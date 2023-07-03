ثقافة|السودان

معهد الجزيرة للإعلام يختتم دورة التغطية الصحفية بمناطق النزاع للصحفيين السودانيين

دورة "التغطية الصحفية في مناطق النزاع" أقامها معهد الجزيرة للإعلام لمساعدة الصحفيين السودانيين على القيام بتغطية مهنية وأخلاقية تحترم مبادئ الصحافة وقيمها (الجزيرة)
3/7/2023

بمشاركة 40 متدربة ومتدربا من السودان، اختتم معهد الجزيرة للإعلام دورة "التغطية الصحفية في مناطق النزاع" عبرّ الاتصال المرئي، وذلك في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران المنصرم.

وشارك في هذه الدورة 3 خبراء من معهد الجزيرة للإعلام، حيث درّب الخبير عثمان كباشي المشاركين على المعايير والمحاذير في التغطية الصحفية في أوقات الحروب والأزمات.

وعرّفهم الخبير جبر جمعة على قواعد التحقق من الأخبار وكيفية مكافحة المعلومات المضللة، في حين أطلعهم الخبير إبراهيم صابر الديك على قواعد السلامة المهنية إزاء المخاطر التي تواجه الصحفيين.

صورة من معهد الجزيرة
دورة "التغطية الصحفية في مناطق النزاع" استمرت 9 ساعات تدريبية (الجزيرة)

جاءت هذه الدورة -التي استمرت 9 ساعات تدريبية- رغبة من معهد الجزيرة للإعلام بمساعدة الصحفيين السودانيين على القيام بتغطية مهنية وأخلاقية تحترم مبادئ الصحافة وقيمها، وتوازن بين حق الجمهور في الإخبار ودور المسؤولية الاجتماعية في الصحافة، مع الحرص -في الوقت نفسه- على سلامة الصحفيين.

ويشهد السودان منذ أسابيع صراعا مسلحا خلّف مئات من القتلى والمصابين، وأفضى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.

وتطرح التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تحديات مهنية وأخلاقية على الصحفيين، خاصة الذين يغطون من الميدان.

المصدر : الجزيرة