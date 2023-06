المغرب.. معرض الكتاب بالرباط بين حضور الإنجليزية وتأثير الامتحانات والتضخم

لاقى نقل تنظيم المعرض الدولي للكتاب والنشر من الدار البيضاء إلى الرباط بصفة نهائية استحسان عدد كبير من العارضين والجمهور على حد سواء، لكن القراء سجلوا تراجعا في الإقبال على الكتب بالنسبة لهذه الدورة، وذلك بسبب تزامن فترة إقامة المعرض مع امتحانات نهاية السنة الدراسية وتراجع القدرة الشرائية في ظل وصول معدلات التضخم إلى مستويات قياسية في الأشهر القليلة الماضية.

وبدأت الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مطلع يونيو/حزيران الحالي وتنتهي غدا الأحد، وشهدت مشاركة 737 عارضا من 51 دولة واستضافة ولاية كيبيك الكندية ضيفة شرف.

وقال بنعود محمد ربيع -وهو مدير دار نشر مغربية ومستشار اتحاد الناشرين المغاربة- لرويترز "شاركت عدة مرات في معرض الدار البيضاء، وشاركت في الدورة الـ27 للمعرض بالرباط وهذه الدورة، الإقبال متوسط هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية، بسبب أن المعرض تزامن مع الامتحانات الإشهادية (البكالوريا والامتحانات الجامعية)".

وأضاف أن "التنظيم محكم، خاصة من ناحية النظافة والأمن وإقبال العارضين من خارج المغرب وحضور دور نشر عربية وأفريقية وأوروبية"، مشيرا إلى أن "الكتب التي تلاقي إقبالا أكبر هي الكتب الأكاديمية وكتب الطفل".

من جهته، قال العارض المغربي محمد البحبوح -الذي شارك أكثر من 12 مرة في دورات سابقة لمعرض الكتاب الدولي بالمغرب- إن "نقل المعرض إلى مدينة الرباط قيمة مضافة، كان لا بد من القطيعة مع معرض الدار البيضاء الذي كان يغرق سنة بعد أخرى في العشوائية والفوضى".

وأضاف البحبوح لرويترز أن "هنالك تراجعا في الحضور مقارنة بالدورة السابقة بسبب تزامن فترة المعرض مع امتحانات آخر السنة وبسبب الإكراهات المادية للمغاربة، فهذه سنة الغلاء والتضخم وتلقي بظلالها على إقبال المغاربة على الكتب وتنعكس على القدرة الشرائية للباحثين".

وسجل التضخم في المغرب مستويات لم يسبق لها مثيل في الأشهر القليلة الماضية، وبلغ في نهاية فبراير/شباط على سبيل المثال 10.1%.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 3 مرات منذ سبتمبر/أيلول من العام الماضي إلى مارس/آذار، في مسعى لاحتواء التضخم.

من ناحيتها، قالت فاطمة أوعمي -وهي معلمة لغة فرنسية في إحدى المدارس الخاصة بضواحي الرباط- "في الحقيقة ننتظر مثل هذه المناسبات لاقتناء الكتب النادرة التي لا نجدها دائما في المكتبات، لكن للأسف الأسعار غالية وليست في المتناول".

وقال موظف عرّف على نفسه باسم أحمد "جئت مع طفليّ لأشتري لهما كتبا لعلي أحببهما في القراءة، ربما أسعار الكتب عادية لكن ما مررنا به من غلاء الأسعار قبل شهر رمضان وخلاله وبعده ونحن مقبلون على عيد الأضحى يجعل ميزانيتي محدودة، مما اضطرني إلى أن أبرم معهما اتفاقا مسبقا ألا نتجاوز ميزانية محددة لاقتناء كتيبات".

لكن إحصائيات وزارة الثقافة المغربية أظهرت أن المعرض استقبل خلال الأيام الأربعة الأولى من هذه الدورة 62 ألف زائر، بزيادة 8% مقارنة بالفترة نفسها من دورة العام الماضي.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين عن المعرض للتعليق على تراجع الإقبال على شراء الكتب وفقا لما ذكره عدد من العارضين.

بدورها، أعلنت الحكومة المغربية في الأسبوعين الماضيين قرارا لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية اعتبارا من العام الدراسي المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها في التعليم المغربي بعد أن هيمنت الفرنسية على التعليم الأكاديمي في البلاد لعقود.

