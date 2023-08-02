موقع "تعلّم العربية" في معهد الجزيرة للإعلام يطلق مبادرة "تجارب ميدانية ملهمة"

أطلق موقع "تعلّم العربية" التابع لمعهد الجزيرة للإعلام على منصاته الرقمية مبادرة بعنوان "تجارب ميدانية ملهمة" يسعى من خلالها إلى جمع تجارب معلمي العربية للناطقين بغيرها في الصفوف التعليمية الافتراضية وفي الغرف الصفية، ونشرها في موقعه الإلكتروني الرقمي بالإضافة إلى إصدار مطبوع يضم المشاركات كلها.

وتنطلق هذه المبادرة لإتاحة الفرصة لجميع المعلمين والأساتذة في الميدان للاطلاع على تجارب زملائهم والاستفادة منها واستلهام أساليب جديدة، ولجمع مواد تعنى بتعليم القواعد العربية بطريقة عملية وأساليب ناجحة تعتمد على خبرات المعلمين ومهاراتهم.

وللالتحاق بهذا المبادرة يجب أن تكون المشاركات عمليةً -لا تنظيريّة- طُبقت في الميدان وثبت نجاحها. وستُنشر هذه المواد عبر المنصات الرقمية لموقع "تعلّم العربية" ولاحقا سيتم إصدار كتاب يكون مرجعا ومصدر معرفة يُمكّن من يلج عالم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من مهارات المعلم المميّز.

ويشار إلى أن هذه المبادرة تلقت حتى الآن أكثر من 150 طلب مشاركة من جميع أنحاء العالم، على سبيل المثال من الولايات المتحدة وتركيا والعالم العربي وماليزيا وغيرها.