تدريب المدربين بمعهد الجزيرة.. 19 إعلاميا في دورة عن بعد ضمن "سفراء الجزيرة"

أنهى معهد الجزيرة للإعلام دورة "تدريب المدربين عن بعد"، لصالح مركز "نطاق" لتطوير الصحافة وصناعة الرأي ضمن مبادرة سفراء الجزيرة، ودرب فيها المدرب جمال المليكي واستغرقت 9 ساعات تدريبية.

وقال المدرب مليكي إن 19 إعلاميا وإعلامية من العراق شاركوا في هذه الدورة التي تضمّنت شقين؛ الجزء النظري الذي لم يخلُ من التطبيقات العملية التفاعلية، ويضمن الشق الآخر للمتدرب استلام شهادة التخرج من هذه الدورة؛ وهو تقديم خطة تدريبية ممنهجة، ثم إرسال عرض مصور يتضمّن جزءا من دورة أو عرض تقديمي يشرح فيه الخطة ليخضع بعد ذلك للتقييم وبناء عليه يجتاز المتدرب الدورة.

وأثنت المشاركة بالدورة أسماء صباح على الفائدة التي حققتها من الدورة طيلة الأيام التدريبية الثلاثة، وقالت "لم أشعر تماما بالوقت، والانطباع ذاته لدى بقية الزملاء".

وتابعت صباح "أهم ما تعلمناه هو الصبر على أسئلة المتدرب ومقاطعته المتكررة للأستاذ والجواب المُفصّل في كل مرة، وتسلسل الأفكار والعرض الشيق بدون الشعور بالضجر أو الملل، وأهمية إشراك المتدرب في الدورة".

وختمت "هذه الدورة من أهم الدورات التدريبية التي ستؤثر بشكل إيجابي وسريع على أسلوب تدريب المتدربين في مؤسستنا".