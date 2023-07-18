معهد الجزيرة للإعلام: زيادة بنسبة 40% في إقبال المتدربين على مبادرة "سفراء الجزيرة"

الدوحة- شارك في دورات مبادرة "سفراء الجزيرة" التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام خلال النصف الأول من العام الجاري 989 متدربا ومتدربة، مقابل 705 متدربين في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بنسبة 40%.

وحسب رغدة جمال المنسقة العامة لمبادرة سفراء الجزيرة التطوعية، فقد نظم المعهد 46 عنوانا تدريبيا، من بينها 13 ورشة و33 دورة تدريبية في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت رغدة إلى أن دورات المبادرة العام الحالي نُظمت إما بشكل مباشر أو عبر تطبيق "زوم" (Zoom)، وأشرف عليها بشكل تطوعي 36 مدربا من نخبة موظفي شبكة الجزيرة الإعلامية.

والدول التي احتضنت الدورات شملت كلا من أذربيجان، وفلسطين، والسودان، وقطر، ولبنان، وتركيا، وليبيا، والمغرب، وتونس، والعراق، والأردن، واليمن.

يشار إلى أن المبادرة عقدت 41 دورة تدريبية في الفترة نفسها من العام الماضي 2022 وبمشاركة 705 من المتدربين والمتدربات.

وعام 2012، أطلق معهد الجزيرة للإعلام مبادرة "سفراء الجزيرة" غير الربحية لتدريب الكوادر الإعلامية الشابة داخل الوطن العربي وخارجه. وتتلخص رؤیتها ﻓﻲ إیصال رسالة الجزیرة وقیمها، ونقل تجارب ومهارات العاملين فيها، عبر دورات تدريبية مجانية لتمكين المواهب الإعلامية في جميع أنحاء العالم.

وتقوم المبادرة على مبدأ التطوع، إذ تسهم فيها نخبة من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية بالتدريب من أجل نشر خبراتهم في مهنة الصحافة، وبناء جيل رائد من الإعلاميين المحترفين.