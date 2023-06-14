ضمن برنامج "اقرأ وارتقِ".. مكتبة قطر تستضيف ندوة "سحر الثقافة" للشيخة المياسة بنت حمد

في إطار برنامج ‏‏"اقرأ وارتقِ"، عقدت مبادرة "قطر تقرأ" التابعة لمكتبة ‏قطر الوطنية أمس الثلاثاء 13 يونيو/حزيران ندوة نقاشية مع الشيخة المياسة بنت ‏حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، حول كتابها ‏‏"سحر ‏الثقافة‎"‎‏ ‏وذلك في حضور نخبة من كبار ‏الشخصيات والمسؤولين.‏

‎وخلال الندوة، تحدّثت الشيخة المياسة بنت ‏حمد آل ثاني عن كتاب "سحر الثقافة" ‏الذي يتناول مجموعة واسعة من المبادرات الثقافية ‏التي شكّلت وأثّرت في المشهد الثقافي وفي الاقتصاد ‏الإبداعي في دولة قطر. وأتاحت الندوة للحاضرين ‏الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القيادة في ضوء ‏مجموعة متنوعة من التجارب والخبرات الواسعة في ‏مختلف القطاعات والمجالات.‏

وفي تعليقها على الرؤية وراء تأليف كتاب "سحر ‏الثقافة"، قالت الشيخة المياسة ‏"إن كتاب سحر الثقافة لا يتمحور فقط حول ‏إنجازات متاحف قطر، بل يتمحور حول إنجازات وطن ‏بأكمله في عام استثنائي لدولة قطر، كانت فيه بلادنا بكل فخر أول ‏دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، ‏التي لولا جهود الكثيرين من الرجال ‏والنساء على حد سواء، لما أصبح هذا الإنجاز واقعا ملموسا نجح ‏في تغيير نظرة العالم لدولة قطر".‏

وسلّطت النقاشات خلال الندوة الضوء على الدور ‏الجوهري للمؤسسات الثقافية كالمتاحف والمراكز الإبداعية والمكتبات في توفير ‏مساحات لتشجيع الإلهام والابتكار والإبداع، ‏وهو ما يؤكد قدرة هذه المؤسسات على جمع الفنانين والمهندسين ‏المعماريين والمصممين والمبدعين معا وتمكينهم من ‏تعزيز تأثيرهم وتوسيع نطاق إمكاناتهم لتحقيق المزيد من ‏الإنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي‎.‎

جدير بالذكر، أن برنامج "اقرأ وارتق" يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل والقيادة التي ‏تقوم على روح المبادرة والإيجابية في دولة قطر، ‏عبر ترسيخ ما للقراءة والثقافة من مقدرة على إحداث التغيير ‏والتطوير، وذلك من خلال تزويد المشاركين بمعارف ‏ومعلومات جديدة لتبادلها مع الآخرين، وهو ما ‏يسهم في صقل القدرات القيادية وتطوير كوادر ‏العمل القطرية‎.‎‏ ويركّز برنامج "اقرأ ‏وارتق" على الموظفين والمهنيين الطموحين ‏الذين يُدركون قيمة التعلّم والتطوير المستمرين، ‏وأهمية القراءة في رسم مسار حياتهم المهنية وتشكيل ‏مستقبل مجتمعاتهم.

وتؤكد هذه الفعالية على التزام الموظفين في المناصب ‏القيادية في دولة قطر باستثمار القراءة في تطوير ‏وصقل مهاراتهم في القيادة، وتبادل الخبرات والمعارف، ‏والإسهام في دفع عجلة التقدّم الاجتماعي للبلاد. ‏ولا يدّخر برنامج "اقرأ وارتقِ" جهدا في تنظيم ‏فعاليات مؤثرة تذكي جذوة ثقافة القراءة ومهارات القيادة ‏وتبادل المعرفة وتسهم في إثرائها وترسيخها في قطر.‏