

ويواصل فوزارو -وهو أحد أكثر مفكري إيطاليا تأثيرا في الوقت الحالي- أن "الدين والفلسفة من حيث إنهما أداتان للبحث عن الحقيقة من الداخل، لم يعد لهما مكان ضمن حضارة اتخذت شكل سلعة، كل شيء داخل حدودها لا يمكن سوى أن يكون له ثمن".

في السياق ذاته، وفي الفصل المعنون بـ"عالم لا يسكنه إله"، يشدد فوزارو على أن الإسلام حاليا هو الديانة الأكثر تنافرا مع روح الرأسمالية، فعلاوة على أنه لا يزال يحتفظ بمعنى المقدس، فهو يتمتع باستقلال سياسي وروحي على غرار الكنسية في روما.

الأمر الذي سهل لأصحاب الفكر المادي اختلاق عداء بين الديانتين تحت مسمى "حرب الأديان" من أجل تصفية الديانات السماوية على اعتبار أنها ديانات تميل للتعصب.

يواصل فوزارو أننا نعيش في الحقيقة "حربا على الأديان"، لأن عدم التوافق الحقيقي يكمن بين الدياناتين السماويتن (الإسلام والمسيحية) من جهة، وما يطلق عليه فوزارو اسم الديانة الإلحادية للسوق، وبين المسيحية والرأسمالية والتعصب الاقتصادي.

وأما التعصب الديني فقد خصص له فوزارو فصلا مثيرا عنونه بـ"الإرهاب بوصفه صورة عن التقنية وموت الإله"، اعتمد فيه مقاربة خلص من خلالها إلى أن ما يطلق عليه "الإرهاب الإسلاموي" و"الحضارة الغربية السامة" ليسا في الحقيقة سوى وجهين لعملة واحدة يتوجب مواجهتهما بالحزم ذاته، دون أن يغيب عن ذهننا أن الصورة "المفهوماتية" للإرهاب تتوافق مع مبادئ العدمية الغربية للمجتمع التكنولوجي أكثر من توافقها مع روح الديانة الإسلامية.

الإرهاب والعولمة

ويشدد فوزارو على أن "الإرهاب الإسلاموي" المعولم ليس عدوا للعولمة الإلحادية، بل رديفا لها وعاكسا للعدمية الرأسمالية وتعصب السوق الحر المنخلع كليا عن أسس الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية الرومانية والإغريقية سواء بسواء.

"فالإرهابي تظهر إلحاديته وعدميته من خلال التوفيق بين فكرة الإله والموت. بهذا المعنى من يتوهم أنه يقتل باسم الله هو أيضا يقتل الله مرادف الأزلية، ويعتنق العدمية مرادف اللاشيء"، بحسب المؤلف.

التوافق الكامل بين العدمية الليبرالية والإرهاب يظهر، بحسب فوزارو، بين التطابق التام بين شعار الإلحاد النيتشوي "موت الإله" مع شعار الإرهاب "الإله موت".

والواقع أن المعنى العدمي الوحيد الذي تمنحه حضارة السلع في زمننا الحالي للإنسان هو ما تمنحه للإرهابي من خلال تمثّله الكامل لجوهرها.

فأن يكون الإرهاب ابن العدمية التقنية أكثر من كونه ابن الإسلام، يواصل فوزارو، يتجلى من خلال تبنيه منهج إعدام الحضارة ورموزها على غرار تحطيم تماثيل بوذا في أفغانستان على النحو الذي تريده ثقافة الإلغاء في الغرب، التي تطالب بتحطيم كل رموز الحضارة والتقاليد والتماثيل والصور التي لا تتوافق مع رؤى "الووك".

وإذ يشير فوزارو إلى أن "ثقافة الإلغاء" و"الصوابية السياسية" ومعهما "العلمانوية المتطرفة" تنهل كلها من منبع العدمية ذاته الذي ينهل منه الإرهاب، فكلاهما تحركه رغبة في القتل، وإن كان بشكل مخاتل (مخادع). كما أن الاستعراضية الهوليودية للرعب والإرهاب "الدعائي" على طريقة داعش (تنيظم الدولة الإسلامية) وبن لادن (تنظيم القاعدة)، تجعلنا ندرك أننا أمام خرائط مفهوماتية مشتركة بين الإرهاب الإسلاموي والحضارة العدمية التكنورأسمالية، بحسب المؤلف.

ويخصص فوزارو في كتابه، الذي يقع في 396 صفحة، فصلا عن الإسلام عنونه بـ"الحرب على الدين.. الإسلام والرأسمالية"، أكد فيه أستاذ تاريخ الفلسفة في معهد العلوم الإستراتيجية والسياسية بميلانو، أن صمود الإسلام أمام محاولات تفكيكه يعود كما يؤكد (الفيلسوف الإيطالي) أنطونيو غرامشي إلى محاولة ضربه من المجتمع الرأسمالي دفعة واحدة عكس المجتمع المسيحي، الذي مر بمراحل تدريجية للتطبيع مع الحداثة التكنورأسمالية، حيث إن غرامشي لم يستبعد أن يقع للإسلام ما وقع للمسيحية إن تم اتباع الأسلوب التدريجي نفسه لاستعماره.

احترام زائف

ويذهب فوزارو في الفصل ذاته للتأكيد أن "الاحترام الزائف" الذي تظهره بعض الأوساط الغربية للإسلام اليوم ليس سوى أداة لخلع المسيحية أكثر عن الغرب، ولا يعبّر البتة عن تسامح حقيقي مع ديانة فشلت إلى الآن كل عمليات تدجينها بالأساليب التقليدية.

لتظهر هنا تحديدا أهمية الاستقلالية والموضوعية والصرامة المنهجية لمفكرين كدييغو فوزارو لتقديم رؤية واضحة عن الإسلام للقارئ الغربي، وربطها بديناميكيات الاستعمار الجديد بعيدا عن الأجندات الأيديولوجية لدوائر الاستشراق الجديد في أوروبا.

بتعبير آخر، يقول فوزارو إن "الكتلة الأوليغارشية النيوليبرالية نفسها التي تحارب الإسلام خارج أوروبا من خلال كهنوتها الفكري المكّمل، وتربطه لأسباب أيديولوجية بحتة بالإرهاب، (والحقيقة تعود لتعارضه الجوهري مع حضارة السوق)، هي من يحتفي به (أي الإسلام) في أوروبا وتدّعي تقبّله لغرض واحد ووحيد هو تسهيل عمليات إزالة المسيحية من الغرب بشكل كلي.

إن الأثرياء الليبراليين ومحتكري الخطاب يتظاهرون بالترحيب بالإسلام في أوروبا، لكنهم يقاتلونه في أماكن أخرى، فقط لتحقيق تحييد أكبر للمسيحية داخل أوروبا، منطقة هيمنتها التاريخية".

وهذا لا يرمي لاستبدال المسيحية بالإسلام، كما ينظر لذلك من أطلق عليهم فوزارو اسم أصحاب "العمق الفارغ" على غرار الصحفية أوريانا فالاتشي، ولكن من أجل ضرب الديانتين ببعضهما.

ويصبح بذلك النظام التكنورأسمالي هو "النظام الرمزي الجديد" الذي من شأن الإنسان الغربي أن يتحرك داخله.

ولهذا السبب، وفقا لتحليل بازوليني، فإن الروح الجديدة للسلطة التي أظهرت في البداية أنها "منافسة للسلطة الدينية" سيكون مقدرا لها "أخذ مكان الدين في تزويد الإنسان برؤية شاملة ووحيدة للحياة"، رؤية مجردة من كل قداسة تنقطع فيها الروح عن كل اتصال مع الأبدية.

يذكر أن دييغو فوزارو أستاذ تاريخ الفلسفة في المعهد العالي للدراسات الإستراتيجية والسياسية بميلانو، من مواليد تورينو عام 1983، ويعد من أبرز الأصوات النقدية المستقلة في الفكر الفلسفي المعاصر، وأكثرها جماهيرية في إيطاليا، وهو مختص في الفكر الهيغلي والماركسي، وصدر له عشرات الكتب عن كبريات دور النشر الإيطالية، ترجمت إلى العديد من اللغات الأوروبية، ويقدم حاليا برنامج "ضد التيار" على محطة "بيوبلو" الفضائية.