معهد الجزيرة للإعلام يختتم دورة التغطية الصحفية بمناطق النزاع للصحفيين السودانيين

بمشاركة 40 متدربة ومتدربا من السودان، اختتم معهد الجزيرة للإعلام دورة "التغطية الصحفية في مناطق النزاع" عبرّ الاتصال المرئي، وذلك في الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران المنصرم.

وشارك في هذه الدورة 3 خبراء من معهد الجزيرة للإعلام، حيث درّب الخبير عثمان كباشي المشاركين على المعايير والمحاذير في التغطية الصحفية في أوقات الحروب والأزمات.

وعرّفهم الخبير جبر جمعة على قواعد التحقق من الأخبار وكيفية مكافحة المعلومات المضللة، في حين أطلعهم الخبير إبراهيم صابر الديك على قواعد السلامة المهنية إزاء المخاطر التي تواجه الصحفيين.

جاءت هذه الدورة -التي استمرت 9 ساعات تدريبية- رغبة من معهد الجزيرة للإعلام بمساعدة الصحفيين السودانيين على القيام بتغطية مهنية وأخلاقية تحترم مبادئ الصحافة وقيمها، وتوازن بين حق الجمهور في الإخبار ودور المسؤولية الاجتماعية في الصحافة، مع الحرص -في الوقت نفسه- على سلامة الصحفيين.

ويشهد السودان منذ أسابيع صراعا مسلحا خلّف مئات من القتلى والمصابين، وأفضى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.

وتطرح التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تحديات مهنية وأخلاقية على الصحفيين، خاصة الذين يغطون من الميدان.