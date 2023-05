تعود ملكيتها لعائلات عريقة.. هدم جماعي يهدد مقابر شخصيات تاريخية بالقاهرة

انتشرت عبر منصات التواصل في مصر صور لمقابر شخصيات تاريخية تدخل ضمن مخطط الهدم، وارتفعت المطالب بوقف تلك القرارات والاهتمام بما يعدّونه "أثرا تاريخيا" بدل تهميش الشخصيات بنقل رفاتها.

وعادت قضية هدم المقابر التاريخية إلى صدارة الاهتمام في مصر مع استمرار أعمال شق الطرق وإنشاء الجسور في القاهرة، ويرى المنتقدون أن تلك الأشغال أهملت مبدأ الحفاظ على التراث، ورد آخرون بأن الأولوية للمنفعة العامة وإنهاء الاختناق المروري الذي تعاني منه العاصمة المصرية، وتساءل البعض عن إمكانية الموازنة بين التطوير والحفاظ على التراث.

واشتعلت المنصات المصرية أمس الاثنين إثر توسع الحكومة في تنفيذ أعمال إزالة مقابر أثرية، بغرض إقامة طرق ضمن تطوير مناطق القلعة والسيدة نفيسة والسيدة عائشة بالقاهرة.

أعمال الإزالة التي زادت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة تطول مقابر تعود ملكيتها لعائلات عريقة كانت لها أدوار وطنية في حقب تاريخية مختلفة، من بينهم الشاعران حافظ إبراهيم ومحمود سامي البارودي وقبة إسماعيل صدقى باشا ومقبرة شيخ الأزهر السابق محمد مصطفى المراغي.

