تقرير رويترز للإعلام الرقمي: جمهور الأخبار يفضل المؤثرين والخوارزميات على الصحافيين

أظهر تقرير معهد رويترز لدراسات الصحافة السنوي عن الأخبار الرقمية أن 22% فقط من الجمهور يحصل على الأخبار في البداية من موقع إلكتروني على الإنترنت أو تطبيق بتراجع 10 نقاط منذ عام 2018، بينما تفضل الفئات العمرية الأصغر سنا الاطلاع على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بالبحث أو تطبيقات تجميع الأخبار.

وأضاف التقرير -الذي صدر أول أمس الثلاثاء- أن الجمهور يولي اهتماما أكبر لمشاهير ومؤثرين وشخصيات معروفة على وسائل التواصل مقارنة بالصحافيين، وقال غالبية مستخدمي تيك توك وسناب تشات وإنستغرام إنهم يعيرون اهتماما أكبر للمؤثرين كمصدر معلومات. في المقابل، يحتفظ الصحافيون بالدور الأبرز على فيسبوك وتويتر، الشبكتين الأقل شعبية بين الشبان.

Facebook is becoming much less important as a source of news

👎 Just 28% say they accessed news via Facebook in 2023 compared with 42% in 2016. News usage for Twitter has remained relatively stable, with usage of Mastodon very low. Evolution for each platform in the chart below pic.twitter.com/T9vgclKMib

— Reuters Institute (@risj_oxford) June 13, 2023