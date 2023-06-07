معهد الجزيرة للإعلام ينظم دورة عن بُعد للصحفيين في السودان

ينظم معهد الجزيرة للإعلام دورة تدريبية عن بُعد متخصصة في مجال التغطية الصحفية بمناطق النزاع للصحفيين السودانيين.

ويقدم المعهد هذه الدورة بناء على التحديات التي يواجهها الصحفي السوداني في نقل الحقائق من الميدان والإضاءة على القضايا الأساسية للمواطن السوداني، في ظل الصراع المسلح الذي يشهده السودان منذ أسابيع، حيث خلّف مئات القتلى والمصابين، وأفضى إلى أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، بالإضافة إلى أنّ التغطية الصحفية للصراع المسلح في السودان تواجه تحديات مهنية وأخلاقية أمام الصحفيين، خاصة الذين يغطون الأحداث ميدانيا.

وأمام شح المعلومات وانخراط بعض وسائل الإعلام في الدعاية السياسية لطرفي النزاع، وطغيان الانحيازات السياسية والأيديولوجية، لم تنل القصص الإنسانية مكانتها ضمن هذه التغطية.

بالإضافة إلى ذلك انتشرت الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقاد معركة إعلامية لا تقل شراسة عن الصراع المسلح في الميدان.

ستقام الدورة لمدة 3 أيام (24- 26 يونيو/حزيران 2023) بواقع 3 ساعات يوميا، ويهدف هذا التدريب إلى مساعدة الصحفيين السودانيين على القيام بتغطية مهنية وأخلاقية تحترم مبادئ الصحافة وقيمها، وتُوازنُ بين حق الجمهور في الإخبار ودور المسؤولية الاجتماعية للصحافة مع الحرص على سلامة الصحفيين.

وستتناول الدورة كيفية التغطية الصحفية في أوقات الحروب والأزمات (المعايير والمحاذير)، ثم كيفية التحقق من الأخبار ومكافحة المعلومات المضللة، فضلا عن قواعد السلامة المهنية تجاه المخاطر التي تواجه الصحفيين.

أما عن الشروط التي يطلبها المعهد للالتحاق بهذه الدورة فهي: أن يكون المتقدم مقيما في السودان، وألا يكون قد حصل سابقا على تدريب في مجال التغطية الصحفية في مناطق النزاع أو السلامة المهنية أو التحقق من الأخبار، وألا تقل خبرة المتقدم الصحفية عن عامين في مجال الصحافة. وستكون الأولوية لمن يشغل وظيفة مراسل ميداني.

علما أنّ آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل هو 13 يونيو/حزيران الجاري.