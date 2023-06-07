معهد الجزيرة ينشر كتاب "الجامع في أخلاقيات الصحافة"

نشر معهد الجزيرة للإعلام إصداره الجديد "الجامع في أخلاقيات الصحافة"، وهو كتاب يتناول تأصيلا نظريا للممارسات الصحفية الفضلى التي يجب على الصحفيين انتهاجها لممارسة ملتزمة بأخلاقيات المهنة.

ويأتي الكتاب، الذي نُشر بالتعاون بين معهد الجزيرة للإعلام والمجلس الوطني للصحافة في المغرب، في 5 فصول كبرى تنقسم لقرابة 50 عنوانا فرعيا في أكثر من 250 صفحة؛ ليعالج جل الجوانب الأخلاقية للممارسات الصحفية مع أمثلة تطبيقية تُشكل مرجعا للصحفيين.

يبدأ الكتاب بتعريف تأسيسي لأخلاقيات الصحافة ومحدداتها الأساسية مع معالجة خاصة بالصحافة الرقمية، من ثم ينتقل لشرح الأطر التنظيمية لأخلاقيات الصحافة في تفصيل بنيوي يتطرق لأدوار المجالس والهياكل المؤسسية الصحفية في ضبط الممارسات الصحفية أخلاقيا.

كما يشرح الكتاب المحاور الأساسية للممارسة الصحفية الأخلاقية وتطبيقاتها في العمل الصحفي اليومي، وفق طبيعة كل فن صحفي. وينتهي بتقعيد منهجي للآلية التي يُصنع بها القرار الأخلاقي داخل غرف الأخبار، لا سيما في التعامل مع المعضلات الأخلاقية المستجدة.

يذكر أن الكتاب من تأليف الدكتور عبد الوهاب الرامي، الأستاذ في المعهد العالي للإعلام والاتصال في المغرب، ومن تحرير الزملاء محمد أحداد ومحمد خمايسة من معهد الجزيرة للإعلام.

وكان معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع المجلس الوطني للصحافة في المغرب، قد عقد حفل توقيع للكتاب في العاصمة المغربية الرباط نهاية مارس/آذار الماضي في مقر المعهد العالي للإعلام والاتصال.