قطر.. معهد الجزيرة شريك إعلامي لمؤتمر "المناظرة والحوار" الدولي

يشارك معهد الجزيرة للإعلام في المؤتمر الدولي للمناظرة والحوار الذي ينظمه مركز مناظرات قطر في 29 و30 مايو/أيار الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بوصفه شريكا إعلاميا للمؤتمر.

وبموجب هذه الشراكة يدعم المعهد ويعزز أعمال المؤتمر بحملة إعلامية موسعة، وأستوديو تفاعلي خلال فعاليات المؤتمر الذي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين المعهد ومركز مناظرات قطر.

ويعد المؤتمر الدولي الأول للمناظرة والحوار منصة مفتوحة لمناقشة القضايا الأكاديمية المتخصصة بما يسهم في تطوير النتاج المعرفي في مجالات المناظرة والحوار والتخصصات المتداخلة معها كالتعليم والفلسفة واللسانيات والعلوم الإسلامية، ويشارك فيه عدد كبير من الباحثين المهتمين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا.

كما سيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الشخصيات المحلية والعربية والدولية.

ومن خلال هذا الرابط يمكن التسجيل والاطلاع على مزيد من التفاصيل عن المؤتمر.