جائزة كتارا للرواية العربية تعلن قائمة الـ60 لأفضل الأعمال المشاركة بدورتها التاسعة

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا قائمة الـ60 لأفضل الأعمال المشاركة في الدورة التاسعة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئتي الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، حسب الترتيب الأبجدي، وذلك على الموقع الإلكتروني للجائزة.

وتضم القائمة روائيين من 14 دولة عربية، منها مصر بـ19 رواية، تلتها سوريا بـ9 روايات، ثم لبنان والأردن بـ5 روايات لكل دولة، والكويت والمغرب بـ4 روايات، والجزائر بـ3 روايات، والسعودية وعمان والعراق وفلسطين بروايتين لكل دولة، وأخيرا رواية واحدة لكل من السودان وتونس وموريتانيا.

وبالنسبة لقائمة الـ60 لفئة الروايات غير المنشورة فقد اشتملت على روائيين من 12 دولة عربية، جاءت مصر في المرتبة الأولى بـ13 رواية، تلاها المغرب بـ11 رواية، ثم تونس بـ10 روايات، وكان نصيب سوريا والجزائر 6 روايات لكل منهما، والعراق 5 روايات، وشارك كل من لبنان والأردن واليمن بروايتين من كل دولة، وأخيرا السعودية والسودان وليبيا برواية واحدة من كل دولة.

وبالنسبة للقائمة مجتمعة لفئتي الرواية المنشورة وغير المنشورة، تصدرت مصر القائمتين بعدد 32 رواية، تلاها كل من سوريا ولبنان بـ15 رواية للفئتين، وتونس بـ11 رواية، والجزائر بـ9 روايات، واشترك كل من لبنان والعراق والأردن في عدد 7 روايات من كل دولة، والكويت اقتصرت على فئة الروايات المنشورة بـ4 روايات، والسعودية بـ3 روايات، واشتركت 4 دول عربية في تصدير روايتين للجائزة هي عمان والسودان واليمن وفلسطين، وأخيرا رواية من موريتانيا اقتصرت على فئة الروايات المنشورة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المشاركات في جائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة لعام 2023 بلغ 1491 مشاركة، وبلغ عدد الروايات غير المنشورة المشاركة في هذه الدورة 833 رواية، في حين بلغ عدد الروايات المنشورة 393 رواية، نشرت عام 2022، و191 مشاركة في فئة روايات الفتيان غير المنشورة، و68 مشاركة في فئة الدراسات غير المنشورة، إضافة إلى 6 روايات قطرية منشورة في الفئة الخامسة للجائزة.

الاحتفال باللغة السويدية

وبالتزامن مع ذلك، احتفت كتارا باللغة السويدية ضمن فعاليات "اللغة الأوروبية" التي تنظمها بالتعاون مع مركز كتارا للدبلوماسية العامة وسفارات الاتحاد الأوروبي وبحضور عدد من السفراء والمسؤولين.

وشهدت الفعالية تقديم مجموعة من الأفلام الوثائقية ومقاطع الفيديو التي تقدم معلومات مفصلة عن السويد وتعكس مختلف جوانب الحياة فيها، كما تم تقديم فقرات تفاعلية قدمت خلالها أهم الكلمات المتداولة في اللغة السويدية والمستخدمة في الحياة اليومية، إلى جانب تقديم مجموعة من المنشورات التعريفية بالسويد.

وأعرب سفير مملكة السويد في قطر جوتام بهاتاشاريا عن سعادته باحتضان كتارا هذه الفعالية، التي تتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للسويد، مشيدا بفعاليات اللغة الأوروبية التي يطلقها مركز كتارا للدبلوماسية العامة، والتي وصفها بأنها مبادرة رائدة لإعطاء فرصة قيمة لكل دولة أوروبية لمشاركة لغتها وثقافتها والبدء بحوارات ثرية حولها مع أفراد من ثقافات مختلفة.

وأكد بهاتاشاريا أن "مبادرة كتارا وفرت هذه الفرصة الثمينة لمشاركة تجاربنا المختلفة ومناقشة مسائل حياتية وإنسانية وجمعنا مع فئات من خلفيات ثقافية متنوعة".

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات اللغة الأوروبية تقام بكتارا على مدار 6 أسابيع، وتستمر حتى 20 يونيو/حزيران الجاري، وتستعرض الدول المشاركة -في الأسبوع المخصص لها- أنشطتها التي تتنوع بين الورش العملية والمحاضرات النظرية عن اللغات الأوروبية.