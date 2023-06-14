ضمن برنامج "اقرأ وارتقِ".. مكتبة قطر تستضيف ندوة "سحر الثقافة" للشيخة المياسة بنت حمد
في إطار برنامج "اقرأ وارتقِ"، عقدت مبادرة "قطر تقرأ" التابعة لمكتبة قطر الوطنية أمس الثلاثاء 13 يونيو/حزيران ندوة نقاشية مع الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، حول كتابها "سحر الثقافة" وذلك في حضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين.
وخلال الندوة، تحدّثت الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني عن كتاب "سحر الثقافة" الذي يتناول مجموعة واسعة من المبادرات الثقافية التي شكّلت وأثّرت في المشهد الثقافي وفي الاقتصاد الإبداعي في دولة قطر. وأتاحت الندوة للحاضرين الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القيادة في ضوء مجموعة متنوعة من التجارب والخبرات الواسعة في مختلف القطاعات والمجالات.
وفي تعليقها على الرؤية وراء تأليف كتاب "سحر الثقافة"، قالت الشيخة المياسة "إن كتاب سحر الثقافة لا يتمحور فقط حول إنجازات متاحف قطر، بل يتمحور حول إنجازات وطن بأكمله في عام استثنائي لدولة قطر، كانت فيه بلادنا بكل فخر أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي لولا جهود الكثيرين من الرجال والنساء على حد سواء، لما أصبح هذا الإنجاز واقعا ملموسا نجح في تغيير نظرة العالم لدولة قطر".
وسلّطت النقاشات خلال الندوة الضوء على الدور الجوهري للمؤسسات الثقافية كالمتاحف والمراكز الإبداعية والمكتبات في توفير مساحات لتشجيع الإلهام والابتكار والإبداع، وهو ما يؤكد قدرة هذه المؤسسات على جمع الفنانين والمهندسين المعماريين والمصممين والمبدعين معا وتمكينهم من تعزيز تأثيرهم وتوسيع نطاق إمكاناتهم لتحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
جدير بالذكر، أن برنامج "اقرأ وارتق" يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل والقيادة التي تقوم على روح المبادرة والإيجابية في دولة قطر، عبر ترسيخ ما للقراءة والثقافة من مقدرة على إحداث التغيير والتطوير، وذلك من خلال تزويد المشاركين بمعارف ومعلومات جديدة لتبادلها مع الآخرين، وهو ما يسهم في صقل القدرات القيادية وتطوير كوادر العمل القطرية. ويركّز برنامج "اقرأ وارتق" على الموظفين والمهنيين الطموحين الذين يُدركون قيمة التعلّم والتطوير المستمرين، وأهمية القراءة في رسم مسار حياتهم المهنية وتشكيل مستقبل مجتمعاتهم.
وتؤكد هذه الفعالية على التزام الموظفين في المناصب القيادية في دولة قطر باستثمار القراءة في تطوير وصقل مهاراتهم في القيادة، وتبادل الخبرات والمعارف، والإسهام في دفع عجلة التقدّم الاجتماعي للبلاد. ولا يدّخر برنامج "اقرأ وارتقِ" جهدا في تنظيم فعاليات مؤثرة تذكي جذوة ثقافة القراءة ومهارات القيادة وتبادل المعرفة وتسهم في إثرائها وترسيخها في قطر.