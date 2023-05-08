نصف قرن على رحيله.. رسم عملاق يخلّد بيكاسو في مزرعة إيطالية

تناولت حلقة (2023/5/8) من برنامج "المرصد" ذكرى رحيل الفنان والرسام والنحات الإسباني بابلو بيكاسو الذي يعتبر من أعظم فناني القرن الـ20.

ففي ذكرى مرور 50 عاما على رحيل أشهر رسامي القرن الـ20 على الإطلاق، اختار الفنان الإيطالي داريو غامبارين أن يخلّد الذكرى برسم عملاق لبيكاسو في مزرعة بمنطقة فيرونا، شمالي إيطاليا.

ووضع غامبارين في البداية رسما يدويا، ثم استخدم على الأرض معدات زراعية، ليخرج رسم وجه بيكاسو على مساحة 25 ألف متر مربع.

يذكر أن بيكاسو ولد في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1881 بمدينة مالقة جنوب إسبانيا، ونشأ في كنف عائلة برجوازية، مارس الرسم منذ صغره، كما مارس في وقت لاحق أجناسا منوعة من الفن، منها النقش والنحت والرسوم التوضيحية للكتب، والسيراميك وتصميم المسرح والأزياء للإنتاج المسرحي، وعالج في تلك الأجناس موضوعات فنية مختلفة.

وتوفي الرسام الإسباني يوم 8 أبريل/نيسان 1973 في مدينة موجان بجنوب فرنسا، وفي الذكرى المئوية لميلاده في 1981، استحدثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" جائزة "ميدالية بيكاسو" لتمنح للشخصيات البارزة في عالم الفن والثقافة.