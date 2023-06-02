شاهد- حصان طروادة.. أسطورة ملحمة هوميروس الإغريقية تتجدد في تركيا

على قدم وساق، تواصل وزارة الثقافة والسياحة التركية أعمال تجديد الحصان الخشبي الشهير في مدينة طروادة القديمة (شمال غرب البلاد)، التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 5 آلاف عام.

واستنادا إلى مقترح من مدير متحف جناق قلعة السابق إيلخان أقشيد، بدأت وزارة الثقافة والسياحة العمل ببناء الحصان الخشبي عام 1973، عند مدخل قرية "توفيقية" المحاذية لمدينة طروادة التاريخية بولاية جناق قلعة التي كانت ساحة معركة كبرى بين الدولة العثمانية والحلفاء الأوروبيين إبان الحرب العالمية الأولى، قبل أن يتم افتتاح النصب أمام الزوار عام 1974.

ويرمز الحصان الخشبي الذي يبلغ ارتفاعه 15 مترا إلى ملحمة هوميروس والقصة التي تتحدث عن قيام "أوديسيوس" ملك إيثاكا بغزو طروادة من خلال إخفاء مقاتليه داخل هيكل حصان خشبي جرى إدخاله إلى المدينة.

الحصان الخشبي الذي تم بُني باستخدام خشب الصنوبر، يوفر للزوار فرصة مهمة لفهم خدعة الحرب التي حدثت في غزو طروادة عام 500 قبل الميلاد، والتي ذكرت في ملحمتي الإلياذة والأوديسة للشاعر الإغريقي الشهير هوميروس.

ثوب جديد

ومن خلال فريق متخصص بتجديد القطع والمباني الأثرية، تعمل الوزارة على تجديد الأجزاء المتآكلة من المجسم بالتعاون مع الإدارة العامة للتراث الثقافي والمتاحف.

ومن المقرر أن تنتهي أعمال تجديد القطع المتآكلة من الحصان الخشبي وافتتاح النصب أمام الزوار في يونيو/حزيران الجاري.

وقال رستم أصلان رئيس فريق التنقيب الأثري بمدينة طروادة القديمة، الأستاذ الجامعي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة جناق قلعة، إن "حصان طروادة رمز مهم جدا للتاريخ الإنساني".

وأضاف أصلان لوكالة الأناضول أن "حصان طروادة هو العامل الأكثر إثارة في ملحمتي الإلياذة والأوديسة للشاعر الإغريقي هوميروس"، وأوضح أن خدعة الحرب شغلت موقع الصدارة في أعمال هوميروس، وأن الأوساط الأثرية طرحت العديد من النظريات حول وجود حصان طروادة منذ القرن التاسع عشر.

ولفت إلى أن حصان طروادة يعبر عن أسلوب حربي كان متبعا في الفترة التي تسمى بالعصر البرونزي المتأخر، إلا أن ملاحم هوميروس وأعماله الشعرية جعلت قصته واحدة من أكثر القصص شهرة.

أصلان أوضح أيضا أن نصب الحصان الخشبي في المدينة القديمة هو قطعة رمزية تحيل إلى القصة التاريخية الشهيرة، وأن الولوج إلى داخله يعطي الزائر قدرة مهمة على فهم وإدراك الواقعة ومعايشة القصة بشكل جيد.

وتابع "يجري حاليا تجديد الحصان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية، وخلال الموسم السياحي الصيفي سيتمكن الزوار من الاستمتاع بتفاصيل قصة حرب طروادة وزيارة الحصان الخشبي".

الأسطورة تولد من جديد

بدوره، قال مدير متحف طروادة رضوان كولجك إن "الأسطورة تولد من جديد" بفضل أعمال التجديد الحالية، وأضاف "طروادة تعتبر من المدن التاريخية القديمة والمهمة على مستوى العالم، والحصان الخشبي الموجود فيها يعتبر وجهة سياحية مهمة في المنطقة وتركيا. وفكرة تجديد حصان طروادة كانت فكرة رائعة ولا سيما أن هذا النصب يشكل رمزًا لولاية جناق قلعة منذ عام 1974".

وختم كولجك قائلا "حصان طروادة ليس مجرد حصان خشبي، بل رمز لعمق التاريخ والأسطورة".