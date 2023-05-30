مذكرة تفاهم بين معهد الجزيرة للإعلام ومركز مناظرات قطر

الدوحة- سعيا لتعزيز شراكاته محليا، وقّع معهد الجزيرة للإعلام اتفاقية تعاون مع مركز مناظرات قطر بشأن تقديم خدمات إعلامية.

وقّع الاتفاقيةَ -على هامش المؤتمر الدولي الأول للمناظرة والحوار المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات- كلٌّ من مديرة معهد الجزيرة للإعلام إيمان العامري، والدكتورة حياة عبد الله معرفي المديرة التنفيذية لمركز مناظرات قطر.

ورحبت إيمان العامري بتوقيع هذه الاتفاقية، موضحة أن التعاون بين الطرفين يعود لعام 2017 من خلال تنظيم عدد من الدورات المتخصصة مع مركز مناظرات قطر.

وأشارت إلى وجود أهداف ورؤى مشتركة بين المعهد ومركز مناظرات قطر سواء في تطوير الكوادر البشرية، أو تطوير مهارات الكوادر العربية الشابة في فن المناظرة والنقد، وقالت "نتطلع لتعزيز وتوطيد التعاون أكثر بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز مناظرات قطر".

بدورها، أعربت الدكتورة حياة عبد الله معرفي المديرة التنفيذية لمركز مناظرات قطر عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم، وأفادت بأن المذكرة توثيق أكبر وترسيخ لعلاقة التعاون المستمر منذ سنوات طويلة بين الجهتين.

وأضافت "نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات بين مدربي مناظرات قطر ومدربي معهد الجزيرة، وتطوير دورات تدريبية جديدة من شأنها أن تقدم إضافة نوعية في المحتوى التدريبي للجمهور المهتم".

وأكدت الدكتورة حياة أن الشراكة بين المركز والمعهد "سوف تنعكس بالإيجاب على العديد من برامجنا المستمرة مثل أكاديمية النخبة وأكاديمية مسار وبرنامج ماجستير المناظرة في الفقه المقارن".

ولفتت المديرة التنفيذية لمركز مناظرات قطر إلى حرص المركز على توفير تدريبات احترافية في الجوانب الإعلامية كالتي يقدمها معهد الجزيرة للإعلام، سعيا لتكامل المحتوى التدريبي للمنتسبين وصقل مهاراتهم.