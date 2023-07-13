مدير التخطيط والمشاريع بمعهد الجزيرة: أقمنا 212 دورة تدريبية خلال النصف الأول من 2023

أوضح مدير إدارة التخطيط والمشاريع في معهد الجزيرة للإعلام حمد الحول أن المعهد قدم 212 دورة تدريبية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، تضمنت 164 دورة خاصة أقيمت لصالح مؤسسات وشركات ووزارات، و47 دورة أتيحت للجمهور غطت مجالات الإعلام والصحافة والاتصال والعلاقات العامة.

وأضاف الحول أن عدد المتدربين وصل إلى ما يقارب 3 آلاف متدرب ومتدربة، منهم 677 متدربا قطريا، فيما بلغ عدد المتدربين من الجنسيات العربية وغير العربية 2366 متدربا، وكان لموظفي شبكة الجزيرة الإعلامية أيضا نصيب من الدورات التدريبية التطويرية في المجالات التخصصية الفنية والتحريرية وعددهم 794 موظفا وموظفة.

وبيّن الحول أن المعهد خصص لجنة لإعداد جدول دورات 2024 عملت على معرفة احتياجات الجمهور عبر منصات المعهد الرقمية الرسمية المختلفة، إلى جانب مراعاة التغييرات الحاصلة في أسواق التدريب الإعلامية.

وأكد مدير إدارة التخطيط والمشاريع في معهد الجزيرة للإعلام أن المعهد مستمر في تنويع دوراته التي يقدمها للجمهور، خاصة أن جدول دوراته لهذا العام 2023 ضم 12 فئة، من بينها فئة جديدة هي فئة الدورات الخارجية التي أُدرجت إلى جانب الفئات السابقة التي اعتاد المعهد تقديمها، وهي:

الصحافة التلفزيونية والإذاعية

التشغيل الفني

مهارات التصميم والمونتاج

الإعلام الرقمي

مهارات التصوير والإبداع

المهارات الإعلامية

الاتصال والعلاقات العامة

الورشات والدبلومات

فئة دورات النشء

فئة الدورات عن بعد

وبالحديث عن العناوين الجديدة التي طرحها المعهد فقد كانت كالآتي:

في مجال الدبلومات:

دبلوم الأداء الإعلامي

دبلوم مهارات الإعلام الميداني

دبلوم البودكاست

دبلوم الإعلام الرقمي

أما عناوين الورش الجديدة فهي: ورشة تحقيقات المصادر المفتوحة وورشة الثقافة الإعلامية، وفي ما يتعلق بدورات النشء أطلق المعهد مؤخرا دورة الأداء المسرحي، حيث ستكون أحدث الدورات المطروحة لهذه الفئة.

يشار إلى أن الدورات التدريبية التي يقدمها المعهد تستهدف الهواة والمحترفين، إلى جانب العاملين المتخصصين وغير المتخصصين في مجالات الإعلام.